NASA kondigt gratis streamingdienst NASA+ aan

NASA heeft NASA+ aangekondigd, een gratis streamingdienst die deze zomer van start moet gaan. Op de dienst zijn liveuitzendingen van bijvoorbeeld lanceringen te zien, maar ook 'nieuwe originele series'. De dienst wordt als app en in de browser te gebruiken.

De streamingdienst wordt gratis en zal geen advertenties bevatten, zegt NASA. NASA heeft onder meer al een YouTube-kanaal en lineair-tv-kanaal NASA TV, waarop lanceringen en series te bekijken zijn, maar met NASA+ moet het makkelijker worden om deze series en lanceringen terug te kijken. NASA geeft nog niet veel details over de nieuwe series, maar zegt wel dat het series over bijvoorbeeld wetenschap, onderwijs en raketlanceringen zullen zijn.

Nieuwe app en website van NASA

Het ruimtevaartagentschap zegt niet wanneer de streamingdienst live moet gaan, los van 'ergens deze zomer'. De dienst moet beschikbaar komen via de NASA App op iOS en Android, via streamingplatforms als Roku, Apple TV en Fire TV, en via de browser.

Behalve aan NASA+ werkt het agentschap aan een nieuwe website, waarbij het informatie en pagina's meer aan elkaar wil koppelen, met een verbeterde zoekmachine en betere navigatie. Die site is nu als bèta beschikbaar. Later dit jaar wil het agentschap ook de app verbeteren. "Door onze digitale aanwezigheid te transformeren kunnen we beter vertellen hoe NASA het onbekende in de lucht en in de ruimte verkent, hoe we inspireren door te ontdekken en hoe we innoveren voor de mensheid", zegt Marc Etkind, associate administrator bij NASA's communicatiekantoor.