Google, Amazon en Apple hebben zich naast de tien bieders op het belang in de nandproductie van Toshiba gevoegd. Niet bekend is hoeveel de bekend techbedrijven ervoor over hebben om het bedrijfsonderdeel van de Japanse gigant in handen te krijgen.

Dat Google, Amazon en Apple zich bij de biedingenstrijd om Toshiba's nandproductie gevoegd hebben, verscheen afgelopen weekend in de Japanse krant Yomiuri Shimbun Daily, maar meet details meldt de krant verder niet. Voor Google en Amazon zou het in eigen huis krijgen van de nandflashproductie van belang zijn voor de datacenteractiviteiten, waar flashopslag een steeds grotere rol speelt.

Apple is al een belangrijke afnemer van nandflash van Toshiba. Het zou een opvallende stap zijn voor Apple, omdat het bedrijf weinig componenten zelf produceert en zelden grote overnames doet. Onder de tien overige bieders op Toshiba's bedrijfsonderdeel zijn Western Digital, SK hynix, Hon Hai en Broadcom. Er zouden geen Japanse bedrijven meedoen.

Toshiba splitst zijn nandproductie af in een los bedrijf Toshiba Memory en verkoopt een deel omdat het in financieel zwaar weer zit na een reeks financiële tegenslagen. Vorige week moest Westinghouse, Toshiba's nucleaire tak in de VS, faillissement aanvragen. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste nandgeheugenfabrikant. De verwachting is dat de onderhandelingen over de verkoop in april beginnen.