Ford toont noisecancelling hok dat honden afschermt van vuurwerkknallen

Bepaalde ontwerpers bij Ford maakten zich in de afgelopen maanden waarschijnlijk al zorgen over het wel en wee van hun honden tijdens de komende jaarwisseling. Daarom hebben ze een concept ontwikkeld voor een hondenhok met noisecancelling, dat het vuurwerklawaai moet dempen.

De zogeheten Quiet Kennel maakt gebruik van Fords implementatie van noisecancellingtechnologie. De autofabrikant maakt in een aantal van zijn automodellen al gebruik van deze technologie, waarbij bepaalde isolerende materialen worden gebruikt, aangevuld met verschillende in het interieur geplaatste microfoons. Die registreren het achtergrondgeluid dat in de cabine komt, waarna een speciale noisecancellingmodule tegengeluid produceert. Dit is het principe dat ook bij noisecancelling koptelefoons wordt gebruikt.

Volgens Ford zorgen microfoons in het hok ervoor dat er, zodra vuurwerklawaai wordt geregistreerd, geluidsfrequenties worden geproduceerd. Dat moet het lawaai volledig wegfilteren of in ieder geval sterk reduceren, aldus de fabrikant. Bij het ontwerp van het hok is veel kurk met een hoge dichtheid gebruikt, dat volgens Ford ideaal is om de geluiden te dempen. Verder is de schuilplek voorzien van een automatische deur, trillingsdempers en geluiddichte ventilatie. De Quiet Kennel is vooralsnog slechts een prototype; of hij ooit op de markt komt, is nog onduidelijk.