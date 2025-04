NASA rondt dit jaar elektrisch-vliegtuigproject X-57 af en schrapt testvluchten

NASA zegt dat het X-57-project om een elektrisch vliegtuig te ontwikkelen dit jaar klaar zal zijn, maar dat eerder aangekondigde testvluchten niet door zullen gaan. Met het vliegtuig wil NASA kennis opdoen en delen over elektrische propellervliegtuigen.

Het Amerikaanse agentschap stopt in september met het werken aan het vliegtuig, in de maanden daarna wordt er nog gedocumenteerd en vinden andere afrondende activiteiten plaats. Een eerste testvlucht zal er niet komen. Het team werd geconfronteerd met 'meerdere uitdagingen' waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, waaronder een tekort aan belangrijke onderdelen en 'mechanische problemen' die pas laat in de ontwikkeling van het vliegtuig aan het licht kwamen.

NASA X-57 met zestien propellers

Ondanks het uitblijven van testvluchten, ziet NASA het project als een succes. Het hoofddoel was namelijk niet om een prototype te ontwikkelen, maar om een testplatform voor technologieën en verschillende ontwerpen te kunnen maken. Bij dat proces kwamen NASA's onderzoekers verschillende problemen en oplossingen tegen, die ze met anderen delen in de vorm van technische papers.

Zo kwam het team er vroeg in het project achter dat de lithiumionaccu's een gevaar opleverden als ze te heet zouden worden. Daarom ontwikkelden de onderzoekers een accuontwerp dat voorkomt dat de oververhitting van één accucel ook andere accucellen oververhit, wat de veiligheid moet vergroten. Daarnaast hebben ze de controllers van de cruise motors voorzien van transistors die van siliciumcarbide zijn gemaakt, die voor minder hitte moeten zorgen. Een derde ontwikkeling is het gebruiken van filters om de gevolgen van elektromagnetische straling te verminderen.

NASA kondigde het Maxwell-vliegtuig in 2016 aan. Het propellervliegtuig is een omgebouwde Italiaanse P2006T en werd in meerdere configuraties gemaakt. Zo was er een configuratie met twee propellers, maar het vluchtexemplaar had veertien elektrische propellers moeten gebruiken. Twee daarvan waren voor start en landing, de resterende twaalf hadden tijdens het vliegen op kruishoogte gebruikt moeten worden. Dit zorgt volgens NASA voor een besparing in de energiekosten van veertig procent. Het vliegtuig zou dan zestien accumodules hebben, die in totaal een gewicht van 363kg hebben.