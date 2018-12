Hobbyist tovert Macintosh SE/30 om tot Spotify-speler

Goed, de albumhoesjes zien er in de 1-bits uitvoering wat pixelig en monochroom uit en er zijn apparaten die sneller het volgende liedje kunnen laten beginnen, maar voor de rest werkt hij prima: de Spotify-speler van de Australische hobbyist 'Ants'. Zijn project is zelfs opgevallen bij de ceo van Spotify.

Ants postte een topic op 68kmla.org over zijn project. De app die hij daarvoor heeft geschreven heet MacPlayer en staat op GitHub. De communicatie met Spotify verloopt via een OpenWRT-router, die het http-verkeer van de Macintosh omzet in versleuteld https-verkeer dat Spotify accepteert. De toepassing werkt via Spotify Connect, dat alleen werkt bij Premium-abonnees.

Maar zelfs met al dat moois was er nog een probleem: hoe kun je een Spotify-account koppelen? De streamingdienst werkt met OAuth, dat een moderne browser vereist. De oplossing bleek te liggen in een webserver die dat kan oplossen door een code op te hoesten voor de authenticatie. Vervolgens is die authenticatie te doen op bijvoorbeeld een smartphone.

Ook de encoding bleek een probleem: de oude Macintosh kan niet overweg met utf-8-karakters. Een toepassing met de naam libyconv bleek de oplossing. Die gokt welke MacRoman-karakters, waarmee de Mac werkt, staan voor bepaalde utf-8-karakters.

De uitkomst is dat de Macintosh SE/30 kan dienen als afstandsbediening voor bijvoorbeeld speakers in huis. Hij kan browsen door playlists, wisselen tussen nummers, volume regelen, shuffle aanzetten en meer. Ook is er een instelling om de output te wisselen als er meerdere speakers zijn verbonden. Het wisselen tussen liedjes gaat langzamer dan op een modern apparaat, maar kniesoor die daarop let natuurlijk.

Spotify-ceo Daniel Ek heeft de klassieke Macintosh die dient als Spotify-speler ook gezien: woensdag heeft hij een tweet met een link naar het project geretweet. De gebruikte Macintosh is in productie geweest van 1989 tot 1991.