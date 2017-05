Door Olaf van Miltenburg, maandag 15 mei 2017 10:08, 1 reactie • Feedback

Western Digital is naar een arbitragerechter gestapt om te voorkomen dat Toshiba zijn chipdivisie van de hand doet. Volgens het bedrijf is de verkoop in strijd met de voorwaarden van de joint venture tussen WD's SanDisk-dochterbedrijf en Toshiba.

De arbitragezaak vindt in Californië plaats en heeft als doel om de oprichting van Toshiba Memory terug te draaien. Volgens WD heeft Toshiba zijn activiteiten op gebied van nandproductie ondergebracht bij Toshiba Memory, zonder SanDisk om goedkeuring te vragen.

SanDisk is in het verleden drie joint ventures met betrekking tot geheugen met Toshiba aangegaan. Het dochterbedrijf van Western Digital had volgens de voorwaarden bij de plannen tot de oprichting van Toshiba Memory betrokken moeten worden, stelt Western Digital. Volgens het Amerikaanse concern hebben gesprekken met Toshiba niets uitgehaald en is daarom besloten de juridische weg te bewandelen.

Op de achtergrond speelt mee dat Western Digital zich als de beste partij ziet om de geheugenactiviteiten van Toshiba over te nemen. Toshiba zou dat anders zien. Het Japanse concern heeft geld nodig na een reeks financiële tegenslagen.