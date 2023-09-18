The Elder Scrolls 6 komt volgens Microsoft-documenten niet op PlayStation uit

Bethesda brengt The Elder Scrolls 6 volgens meerdere interne documenten van Microsoft niet uit voor het PlayStation-ecosysteem. De rpg zou pas in 2026 of later uitkomen. Tot die tijd zou Microsoft de releasestrategie eventueel nog wel kunnen bijsturen.

Uit een rechtbankdocument uit de zaak tussen de FTC en Microsoft, ontdekt door journalist Stephen Totilo, blijkt dat The Elder Scrolls alleen voor de Xbox en pc uitkomt. In een afbeelding van de techgigant is te zien dat ook Starfield en Redfall exclusief voor de Xbox- en pc-platformen uitgebracht zouden worden. Ook in een ander onlangs geopenbaard rechtbankdocument staat dat Microsoft het 'onwaarschijnlijk acht dat The Elder Scrolls 6 voor een ander platform uitgebracht wordt' dan Xbox en pc. Tijdens de rechtszaak zei Xbox-topman Phil Spencer overigens dat het nog niet definitief bepaald was op welke platformen de rpg zou uitkomen, wat erop kan wijzen dat de betreffende documenten slechts een voorlopige strategie beschrijven.

Het is daarentegen niet voor het eerst dat er gesuggereerd wordt dat de langverwachte rpg niet voor de PlayStation uitgebracht gaat worden; Spencer deed dit eerder zelf. Daarnaast staat in de afbeelding dat er nog een releasedatum voor de The Elder Scrolls 6 bepaald moet worden, maar dat dit naar verwachting 2026 of later wordt. Eerder zei Spencer dat de game niet eerder dan in 2028 op de markt zou komen.

Releasestrategie elder scrolls 6

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 18-09-2023 21:55 178

18-09-2023 • 21:55

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Reacties (178)

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Orangelights23 18 september 2023 22:01
Jammer. Wederom weer een voorbeeld welke macht je als bedrijf hebt als je bakken met geld hebt. Dit is een succesvolle IP die bij miljoenen geliefd is, oftewel een dikke naaistreek van Microsoft naar alle Playstation bezitters.
jlena @Orangelights2318 september 2023 22:05
Tuurlijk en Sony zijn lieverdjes met hun eigen exclusives. Zijn allebei grote bedrijven die geld willen verdienen en dit is 1 manier om hun console's aan de man te brengen.
GertMenkel @jlena18 september 2023 22:54
Sony heeft ontdekt dat games verkopen op PC's ook flink wat geld oplevert. Het zou leuk zijn als je Mario op Steam zou kunnen kopen en Forza op PS5. Het hoeft misschien niet bij release, maar exclusief houden is natuurlijk heel erg jammer.

Aan de andere kant werkt Xbox game streaming in de browser, dus je zou in theorie Xbox-spellen kunnen spelen op Xbox cloud streaming middels de browser van de PS5? Dat werkt natuurlijk niet voor alle spellen, maar voor ES6 lijkt me dat prima haalbaar.
StefanJanssen @GertMenkel19 september 2023 09:28
Sony heeft ontdekt dat games verkopen op PC's ook flink wat geld oplevert. Het zou leuk zijn als je Mario op Steam zou kunnen kopen en Forza op PS5. Het hoeft misschien niet bij release, maar exclusief houden is natuurlijk heel erg jammer.
Dat heeft MS ook ontdekt, daarom verkopen ze het ook zowel op XBox als PC. Beide hebben gerealiseerd dat PC gamers geen directe concurrentie is voor hun console platforms waar andere console platforms dat wel zijn.
Michaelr1 @StefanJanssen19 september 2023 09:57
Sterker nog, MS is daar initiatiefnemer in geweest. Bovendien is PC ook een MS platform. MS brengt daarnaast ook gewoon games uit op Nintendo platformen en in een enkel geval zelfs Sony.

[Reactie gewijzigd door Michaelr1 op 22 juli 2024 22:00]

phray @GertMenkel18 september 2023 23:17
Wat Sony heeft ontdekt is dat je mensen op PC kan baiten om een PlayStation te kopen door ze het eerste deel aan te bieden op Pc en vervolgens de sequel (lange tijd) exclusief maakt op PlayStation.
The Chosen One @phray19 september 2023 09:02
En dan ook met kanttekening dat het al oude(re) PS games zijn waarvan de meeste verkopen al geweest zijn. (ieg voor mensen die al een PS hebben)
Advanced03 @phray19 september 2023 09:15
Ja precies lol
Bliksem B @phray19 september 2023 11:10
Het mes snijdt aan twee kanten.
1. Je verkoopt meer games.
2. Je maakt de Playstation als console populairder: mensen die fan worden van een game reeks, zullen overwegen een PS te kopen en je creëert goodwill.

