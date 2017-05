Door Emile Witteman, dinsdag 30 mei 2017 21:32, 12 reacties • Feedback

Asus heeft op Computex zeven nieuwe moedeborden aangekondigd. De X299-borden vallen in de Prime-, Tuf- en ROG-lijnen van Asus. Ze beschikken, op één na, allen over acht ddr4-geheugenslots en ondersteuning voor Aura Sync.

In de high-end Prime-serie zijn twee nieuwe atx-moederborden aangekondigd. De X299 Deluxe en X299 A beschikken over een 8-pins- en een extra 4-pinsstroomconnector voor de processor en acht fasen. Verder hebben ze verschillende extra functies, zoals knoppen op het systeem te starten, te resetten en diagnostische taken uit te voeren. Ook is er een oledschermpje aanwezig dat informatie zoals temperaturen en frequenties kan tonen. Ook kan het schermpje animaties vertonen.

De moederborden beschikken over vier pcie-x16-aansluitingen, waarvan er drie met metaal zijn verstevigd. Het tweede slot kan echter niet meer dan vier lanes gebruiken en het vierde kan met acht lanes overweg. Hiernaast hebben de moederborden twee pcie-x1-slots.

Andere verbindingsmogelijkheden bestaan uit zes sata-aansluitingen, een u.2-poort en twee m.2-slots. Het moederbord beschikt over een usb 2.0-header, twee usb 3.1 gen 1-headers en een usb 3.1 gen 2-header. Bovendien levert Asus een Thunderbolt 3-expansiekaart bij het moederbord. Het geluid wordt verwerkt met een Realtek S1220A-dac.

De Prime A is een goedkopere variant van hetzelfde moederbord. Asus heeft niet bekendgemaakt wat de verschillen tussen de moederborden zijn, maar AnandTech speculeert dat de A, in tegenstelling tot de Deluxe-editie, niet twee, maar slechts één internetaansluiting heeft en niet over ingebouwde wifi beschikt.

In de TUF-lijn zijn er de X299 Mark 1 en X299 Mark 2 onthuld. Deze moederborden beschikken over over dezelfde stroomvoorziening voor de processor als de Prime-borden, maar missen extra functies, zoals extra knopjes of een display.

Beide moederborden zijn voorzien van drie pcie-x16-aansluitingen, waarvan er twee zijn verstevigd met staal. De derde kaan met slechts acht pcie-lanes overweg. Er zijn twee open pcie-x4-slots, waar ook kaarten met grotere aansluitingen in passen. Verder is er een pcie-x1-slot beschikbaar. Bij de goedkopere Mark 2 is één van de x4-slots overigens vervangen voor een extra x1-slot.

De Mark 1 heeft acht sata-aansluitingen, de Mark 2 heeft er zes. Verder heeft de duurdere variant een usb 2.0-header, twee usb 3.1 gen 1-headers en een usb 3.1 gen 2-header. Deze laatste aansluiting ontbreekt bij de Mark 2. Beide modellen beschikken over twee m.2-aansluitingen.

Qua uiterlijk verschillen de twee moederborden sterk van elkaar, omdat de Mark 1 beschikt uitgebreide bedekking voor de pcie-slots en heatsinks en voorzien is van een extra ventilator. Verder beschikt de Mark 2 over meer connectors voor ventilators.

Asus heeft drie moederborden aangekondigd in de Republic of Gamers-lijn: De Strix X299-E, Rampage VI Extreme en Rampage VI Apex. Ook deze moederborden beschikken over zowel een 8-pins- als een 4-pinsaansluiting en acht fasen.

De ROG Strix X299-E moet de goedkoopste van de drie borden worden. Desondanks beschikt hij over ingebouwde ac-wifi, een usb 2.0-header, twee usb 3.1 gen 1-headers en een usb 3.1 gen 2-header. Opslag kan aangesloten worden op twee m.2-slots of acht sata-aansluitingen.

Het moederbord beschikt over drie met staal verstevigde pcie-x16-aansluitingen, waarvan over niet meer dan acht lanes beschikt. Verder zijn er twee pcie-x4-aansluitingen en een pcie-x1-slot. Voor ventilators zijn er zeven headers, waarvan er twee meer stroom kunnen leveren voor waterpompen.

Van de ROG Rampage VI Extreme is minder bekend, maar wel heeft Asus aangegeven dat er drie m.2-slots zijn en het moederbord beschikt over een ethernetcontroller die snelheden tot 10gbit/s aankan. Ook ondersteunt hij het nieuwe 802.11ad-wifiprotocol.

Net als de Prime-borden beschikt de Rampage VI Extreme over een extra schermpje dat informatie als temperaturen en frequenties kan weergeven. Daarnaast is er een speciale aansluiting waarop waterkoelinstallaties kunnen worden aangesloten om telemetrie door te geven.

Het laatste moederbord is de ROG Rampage VI Apex, die gemaakt is om maximaal op te kunnen overklokken. Hij heeft slechts vier ramslots, maar heeft wel vier m.2-ssd's. Verder zijn er nog weinig details over het moederbord bekend.

Wanneer de moederborden uitkomen en hoeveel ze gaan kosten, is nog niet bekend. Intel's nieuwe i9-processors, die op de moederborden moeten passen, zijn dinsdag aangekondigd, dus de moederborden zullen vermoedelijk niet lang op zich laten wachten.