Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 7 februari 2017 08:02, 1 reactie • Feedback

Het Koreaanse SK Hynix zou een bod hebben geplaatst op een deel van de nand-geheugendivisie van Toshiba. De grote geheugenfabrikant zou daarmee zijn positie op de markt voor geheugenchips willen verstevigen.

Hoe groot het deel is waar SK Hynix op geboden heeft is niet bekend. Toshiba wil zijn geheugendivisie afsplitsen en een aandeel van twintig procent verkopen. Naast SK Hynix zou Western Digital interesse hebben, terwijl ook 'andere nand-fabrikanten' in de race zijn, volgens Reuters.

Toshiba is 's werelds grootste fabrikant van nand-geheugen, gevolgd door SK Hynix en Samsung. De fabrikanten krijgen echter in toenemende mate concurrentie van het Chinese Tsinghua Unigroup, dat omgerekend 28 miljard euro gaat investeren in een geheugenfabriek.

Toshiba wil zijn geheugentak afsplitsen en een deel van de hand doen om verliezen te compenseren die zijn ontstaan na de overname van een Amerikaans bedrijf dat kerncentrales bouwt. Toshiba zou zo'n 1,6 miljard euro willen binnenhalen met de verkoop.