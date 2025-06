YouTuber bouwt van Framework-laptop en iPad-displays pc met drie schermen

YouTuber Matthew Perks van DIY Perks heeft een draagbare pc met drie schermen gebouwd van een oud laptopscherm, componenten van de Framework-laptop en enkele iPad-schermen. De behuizing is ge-3D-print.

Perks toont in de video hoe hij de draagbare pc, die hij aanduidt als een laptop met drie schermen, in elkaar gezet heeft. Het pcb is van de Framework-laptop en ook de de USB-C-naar-DisplayPort-kabels om de schermen aan te sluiten komen daar vandaan. De accu is eveneens van Framework.

Naast het primaire 2160p-scherm met 120Hz-verversingssnelheid zitten twee iPad-schermen van 60Hz met een resolutie van 2048x1536 pixels. Het gaat om de eerste generatie Retina-schermen uit iPads, dus 9,7"-exemplaren uit bijvoorbeeld de iPad 3 of iPad 4 uit 2012. Die krijgen stroom via een 5V-voeding die is aangesloten op de USB-C-kabel. Omdat dat standaard niet gebeurt, heeft Perks dat apart moeten solderen.

De behuizing heeft hij ge-3D-print en is dus gemaakt van kunststof. Het geheel is op te vouwen tot een pakketje en in combinatie met een draadloze toetsenbord en muis is het te gebruiken als pc met drie schermen. Perks heeft de bestanden om zelf met de build aan de slag te gaan online gezet.