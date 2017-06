Door Willem de Moor, maandag 19 juni 2017 15:00, 43 reacties • Feedback

Het lijkt in sommige opzichten misschien een beetje paniekvoetbal van Intel als reactie op de Ryzen-chips van AMD, en dan met name op de aangekondigde Threadripper-cpu's met zestien cores en 32 threads, maar Intels nieuwste hedt-platform is natuurlijk al jaren in de maak. Zo schreven we een jaar geleden bijvoorbeeld over de roadmap waarin Skylake X en Kaby Lake X genoemd werden als opvolgers van Broadwell E.

Toch lijkt Intel wel degelijk de hete adem van AMD in de nek te voelen. Volgens eerdere geruchten zou het nieuwe X299-hedt-platform namelijk pas rond augustus geïntroduceerd worden. Intel zou zijn schema echter versneld hebben om AMD de loef af te steken met zijn X299-introductie, misschien vanwege een combinatie van het annuleren van Intels jaarlijkse IDF in augustus én de aanstaande introductie van AMD's X399-platform. Dat is ook aan de moederbordfabrikanten te merken: bij introductie zijn er nog maar een handjevol borden beschikbaar en aan bios-tweaks wordt nog druk gewerkt.

De eerste X299-processors zouden niet verder dan tien cores gaan, terwijl een tweede serie processors pas in augustus en oktober zou verschijnen. Die modellen krijgen twaalf tot zelfs achttien cores, waarmee ze AMD's Threadripper-cores voorbijstreven.

Vooralsnog heeft Intel dus vijf processors voor het X299-platform met codenaam Basin Falls aangekondigd. Drie daarvan zijn op een generatie oudere architectuur dan de reguliere desktopprocessors gebaseerd, zoals we bij Intels hedt-platform gewend zijn. Twee processors voor het X299-platform zijn echter net als het mainstream-platform gebaseerd op de Kaby Lake-architectuur. Daarmee breekt Intel enigszins met de traditie, want in het verleden liep het hedt-platofrm altijd ruim een generatie achter op het gewone desktoplatform. Dat daar nu verandering in komt met de Kaby Lake-X-processors, is overigens niet heel gek, want deze modellen lijken wel heel erg op de snelste Kaby Lake-processors voor de lga1151-socket.

Voor deze review hebben we alleen slides, architectuurinformatie en specificaties uit publieke bronnen kunnen gebruiken. Intel heeft namelijk al zijn pr-activiteiten en mediaondersteuning voor Nederland gestaakt, waardoor we geen informatie en geen samples krijgen. Onze samples zijn dus niet van Intel afkomstig, maar hebben we van hulpvaardige fabrikanten kunnen lenen. Waarvoor dank. Het embargo voor media die wel samples en informatie krijgen is maandag 15:00 uur, maar diverse media die eveneens in de kou stonden, hebben vrijdag al hun reviews gepubliceerd.