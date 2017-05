Door Paul Hulsebosch, maandag 15 mei 2017 10:04, 18 reacties • Feedback

Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat de meeste Xbox One-gamers te vinden zijn in de leeftijdsgroep 25 tot 34 jaar, gevolgd door de groep van 35 tot 44 jaar. Het inkomen ligt doorgaans tussen de 50.000 en 100.000 dollar per jaar. Bijna de helft van de gamers is vrouw.

Microsoft hield een kleinschalige enquête onder 2000 Amerikaanse bezitters van een Xbox One, om zo een beeld te krijgen van de gemiddelde gamer. Website Windows Central wist het interne document te achterhalen waarin de onderzoeksresultaten samengevat worden. Daaruit blijkt dat 58 procent van Xbox One-bezitters man is en 42 procent vrouw. De grootste groep bezitters is te vinden in de leeftijdsgroep 25 tot 34 jaar, met 28 procent van het geheel, gevolgd door de groep van 35 tot 44 jaar, met 23 procent.

Het inkomen van de Xbox One-bezitters is opvallend hoog; huishoudens met een inkomen tussen 50.000 en 74,999 dollar en tussen 75.000 en 99.999 dollar vormen beide 21 procent van het geheel, terwijl 28 procent nog meer verdient. Dat maakt dat bijna de helft van de huishoudens 75.000 dollar per jaar of meer verdient. Het merendeel van eigenaren is gesetteld; 45 procent leeft getrouwd samen en nog eens 10 procent leeft ongetrouwd samen. Een groep van 23 procent leeft nog bij de ouders thuis.

Microsoft vroeg daarnaast een groep van 8000 naar hun motivatie bij het spelen van games en identificeerde negen soorten spelers. De groep Experts gaf het meeste geld uit aan games voor Xbox en pc, en had een voorkeur aan rpg's met een sciencefiction of fantasy-thema. De resultaten van het onderzoek wil Microsoft intern gebruiken, maar worden ook ter beschikking gesteld van ontwikkelaars, zodat ook die een beeld krijgen van het publiek waar ze games voor maken.