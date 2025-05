NASA werkt aan vliegtuigen met dunne, lange vleugels om brandstof te besparen

NASA werkt samen met vliegtuigbouwer Boeing aan een nieuw type passagiersvliegtuig waarmee flink wat brandstof bespaard moet worden en waarmee de uitstoot van CO₂ omlaag kan. Dat moet bereikt worden door hoger geplaatste, dunnere en langere vleugels.

Het plan is onderdeel van het Sustainable Flight Demonstrator-project. Het doel is dat de technologie wordt toegepast op een demonstratievliegtuig. In combinatie met andere ontwikkelingen op onder meer het gebied van aandrijving en toegepaste materialen moet dat leiden tot een brandstofbesparing en emissiereductie van maximaal 30 procent ten opzichte van huidige passagiersvliegtuigen.

Het gaat hier over een nieuw concept voor vliegtuigen met een enkel gangpad, zoals de Airbus A320 of de Boeing 737. Het concept lijkt vooralsnog niet te worden ontwikkeld voor grotere typen vliegtuigen. Het is verder niet duidelijk welk aandeel de nieuwe vleugel heeft in de brandstofbesparing. NASA spreekt over een besparing tot 30 procent, maar noemt daarbij dus ook andere noodzakelijke ontwikkelingen die moeten bijdragen.

De nieuwe vleugelstructuur wordt aangeduid met de term transonic truss-braced wing. Bij dit concept zijn de vleugels langer en dunner dan bij huidige passagiersvliegtuigen en ze zijn ook hoger geplaatst. De vleugels worden daarbij ondersteund en gestabiliseerd door diagonaal geplaatste spanten. De uitdaging zit hem hierbij vooral in het beperken van de toename van het gewicht van deze nieuwe vleugelstructuur en het integreren van relatief grote motoren. Ook kunnen de langere vleugels in theorie problemen opleveren bij vliegvelden, omdat er meer ruimte nodig is.

Voor dit project geeft NASA in de komende zeven jaar 425 miljoen dollar uit en de overige overeengekomen 725 miljoen dollar zal door Boeing en partners worden opgebracht. Het eerste prototype moet in 2028 voor het eerst de lucht in gaan en vanaf 2030 zou het wellicht toegepast kunnen worden voor commerciële vluchten.