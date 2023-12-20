NASA stuurt 4k-kattenvideo vanaf 31 miljoen kilometer afstand naar aarde

NASA heeft voor het eerst een video vanuit de diepe ruimte terug naar de aarde verstuurd. De 4k-video, die beelden van een kat genaamd Taters toonde, werd als demonstratie verzonden via een nieuw systeem voor lasercommunicatie.

De kattenvideo werd vanaf de Psyche-ruimtesonde op 19 miljoen mijl afstand van de aarde verzonden, schrijft NASA. Dat komt neer op ongeveer 31 miljoen kilometer, of tachtig keer de afstand tussen de maan en de aarde. De demo bestond uit een kattenvideo van vijftien seconden, die via een flightlasertransceiver werd uitgezonden. NASA deed eerder al een succesvolle test met Psyche. Toen ontving de ruimtevaartorganisatie vanaf 16 miljoen kilometer afstand data via de laser. Dat was toen een record. De nieuwe test werd dus uitgevoerd op een bijna twee keer zo lange afstand.

De video werd door middel van nabijinfraroodsignalen verzonden naar de Hale-telescoop van de Caltech Palomar Observatory in Californië, waar de video vervolgens werd gedownload. Het duurde ongeveer 101 seconden voordat het videosignaal de aarde bereikte, zo vertelt de ruimtevaartorganisatie. De video werd verstuurd met een maximale doorvoersnelheid van 267Mbit/s. Ter illustratie: Netflix raadt een internetverbinding van minstens 15Mbit/s aan voor zijn 4k-aanbod. In totaal wist NASA tijdens zijn verschillende tests 1,3 terabit aan data te downloaden, wat neerkomt op 162,5GB.

Op de video van NASA zijn beelden van een oranje kat genaamd Taters te zien. Taters is het huisdier van een van de medewerkers van NASA's Jet Propulsion Laboratory. In de video achtervolgt de kat een laserpointer. Boven op de video zijn graphics geplaatst, die onder meer de omloopbaan van Psyche, technische informatie over de laser, de datarate van de stream en de hartslag van Taters weergeven. NASA heeft de video onlangs gepubliceerd op YouTube.

De lasercommunicatiedemo werd op 13 oktober gelanceerd als onderdeel van NASA's Psyche-demo. Het systeem is bedoeld om communicatie vanuit de ruimte mogelijk te maken op hogere overdrachtssnelheden dan momenteel mogelijk is. NASA spreekt over datarates die tien tot honderd keer hoger liggen dan de modernste radiofrequentiesystemen die momenteel gebruikt worden voor ruimtemissies.

Met het communicatiesysteem moet het mogelijk worden om bijvoorbeeld hd-videobeelden of complexe wetenschappelijke informatie te versturen naar de aarde. Dat kan volgens NASA bijvoorbeeld ter ondersteuning van 'de volgende grote sprong van de mensheid: mensen naar Mars sturen'.