De introductie van Intels X299-platform, afgelopen juni, verliep wat gehaast. De nieuwe processors werden van de geplande introductie van augustus naar juni gehaald en dat hield ongetwijfeld verband met AMD's net aangekondigde Threadripper-processors, waarvan het topmodel over liefst 16 cores beschikt. De snelste Intel-processor had op dat moment tien cores, in de vorm van de Core i9-7900X, maar Intel kondigde toen alvast aan dat er ook een Skylake-X-processors met meer cores op de rol stonden.

Die belofte heeft Intel ondertussen ingelost en vanaf vandaag liggen Skylake-X-processors met 12, 14, 16 en 18 cores in de winkel. Intel kan zich dus weer beroemen op het hebben van het hoogste aantal processorcores op het hedt -platform. Het complete processoraanbod voor de X299-chipset ziet er dankzij de nieuwe processors al volgt uit:

Processor Architectuur C/T Kloksn./turbo2/

turbo3 L3-cache Pcie-lanes Geheugen Tdp Prijs Core i9-7980XE Skylake-X 18/36 2,6 / 4,2 / 4,4GHz 24,75MB 44 ddr4-2666 165W $1999 Core i9-7960X Skylake-X 16/32 2,8 / 4,2 / 4,4GHz 22MB 44 ddr4-2666 165W $1699 Core i9-7940X Skylake-X 14/28 3,1 / 4,3 / 4,4GHz 19,75MB 44 ddr4-2666 165W $1399 Core i9-7920X Skylake-X 12/24 2,9 / 4,3 / 4,5GHz 16,5MB 44 ddr4-2666 140W $1199 Core i9-7900X Skylake-X 10/20 3,3 / 4,3 / 4,5GHz 13,75MB 44 ddr4-2666 140W $999 Core i7-7820X Skylake-X 8/16 3,6 / 4,3 / 4,5GHz 11MB 28 ddr4-2666 140W $599 Core i7-7800X Skylake-X 6/12 3,5 / 4,0GHz / - 8,25MB 28 ddr4-2400 140W $389 Core i7-7740X Kaby Lake-X 4/8 4,3 / 4,5GHz / - 8MB 16 ddr4-2666 112W $339 Core i5-7640X Kaby Lake-X 4/4 4,0 / 4,2GHz / - 6MB 16 ddr4-2666 112W $242

Van de twee snelste processors, de Core i9-7960X en de -7980XE hebben we een reviewsample weten te bemachtigen en die hebben we uiteraard getest. In deze review kijken we naar de prestaties van de nieuwe cpu's en maken we uiteraard de vergelijking met AMD's Threadripper-processors.