Door Julian Huijbregts, maandag 15 mei 2017 09:25, 77 reacties • Feedback

Er is een slide online verschenen die de specificaties toont van de komende Skylake-X- en Kaby Lake-X-processors voor het hedt-platform van Intel. Het topmodel lijkt 12 cores en 24 threads te krijgen en de Skylake-X-modellen krijgen vermoedelijk de aanduiding Core i9.

Alle nieuwe processors betreffen vermoedelijk modellen voor de lga2066-socket en kunnen geplaatst worden op moederborden met een X299-chipset. De Skylake-X-modellen volgen de Broadwell-E-processors op, waarvan de i7-6950X het topmodel was met 10 cores en 20 threads.

De informatie over de Core i9-processors is online gezet door een gebruiker van het AnandTech-forum. Volgens de gebruiker bieden de Skylake-X-processors ondersteuning voor quadchannel ddr4-2666-geheugen, bij de Kaby Lake-X-modellen is dat dualchannel. Dat komt overeen met informatie die eerder naar buiten kwam. Datzelfde geldt voor de genoemde tdp's, van 140 watt voor de i9-modellen en 112 watt voor de i7-varianten met vier cores.

Van het topmodel, de Core i9-7920X zijn nog geen kloksnelheden bekend. Deze processor zou in augustus uitkomen, terwijl de andere modellen volgens de bron al in juni worden aangekondigd. Mogelijk toont Intel de processors tijdens de E3-gamebeurs. Er gaan al langer geruchten dat Intel daar in ieder geval de i7-7760K en i7-7640K aankondigt. Over de prijzen van de nieuwe processors is nog geen duidelijkheid.