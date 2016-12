Door Mark Hendrikman, maandag 26 december 2016 14:16, 12 reacties • Feedback

Snap, het bedrijf achter het bekende Snapchat, heeft naar verluidt de IsraŽlische startup Cimagine Media overgenomen. Die richt zich op augmented reality. Het bedrijf zou daar tussen de 28 en 38 miljoen euro voor neerleggen.

Het bericht is afkomstig van de Israëlische zakenkrant Calcalist News. De start-up is vier jaar oud en specialiseert zich in computer vision, real-time image processing, ontwikkeling voor smartphones en internationale marketing. Snap zou van plan zijn om de studio in Israël open te houden en deze op termijn uit te breiden. Momenteel werken er 20 mensen bij Cimagine Media.

Cimagine Media is onder andere partner van Shop Direct, dat meubels verkoopt. Via een augmentedreality-app van Cimagine Media kunnen consumenten de meubels van Shop Direct in hun huis plaatsen om te zien hoe deze bij de rest van hun interieur passen, zoals te zien in de demovideo hieronder. Naast Shop Direct werkt Cimagine Media ook samen met Coca-Cola. Wat Snap precies met de start-up gaat doen, is niet duidelijk. Snap noch Cimagine Media hebben gereageerd op het nieuws.

Het zou niet de eerste overname zijn die Snap doet. Het bedrijf heeft in het verleden ook Flite, Vurb, Obvious en Bitstrips overgenomen.