Maar heel eerlijk. Mensen die voornamelijk PC-gamer zijn, zullen eerder neigen naar te wachten, dan expliciet een PS te kopen. Ik heb wel een PS4 Pro gekocht speciaal voor red dead, maar PS is toch niet echt een console voor mij. Ik raak hem eigenlijk nooit meer aan. Ik had achteraf net zo goed kunnen wachten op de PC-versie ;) .
Skating_vince @jellybrah19 september 2023 08:34
Hij is je bron. Dit is namelijk een mening op een forum :).

Wel jammer dat door geldlust mooie content minder beschikbaar is. Maar goed, het is voor veel mensen ook een keuze om de andere console niet te kopen (let op, niet voor iedereen ;) ).
jellybrah @Skating_vince22 september 2023 14:18
Que? Bijzonder antwoord
Stronk @jellybrah19 september 2023 10:54
.

[Reactie gewijzigd door Stronk op 22 juli 2024 22:00]

ro8in @jlena19 september 2023 08:45
Ja ik zie ook niet precies in hoe dit perse monopoly misbruik zou zijn. Tegenover MS staan er gewoon 2 hele gedegen concurrenten die net zo hard bezig zijn om concurrerende titels uit te geven. Ik vind het gevecht tussen deze game bedrijven altijd heerlijk geweest en wij als consument hebben al heel wat jaren hiervan flink kunnen profiteren. Ik denk dat de game markt nog altijd een goed voorbeeld is van hoe concurentie inderdaad de consument ten goede komt. Niets voor niets gaan er ook dagelijks game studios etc over de kop. Het is echt geen markt waarin je rustig op je gat kan zitten. Er worden daar heel wat risico's genomen welke soms enorm goed uitpakken, maar ook flink verkeerd kunnen uitvallen. Dit gaat al generaties terug vanaf de dag dat we ruzie maakten over Sega of Nintendo. Als kinderen mengde wij ons al in deze discussie en nog tot de dag van vandaag staan al deze reuzen tegen elkaar in de ring. Heerlijk toch! Wat mij betreft is het nog lang geen moment voor om de waakhonden als scheidsrechter te laten optreden. Het is nog altijd gewoon een eerlijk gevecht.
gimbal @ro8in19 september 2023 10:01
Er is alleen geen gevecht, dat leeft puur en alleen in de hoofden van geirriteerde gamers. Het zijn concurrenten en een concurrent is altijd een risico en dus nooit een vriend, puur en simpel. Maar er zit nog een gradatie tussen vriend en vijand - neutraal.

Het doet me een beetje terugdenken aan de jaren 90 waar er een "gevecht" was tussen Sierra en Lucasfilm/Lucasarts via hun adventure games. Tot aan sarcastische grappen verstopt in de games zelf.

Ze speelden cricket met elkaar als ik het me goed herinner van de Lucasarts GDC postmortem.
elmuerte @jlena18 september 2023 22:13
Het is niet relevant dat Sony ook hun games exclusief op hun console uitgeeft. Waar het om gaat is dat onafhankelijke spelers uit de markt gehaald worden door dit soort overnames. En ja, Sony doet het ook, en dat is ook niet goed.
lanarhoades @elmuerte19 september 2023 11:05
Maar de studios die Sony heeft gekocht waren alleen onafhankelijk op papier. Bijna elke studio die Sony heeft kocht werd al flink gefinancierd door Sony. En die brachten al voor de overname alleen maar exclusief voor Sony consoles uit.
gerrit-jan83 @elmuerte19 september 2023 04:29
Klopt, maar met 3rd party weet je zo wie zo niet of een game naar een bepaalde console komt. Als een partij een deal sluit met de uitgever kunnen games ook helemaal niet naar de concurrent gaan. Nu weten we het toch zeker dat je of pc of xbox moet hebben voor zenimax games.
Orangelights23 @jlena18 september 2023 22:07
Typisch whataboutism. Zo komen we in een neerwaartse spiraal terecht, ‘want zij doen het ook’. En ja, Sony koopt veel studio’s op, maar dit is een perfect voorbeeld waarom grote kapitaalkrachtige bedrijven het kapitalisme uitspelen, zoals Lubach een keer besprak in een item.

