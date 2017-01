Door Julian Huijbregts, maandag 23 januari 2017 12:30, 17 reacties • Feedback

Intel gaat zijn X299-platform en bijbehorende Skylake-X- en Kaby Lake-X-processors in augustus uitbrengen, claimt Benchlife. Eerder publiceerde de Taiwanese website al een roadmap waar de high-end processors op staan.

Mogelijk wordt de Gamescom op 22 augustus aangegrepen als moment om het high-end-platform te introduceren, schrijft Benchlife. Het platform bestaat uit moederborden met een nieuwe lga 2066-socket en X299-chipset, en er zullen vier processors verschijnen. Drie daarvan zijn gebaseerd op de Skylake-architectuur en één processor is een Kaby Lake-chip.

De Skylake-X-processors zijn volgens Benchlife cpu's met een tdp van 140 wat en er worden varianten met tien, acht en zes cores verwacht. De Kaby Lake-X-processor zou een quadcore zijn met een tdp van 112 watt. Over de kloksnelheden van de cpu's is nog niets bekend.

Volgens de Taiwanese website maakt Intel aanpassingen aan de cache van de nieuwe processors, wat zou moeten zorgen voor betere prestaties. Wat er precies aangepast wordt is nog niet duidelijk. Net als de Z270-chipset krijgt het X299-platform ondersteuning voor Intel Optane-ssd's. Verder komt er ondersteuning voor vierkanaals ddr4-2667-geheugen.

Welke nummeraanduidingen de lga 2066-processors precies krijgen is nog niet duidelijk, maar het ligt voor de hand dat ze net als de huidige Kaby Lake-processors een plaats krijgen in de i7-7000-serie. De huidige Broadwell-E-chips hebben een Core i7-68XX of 69XX-aanduiding.

Benchlife publiceerde vorig jaar al een roadmap waar Skylake-X en Kaby Lake-X op genoemd worden als opvolger van Broadwell-E. De Taiwanese website publiceert geregeld informatie over nieuwe Intel-processors die nog niet officieel zijn aangekondigd.