The Elder Scrolls 6 komt volgens Microsoft-documenten niet op PlayStation uit

Het schijnt dat Bethesda onder hun vorige eigenaarschap Starfield waarschijnlijk een jaar eerder al uitgegeven zou hebben, maar Microsoft heeft ze extra tijd gegeven om de game bij release meteen een stuk beter te laten zijn.
Het zou natuurlijk redelijk dom zijn om miljarden uit te geven voor Zenimax met als bedoeling de namen en titels van de onderliggende studios te gebruiken om console verkopen op te krikken en dan vervolgens de eerste titel van een al onder een vergrootglas liggend Bethesda in een vreselijke staat te releasen.
Dat zou niet alleen schadelijk zijn voor het imago van Microsoft/XBox maar net zo goed Bethesda's reputatie naar de afgrond helpen en niets goeds betekenen voor Elder Scrolls 6.
ondanks wat sommige mensen roepen is de game een stuk minder buggy dan dat BGS games normaal bij release zijn.
En ondanks wat mensen zoals jij roepen zijn er mensen die andere ervaringen hebben.
Persoonlijk heb ik bij voorgaande titels nooit veel last gehad van ernstige bugs maar ik heb in Starfield ondertussen al verschillende keren een save van uren terug moeten laden of zelfs met console commands iets recht moeten trekken omdat het spel rare dingen doet.
Het spel oogt en voelt erg goed, met dank aan alle verbeteringen aan de engine, maar het hele character interaction en status tracking systeem heeft nul komma nul updates gehad wat ten eerste een zeer belangrijk aspect van het spel erg gedateerd laat voelen en onbevredigend is en ten tweede simpelweg alles wat je in het spel kunt doen gewoon niet kan volgen.
waar studio's bij 3rd party publishers over het algemeen niet het geld en de tijd voor krijgen
Dat is wel een beetje te makkelijk gesteld. Developers/studios krijgen van MS of Sony (Nintendo is een heel ander verhaal) ook gewoon een budget en een voorlopige deadline. Nieuwe ideeën wordt om gevraagd of moeten daar ook gewoon gepicht worden en worden net zo makkelijk afgewezen als bij andere uitgevers.
Het grote verschil is natuurlijk dat console exclusives een uithangbord zijn en veel strakker gemanaged worden of meer hulp kunnen krijgen.
Er is ergens een filmpje over Guerilla Games en hoe Horizon: Zero Dawn tot stand is gekomen wat daar redelijk duidelijk over verteld.
Bij die '3rd party publishers' zoals jij ze noemt zijn er vaak specifieke dingen aan de hand die tot gemengde resultaten leiden, maar 9 van de 10 keer is mismanagement een onderliggende oorzaak.
Dat het op dit moment lijkt dat we qua kwaliteit beter af zijn met game die door Microsoft of Sony gepubliceerd wordt is eigenlijk best sneu. Er zijn genoeg studios geweest die prima draaiden en goede games leverden, maar opgeslokt zijn door grote holdings of 'vrijwillig' verkocht zijn omdat het voor een op zichzelf staande studio zonder vaste financier of uitgever op het eerste gezicht alleen maar voordelen bied.
Er zijn ook nog een aantal studios die een manier gevonden hebben om buiten de greep van die grote bedrijven te blijven of er niet aan toe hoeven geven.
Je kunt er van vinden wat je wilt, maar er zijn behoorlijk wat games van bijv. de door jouw genoemde Ubisoft en EA die helemaal prima zijn. Veel formulewerk, maar dat hebben de console uitgevers ook.
Waarschijnlijk is het in het specifieke geval van Starfield//Bethesda inderdaad gunstig geweest dat ze (voor nu) verlost lijken van de op geld beluste machine. Maar dan is het voor een groot gedeelte van de potentiële afzetmarkt nog steeds geen positief iets dat ze het niet kunnen spelen.
Exclusiviteit is gewoon niet gunstig voor de consument en op de lange termijn ook niet gunstig voor de studios.
Simpel voorbeeld is te vinden bij de vele streaming diensten die allemaal zo nodig hun eigen dienst, abonnement en content moeten hebben en er stuk voor stuk achter komen dat dat gewoon niet rendabel is.