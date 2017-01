Door Emile Witteman, maandag 23 januari 2017 12:15, 12 reacties • Feedback

Snapchat heeft de richtlijnen voor het maken van berichten op de Discover-dienst aangepast om nepniews en clickbait tegen te gaan. Dit moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat gebruikers niet naar een artikel gelokt worden met een afbeelding die er niets mee te maken heeft.

Discover, de nieuwssectie van Snapchat, geeft in zijn vernieuwde richtlijnen verder aan dat er geen expliciete afbeeldingen meer getoond mogen worden, tenzij die een duidelijk verband hebben met het artikel. Verder voegt de app een functie toe waarmee partijen leeftijdsgrenzen kunnen toevoegen aan hun artikelen, schrijft The New York Times. Bovendien moet er meer duidelijkheid komen over het verbod op linken naar inhoud waarvan de feiten niet vaststaan.

Snapchat heeft de Discover-functie in 2015 toegevoegd. De functie toont artikelen van verschillende partijen, vergezeld van een afbeelding. Veel van de artikelen worden voorzien van een uitgebreide grafische opmaak en video's.

Snapchat is niet de eerste dienst die zich gaat wapenen tegen nepnieuws. Facebook heeft ook aangegeven dat het met factcheckingbedrijven samen gaat werken om nepnieuws te ontdekken en het als zodanig te classificeren. De Europese Commissie riep in december alle techbedrijven op om op te treden tegen de verspreiding van nepnieuws.