Bethesda-topman: Fallout 5 volgt na The Elder Scrolls 6

Todd Howard, de directeur en executive producer bij Bethesda Game Studios, heeft in een interview aangegeven dat er aan Fallout 5 gewerkt gaat worden nadat The Elder Scrolls 6 is uitgebracht.

In een interview met IGN zegt Howard dat The Elder Scrolls 6 in pre-productie zit, dat Fallout 5 daarna volgt en dat men ook van tijd tot tijd naar een aantal andere projecten kijkt. Daarmee wil hij aangeven dat Bethesda's bordje voorlopig behoorlijk vol zit.

Hij erkent dat dergelijke fan-favorite games lang op zich laten wachten en dat hij net zo gefrustreerd is als de fans over hoe lang het nog duurt: "Het duurt wel een tijd, ik wou dat ze sneller uitkwamen. Dat wil ik echt en we werken zo hard als we kunnen, maar we willen dat ze zo goed als mogelijk zijn voor iedereen."

Howards uitlatingen betekenen dat fans behoorlijk wat geduld moeten hebben voor Fallout 5. The Elder Scrolls 6 is momenteel in pre-productie, maar daar is nog geen concrete releasedatum voor en het echte werk aan die game volgt pas nadat Starfield uitkomt in 2023. The Elder Scrolls 6 is eerder al eens opgeschoven ten faveure van Starfield. Het werk voor deze laatstgenoemde ruimtegame begon in 2015.