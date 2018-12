Bezorgrobot Kiwibot van Californische universiteit vat vlam

Een van de autonome bezorgrobots van de Universiteit van CaliforniŽ is op 14 december in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand lag volgens ontwikkelaar Kiwi Campus aan een defecte accu. Er raakte niemand gewond. De desbetreffende Kiwibot is echter total loss.

De Kiwibots bezorgen al ruim twee jaar maaltijden op de campus van de universiteit in het Californische Berkeley. Ze beschikken onder andere over zes ultra-hd-camera's voor het waarnemen van objecten en Nvidia Jetson TX2 AI-processors, die de camerabeelden interpreteren. Op deze manier kunnen de robots schatten wat er gaande is op straat en op de stoep, en aanwezige obstakels ontwijken.

De robots zijn inmiddels geen opvallend fenomeen meer, maar dat geldt wel voor een stationaire Kiwibot die plotseling vlam vat. Een van de accu's begon te smeulen, wat veel rook en een betrekkelijk kleine brand opleverde. Er zijn verschillende foto's van de brand verschenen op sociale media, waaronder op de Twitterpagina van gebruiker brlohn.

Kiwi Campus meldde in een bericht dat de brand snel onder controle was door 'het handelen van een communitylid'. De lokale brandweer was daarna ter plaatse om de robot na te blussen en een nieuwe ontbranding te voorkomen. Kiwi Campus heeft alle bezorgrobots op non-actief gezet en doet grondig onderzoek naar de accu's. De fabrikant vermoedt dat het gaat om 'een menselijke fout' en dat een lege accu was vervangen door een defect exemplaar. In de tussentijd worden de maaltijden door mensen bezorgd.

Bron: @brlohn (Twitter)