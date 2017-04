Door Joris Jansen, maandag 10 april 2017 19:30, 9 reacties • Feedback

De Taiwanese elektronicaproducent Foxconn Electronics, oftewel Hon Hai Precision Industry, zou bereid zijn om omgerekend bijna 25,5 miljard euro neer te leggen voor het overnemen van de nand-geheugendivisie van Toshiba. Dat meldt Bloomberg op basis van een anonieme bron.

Naast Foxconn hebben ook het Koreaanse SK Hynix en chipmaker Broadcom biedingen uitgebracht voor de nand-geheugendivisie van Toshiba, die gewaardeerd wordt op omgerekend zo'n 17 miljard euro. SK Hynix zou in gesprek zijn met Japanse investeerders om te komen tot een gezamenlijk bod. Het is niet bekend of het bod van Foxconn daadwerkelijk 25,5 miljard euro bedraagt.

Vorige week meldden Japanse media dat ook andere Google, Amazon, Apple en Western Digital een Broadcom een bod hebben geplaatst. Toshiba en Japanse overheidsfunctionarissen zouden volgens de anonieme bron op zoek zijn naar Japanse overnamekandidaten, maar die hebben zich nog niet gemeld. De Japanse overheid wil de productie in Japan houden, gelet op de strategische waarde van de chipproductie voor toekomstige technologieën.

Foxconns bod is mogelijk onderdeel van een strategie die het Taiwanese bedrijf vorig jaar ook toepaste bij de overname van Sharp. Toen bracht Foxconn een zeer hoog initieel bod uit om concurrenten de loef af te steken en het management van Sharp te dwingen tot het starten van onderhandelingen. Later bleek dat het geaccepteerde overnamebod van Foxconn lager was dan wat het bedrijf eerder had geboden.

Vorige week bleek volgens Taiwanese media dat TSMC is afgehaakt bij de biedingenstrijd om een belang in Toshiba's nandproductie. De fabrikant zou tot de conclusie zijn gekomen dat de Amerikaanse bieders, zoals Apple, Google, Micron en Amazon, meer kans maken.

Toshiba splitst zijn nandproductie af in een los bedrijf Toshiba Memory en verkoopt een deel omdat het in financieel zwaar weer zit na een reeks financiële tegenslagen. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste nand-geheugenfabrikant.