Op welke manier is de consument hiermee geholpen?
Finraziel
@Orangelights2318 september 2023 22:26
Nou, bijvoorbeeld met betere kwaliteit games. Het schijnt dat Bethesda onder hun vorige eigenaarschap Starfield waarschijnlijk een jaar eerder al uitgegeven zou hebben, maar Microsoft heeft ze extra tijd gegeven om de game bij release meteen een stuk beter te laten zijn. En ja, ondanks wat sommige mensen roepen is de game een stuk minder buggy dan dat BGS games normaal bij release zijn.
Ook krijgen studio's meer kansen om eens wat anders te proberen, zoals een hi-fi rush of pentiment.
Aan Sony kant zie je ook dat daar zeer gepolishde games uitkomen, waar studio's bij 3rd party publishers over het algemeen niet het geld en de tijd voor krijgen.
Nintendo games worden over het algemeen ook geroemd om hun kwaliteit.

Kijken we dan naar de 3rd party publishers, daar zitten ook goede games bij natuurlijk, maar hoe vaak wordt er niet gezeurd over Ubisoft, EA en ActiBlizz (nog zelfstandig)? Zo heilig zijn die dus zeker niet.
jellybrah @Finraziel19 september 2023 06:36
"Betere games" is betwistbaar. In het geval van Sony krijg je vooral dezelfde soort games, cinematic games waar gameplay naar de achtergrond verdwijnt. Dit sausje word over alle games heengegooid. Grafisch prachtig, voice acting top, echter speel ik daarvoor geen games.

Bethesda net zo, met dezelfde engine fallout 4 uit 2015 (!) als vorige mainline IP en daarna fallout 76 met nu Starfield. EA net zo, Actiblizz met Diablo net zo.

Er is opzich goed in te schatten hoe ES6 zal zijn. Creation engine 2 of 3.0. Lijkt op Starfield qua karakter animaties, buggy, factions.

Opkopen van studios betekent hetzelfde "sausje" over hun games, zie bij Sony Santa monica studios en GOW.
Finraziel
@jellybrah19 september 2023 07:20
Wat Sony games betreft ben ik het persoonlijk met je eens*, ik vind ze zelf overgewaardeerd. Maar er zijn heel veel mensen die dat specifieke sausje wel ontzettend kunnen waarderen. Zij zouden waarschijnlijk minder van dit soort games of minder gepolishde games krijgen als het geen Playstation exclusives zouden worden en Sony het dus allemaal niet zou financieren.

Starfield vind ik dan wel geweldig, dat is ontzettend mijn ding. En ik snap je punt hier niet helemaal... Starfield lijkt op eerdere Bethesda games ja (toen ze nog niet onder Microsoft vielen), er zit niet ineens een specifiek Microsoft/Xbox sausje overheen omdat ze nu onder die paraplu vallen. Sowieso zie ik bij Microsoft niet echt zo'n effect, hun games zijn ontzettend divers (maar wellicht heb ik een groene bril? Wil er ook geen Sony vs Microsoft discussie van maken...)

*Edit: wat Sony games betreft geldt dat niet eens voor alles, voornamelijk tlou en uncharted vind ik dat van... Horizon zero dawn vond ik geweldig (zowel op ps4 pro als later op pc volledig uitgespeeld met alle achievements), Spiderman nog niet gespeeld maar lijkt me erg leuk, gow ook nog niet gedaan.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 22:00]

jellybrah @Finraziel22 september 2023 13:07
Comment even gemist.

Vwbt Sony, eigenlijk ja en nee. Ja ze konden dan minder gepolishde games uitbrengen echter is het allemaal hetzelfde, een interactieve film dat vooral de veilige route bevaart. Ik zie er echt totaal geen creativiteit meer in.

Met Starfield doel ik er vooral op dat het meer van exact hetzelfde is. Een Fallout game in space. Dat zal voor sommige mensen inderdaad voldoende zijn. Ik heb zelf 10 uur gespeeld en ben toen al afgehaakt. De belevenis is er gewoon niet, goedkope menu's, ontbrekende free roam in space, opstijgen/landen nvt, samesame gesprekken uit fallout evenals de graphics engine.

