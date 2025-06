NASA verliest 214 foto's van Jupiter na terugkerend hitteprobleem bij Juno-sonde

Juno vliegt al sinds de zomer van 2016 rondjes om Jupiter, maar het ruimtevaartuig lijkt met terugkerend euvel te maken te hebben. Eerder was er al een probleem met oplopende temperaturen en dat was onlangs weer het geval, waardoor 214 foto's verloren zijn gegaan.

NASA schrijft dat het op basis van data probeert te achterhalen waarom de meerderheid van de foto's die met de JunoCam zijn genomen onbruikbaar zijn. De camera blijft voorlopig aan en presteert momenteel nominaal. Het probleem vond op 22 januari plaats, tijdens de 48e baan om Jupiter. De glitch hield maar liefst 23 uur aan, waardoor 214 afbeeldingen niet gebruikt kunnen worden.

Zodra de afwijking die de temperatuurverhoging veroorzaakte weer verdween, deed de camera het weer naar behoren; de resterende, geplande 44 afbeeldingen zijn van goede kwaliteit en gewoon bruikbaar. Dit probleem vond eerder ook al plaats, tijdens de 47e omloop die in december vorig jaar plaatsvond. Toen hield het issue een stuk korter aan: 36 minuten in plaats van 23 uur. Daardoor waren van de toen geplande 90 foto's alleen de eerst vier exemplaren onbruikbaar.

Oorspronkelijk was de camera vooral bedoeld voor pr-doeleinden, maar inmiddels blijkt de camera met een sensorresolutie van 2 megapixel ook niet onbelangrijk voor de wetenschap. JunoCam is een kleurencamera bedoeld voor golflengten van het zichtbare deel van het spectrum en wordt onder meer gebruikt om afbeeldingen te maken van onder meer de wolken van Jupiter, maar ook afbeeldingen van de belangrijkste manen van de gasreus.

Het Juno-ruimtevaartuig werd in 2011 gelanceerd en arriveerde in 2016 bij Jupiter. Sindsdien maakt de sonde rondjes om de planeet. De 49e baan om Jupiter vindt plaats op 1 maart. Het is eigenlijk vrij bijzonder dat de camera het zo lang volhoudt, aangezien JunoCam was ontworpen om minstens zeven banen om de planeet mee te gaan. Rondom Jupiter is sprake van straling van hoogenergetische deeltjes doordat de zonnewind tegen het magnetische veld van de planeet botst en de verwachting was dat de camera daardoor niet zo lang zou meegaan.