Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, roept techbedrijven als Facebook en Google op om strenger op te treden tegen nepnieuws. Volgens hem is het zaak voor die bedrijven om een 'eergevoel' op dit gebied te ontwikkelen.

Volgens Juncker is de 'geloofwaardigheid van deze bedrijven hun grootste goed'. De Luxemburger meldt ook in het interview dat hij zich ervan bewust is dat de twee bedrijven zelf al stappen zetten om nepnieuws te bestrijden. Daarvan zegt hij 'we gaan goed kijken naar hoe dat uitpakt.' Juncker doet de uitspraken in een interview met de Duitse media van de Funke Mediengruppe. De voorzitter stelde ook dat Europeanen 'steeds gevoeliger worden voor wie ze de waarheid vertelt en wie niet.'

Eerder deze maand liet Věra Jourová, Eurocommissaris voor onder andere Justitie, ook al weten dat zij niet tevreden is over de manier waarop socialemediabedrijven omgaan met het aanpakken van haatberichten op hun platformen. Hun reacties daarop zouden niet snel genoeg zijn.

Twee partijen in het Duitse parlement maakten eerder deze maand bovendien kenbaar dat ze de verspreiding van nepnieuws willen tegengaan met wetgeving. Het voorstel is om grote platformen als Facebook een nepnieuwsmeldpunt in te laten stellen waar 24 uur per dag meldingen gedaan kunnen worden. Binnen 24 uur zouden de platformen ook het nepnieuws moeten verwijderen.

Vlak voor de kerst reageerde de Pakistaanse minister van Defensie op berichtgeving waarin stond dat Israël dreigde met nucleaire aanvallen op Pakistan vanwege diens rol in het conflict in Syrië. 'Israël vergeet dat Pakistan ook kernwapens heeft,' stelde de minister. Israël reageerde op de tweet door te stellen dat de berichtgeving 'volledig onjuist' was.

Naast conflicten tussen landen is er ook de angst dat nepnieuws democratische verkiezingen beïnvloedt. Sommige experts stellen dat dat bijvoorbeeld is gebeurd bij de Amerikaanse presidentsverkiezigen, zo schrijft The Washington Post.