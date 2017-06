Door Julian Huijbregts, dinsdag 13 juni 2017 16:47, 42 reacties • Feedback

Intel heeft bekendgemaakt wanneer de Kaby Lake-X- en Skylake-X-processors te koop zijn. Vanaf 26 juni levert de fabrikant de modellen met 4, 6, 8 of 10 cores. Core i9's met 12 cores volgen in augustus en modellen met 14, 16 en 18 cores komen in oktober.

De eerste lichting van de nieuwe cpu's voor moederborden met de X299-chipset bestaat uit de Kaby Lake-X-modellen Core i5-7640X en Core i7-7740X. Ook de i7-7800X, i7-7820X en i9-7900X zijn vanaf 26 juni te koop. Het topmodel heeft 10 cores, net als zijn voorganger.

Intel komt ook met modellen met 12, 14, 16 en 18 cores. Specificaties van die modellen maakte de fabrikant nog niet bekend. Vermoedelijk komt er meer duidelijkheid naarmate de beschikbaarheid dichterbij komt. Intel verwacht dat de i9-7920X met 12 cores vanaf augustus geleverd kan worden. De i9-7940X, i9-7960X en i9-7980XE moeten in oktober volgen.

Intel introduceerde zijn nieuwe hedt -processors tijdens de Computex-beurs eind mei, maar maakte nog niet bekend wanneer de processors te koop zijn. Tijdens de E3-gamebeurs heeft Intel daar nu meer informatie over gegeven.

Europrijzen van de processors zijn nog niet bekendgemaakt. Bij de introductie gaf Intel wel de dollarprijzen van de cpu's aan. Vermoedelijk verschijnen de eerste processors van de Kaby Lake-X- en Skylake-X-generaties snel in de Pricewatch. Volgens Intel is het vanaf 19 juni mogelijk om vooruitbestellingen te plaatsen.