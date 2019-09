Hobbyist maakt afneembaar tweede scherm voor laptop

Hobbyist en diy-YouTube-publicist Matthew Perks heeft een tutorial online gezet voor het maken van een tweede scherm voor een laptop. Het scherm, dat hij zelf in elkaar heeft geklust, is omklapbaar en zit boven het reguliere scherm, wat volgens hem goed is voor de lichaamshouding.

Perks laat in de video zien hoe hij een losse lcd met zelf gemaakte aluminiumondersteuning via 3d-geprinte scharnieren bevestigt aan zijn laptop. Stroom voor het scherm, dat 12V vraagt, komt uit een powerbank die los te halen is aan de achterkant van het scherm. Dat is maar goed ook, want powerbanks raken leeg en dan is het fijn als je ervoor kunt zorgen dat je scherm alsnog licht kan geven. Via usb-c zou het tweede scherm ook stroom kunnen krijgen van de laptop zelf, al is dat uiteraard niet bevorderlijk voor de accuduur.

Het scherm zit met klittenband vast aan de achterkant van het scherm van de laptop, zodat het makkelijk los te halen is. Het scherm boven de reguliere display van de laptop heeft volgens Perks het voordeel dat de laptop hoger komt en gebruikers daardoor niet omlaag hoeven te kijken tijdens het werken met het apparaat. Hij gebruikt een display van AU Optronics van 13,3" met een resolutie van 1920x1080 pixels.

De instructievideo haakt in op het fenomeen van laptops met meer dan één scherm. Zo heeft Asus de ZenBook Pro Duo met twee schermen en toonde Razer enige tijd geleden een prototype van een laptop met drie schermen. Ook Microsoft zou werken aan een Surface-apparaat met twee schermen; of dat er komt zal vermoedelijk woensdag blijken als Microsoft zijn Surface-evenement houdt.