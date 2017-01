Door Emile Witteman, donderdag 12 januari 2017 19:13, 28 reacties • Feedback

De commissie van juridische zaken in het Europees Parlement pleit voor het invoeren van extra wetgeving om het gebruik van robots in de toekomst veilig te houden. De wetgeving moet ervoor zorgen dat robots in dienst van de mensheid blijven.

Het parlement roept op tot het opstellen van een agentschap voor robotica en kunstmatige intelligentie. Het agentschap zou zich bezighouden met het verlenen van zijn kennis aan publieke autoriteiten. Ook moet er een gedragscode komen die aangeeft wie er verantwoordelijk is voor eventuele impacts op de samenleving en het milieu door robots. De leden van de commissie geven als voorbeeld dat de code zou kunnen aangeven dat alle robots een ingebouwde kill switch moeten hebben, waarmee een robot in een noodgeval uitgeschakeld kan worden.

Verder wordt er nadruk gelegd op regelgeving rond zelfrijdende auto's. Er moet een speciale verzekering komen die ervoor zorgt dat mensen die het slachtoffer worden van een ongeluk met een zelfrijdende auto voor hun schade gecompenseerd kan worden.

Als robots en kunstmatige intelligentie dermate ver ontwikkeld worden dat ze volledig autonoom kunnen opereren, zal hiervoor een speciale legale status moeten worden gemaakt, meent het parlement. Zo kan een verantwoordelijke aangewezen worden bij een ongeval.

Of dergelijke wetgeving ook daadwerkelijk doorgevoerd wordt, is nog niet zeker. In februari komt het volledige parlement samen om te stemmen over het voorstel.