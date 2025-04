Phil Spencer: The Elder Scrolls 6 verschijnt niet eerder dan 2028

Het duurt nog minstens vijf jaar voordat The Elder Scrolls 6 wordt uitgebracht. Dat stelt Xbox-ceo Phil Spencer tijdens de rechtszaak van de Federal Trade Commission tegen Microsofts overname van Activision Blizzard.

Tijdens de rechtszaak werd Phil Spencer gevraagd op welke platformen The Elder Scrolls VI wordt uitgebracht, schrijft IGN. Het Xbox-hoofd stelt dat dat nog onduidelijk is, mede omdat de game zover weg is dat het überhaupt niet duidelijk is welke platformen er tegen die tijd zullen zijn. "De game wordt door hetzelfde team gemaakt dat momenteel nog de laatste hand legt aan Starfield. Dus we hebben het over een game die waarschijnlijk vijf-plus jaar van ons verwijderd is."

In een interview uit 2021 leek Spencer te bevestigen dat The Elder Scrolls VI in ieder geval niet voor een PlayStation-console wordt uitgebracht. Volgens The Verge stelt hij nu echter dat hij dat niet meer weet. "Toen ik het zei geloofde ik dat het waar was, maar ik kan mij nu geen publieke verklaring herinneren."

The Elder Scrolls 6 wordt het vervolg op The Elder Scrolls V: Skyrim uit 2011. Bethesda kondigde de game al in 2018 aan door middel van een korte teaser, maar verder zijn er tot dusver geen nadere details over het spel gegeven.