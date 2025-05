Elektrisch vliegtuig met plek voor negen passagiers maakt eerste testvlucht

Vliegtuigfabrikant Eviation heeft een testvlucht gemaakt met zijn elektrische vliegtuig Alice. Alice is 17,4 meter lang, 19,2 meter breed, biedt plaats aan negen passagiers en kan 1,13 ton vervoeren. Het toestel is een van de grootste elektrische vliegtuigen van dit moment.

De testvlucht duurde acht minuten en vond plaats rondom de Grant County International Airport in Moses Lake, in het noordwesten van de Verenigde Staten. Het vliegtuig bereikte een hoogte van 3,500 voet, wat overeenkomt met ongeveer 1 kilometer. Volgens het bedrijf betrof het een eerste korte testvlucht waarna er nog een reeks van zulke vluchten zullen plaatsvinden. Wanneer die gepland staan, is niet duidelijk.

Alice heeft twee elektrische magni650-motoren aan boord met elk een maximaal vermogen van 640kW. Het maximum takeoff weight, of maximale startgewicht, van het toestel bedraagt 8,3 ton. Alice kan volgens de fabrikant 260 knopen vliegen, wat overeenkomt met ongeveer 480 kilometer per uur. Het elektrische vliegtuig moet een afstand tussen de 241 en 400 kilometer kunnen vliegen.

Het elektrische vliegtuig is een van de grootste elektrische passagiersvliegtuigen tot nu toe. Een ander voorbeeld is een omgebouwde Cessna 208B Grand Caravan die in 2020 voor het eerst een elektrisch rondje vloog. Dat vliegtuig is 11,5 meter lang, 15,9 meter breed en kan maximaal 13 passagiers vervoeren. DHL en twee Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben tientallen Alices besteld voor passagiers- en vrachtvluchten.