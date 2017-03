Door Julian Huijbregts, vrijdag 31 maart 2017 13:08, 2 reacties • Feedback

Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei heeft chipfabrikant Broadcom samen met een investeringsmaatschappij een bod van zo'n 18 milljard dollar, omgerekend 17 miljard euro, uitgebracht op de divisie van Toshiba die nandgeheugen maakt.

Het geboden bedrag zou volgens de zakenkrant in lijn zijn met wat Toshiba verwacht te kunnen krijgen voor zijn nandproductiedivisie. In totaal zouden er zo'n tien partijen zijn die interesse hebben in de divisie van Toshiba, waaronder Western Digital, Micron en SK Hynix.

Toshiba wil zijn divisie bij voorkeur verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Geheugenchips van Toshiba worden in Japan gebruikt in ssd's waar geheime informatie op staat. Deze data wordt beveiligd met encryptie en als de technologie daarachter in handen komt van een buitenlands bedrijf, vreest Japan dat er militaire of diplomatieke geheimen op het spel staan. Het land heeft goede banden met Amerika en daarom zou een verkoop aan een Amerikaans bedrijf makkelijker worden goedgekeurd door regulerende instanties.

Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste nandgeheugenfabrikant. Het bedrijf wil de divisie afsplitsen door een meerderheidsaandeel te verkopen. Dat nieuwe bedrijf zal los komen te staan met de naam Toshiba Memory. Toshiba heeft het geld nodig om grote financiële tegenslagen te compenseren. Voor zijn nucleaire tak in de VS heeft het bedrijf faillissement aangevraagd.

Donderdag gaven de aandeelhouders van Toshiba akkoord op het plan voor de verkoop. Volgens Nikkei zal Toshiba in april beginnen met de onderhandelingen en wil het bedrijf voor eind juni een deal rond hebben.

