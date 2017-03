Door Julian Huijbregts, vrijdag 31 maart 2017 11:31, 45 reacties • Feedback

Nederlanders hebben in het derde kwartaal van 2016 gezamenlijk 50,6 petabyte aan mobiel dataverkeer gegenereerd. Er was zowel een stijging in het datavolume over 3g als over 4g te zien. Dat blijkt uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt.

Het dataverbruik is met 16 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder, staat in het rapport van de ACM. Ten opzichte van vorig jaar werden er meer belminuten verbruikt, maar alleen met mobiele telefoons. Met vaste aansluitingen daalde het aantal verbruikte belminuten juist met 13 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In het sms-volume zit weer een stijgende lijn. Nederlanders stuurden 869 miljard sms'jes in het derde kwartaal. In de twee kwartalen daarvoor waren dat 845 en 778 miljard sms'jes.

Steeds meer providers bieden mobiele abonnementen aan met onbeperkt bellen, waarschijnlijk bellen mensen daardoor steeds vaker met hun mobiele telefoon in plaats van met een vaste aansluiting. Die abonnementen bieden vaak ook onbeperkt sms'en. Verder meldt de ACM bekend dat meer dan een miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting hebben. Het aantal glasvezelaansluitingen bij zakelijke klanten steeg naar 78.000.