De reactie die ik bij GOW Ragnarok had vond ik erg bijzonder. Na 18 uur was ik zo ongelofelijk verveeld en geirriteerd dat ik er mee gestopt ben. Vantevoren geen reviews gelezen, geen spoilers opgezocht. Wat een dag en nacht verschil met GOW 2018 was dat zeg. Wat vooral opvalt is:

- dat Kratos geen hoofdrol meer heeft in zijn eigen game, ze hebben hem veranderd qua karakter
- de controle word bizar vaak weggehaald bij de speler
- oersimpele en saaie puzzels, 10 x zoveel als de vorige game (lees: padding) en dit word ook nog eens binnen 1 minuut voorgezegd
- sub karakters die je MOET besturen
- bossfights dat slechts veredelde cutscenes zijn
- gear system dat nul nut meer heeft (vijand scaled toch wel mee)
- oersaaie sub karakters
- de power fantasy uit GOW 1-3 is verdwenen

Vooral bij het stuk met de Yak en het verzamelen van fruit 2 UUR LANG, heb ik werkelijk hardop gezegd "WAAR IS KRATOS? ik ben verdomme toch GOW aan het spelen om te platformen en te slachten" hardop gelachen :+

Vorm vooral je eigen mening, maar dit vond ik als GOW fan gewoon erg.

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 22 juli 2024 22:00]

Hulleman
@jellybrah19 september 2023 08:56
Jouw mening. Wat mij betreft zijn de Sony exclusives zowel qua storytelling als gameplay ongeëvenaard goed. Daar komt geen MS studio ook maar in de buurt. En dat is jammer, omdat ik mijn XSX best meer wil gebruiken. Maar het is gewoon nog niet mijn smaak wat er op gereleased wordt of echt zwaar onder de maat.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 22 juli 2024 22:00]

maghribier @jellybrah19 september 2023 09:15
Een beetje onzin wat je hier nu neerzet: wat noem je Demon souls, Returnal, Astro Playroom en Gran turismo? Zelfs God of war Ragnarok is een game die puur gameplay is, probeer maar eens op medium de mini-bosses voorbij te komen zonder skills, laat staan op hard
jellybrah @TLLRS19 september 2023 10:49
Je bedoelt, een remake van een oude game (fromsoftware) en een super oude game? Ik heb het over het hier en nu en ook niey over Fromsoftware
centr1no @Finraziel19 september 2023 13:42
Het schijnt dat Bethesda onder hun vorige eigenaarschap Starfield waarschijnlijk een jaar eerder al uitgegeven zou hebben, maar Microsoft heeft ze extra tijd gegeven om de game bij release meteen een stuk beter te laten zijn.
Het zou natuurlijk redelijk dom zijn om miljarden uit te geven voor Zenimax met als bedoeling de namen en titels van de onderliggende studios te gebruiken om console verkopen op te krikken en dan vervolgens de eerste titel van een al onder een vergrootglas liggend Bethesda in een vreselijke staat te releasen.
Dat zou niet alleen schadelijk zijn voor het imago van Microsoft/XBox maar net zo goed Bethesda's reputatie naar de afgrond helpen en niets goeds betekenen voor Elder Scrolls 6.
ondanks wat sommige mensen roepen is de game een stuk minder buggy dan dat BGS games normaal bij release zijn.
En ondanks wat mensen zoals jij roepen zijn er mensen die andere ervaringen hebben.
Persoonlijk heb ik bij voorgaande titels nooit veel last gehad van ernstige bugs maar ik heb in Starfield ondertussen al verschillende keren een save van uren terug moeten laden of zelfs met console commands iets recht moeten trekken omdat het spel rare dingen doet.
Het spel oogt en voelt erg goed, met dank aan alle verbeteringen aan de engine, maar het hele character interaction en status tracking systeem heeft nul komma nul updates gehad wat ten eerste een zeer belangrijk aspect van het spel erg gedateerd laat voelen en onbevredigend is en ten tweede simpelweg alles wat je in het spel kunt doen gewoon niet kan volgen.
waar studio's bij 3rd party publishers over het algemeen niet het geld en de tijd voor krijgen
Dat is wel een beetje te makkelijk gesteld. Developers/studios krijgen van MS of Sony (Nintendo is een heel ander verhaal) ook gewoon een budget en een voorlopige deadline. Nieuwe ideeën wordt om gevraagd of moeten daar ook gewoon gepicht worden en worden net zo makkelijk afgewezen als bij andere uitgevers.
Het grote verschil is natuurlijk dat console exclusives een uithangbord zijn en veel strakker gemanaged worden of meer hulp kunnen krijgen.
Er is ergens een filmpje over Guerilla Games en hoe Horizon: Zero Dawn tot stand is gekomen wat daar redelijk duidelijk over verteld.
Bij die '3rd party publishers' zoals jij ze noemt zijn er vaak specifieke dingen aan de hand die tot gemengde resultaten leiden, maar 9 van de 10 keer is mismanagement een onderliggende oorzaak.

Dat het op dit moment lijkt dat we qua kwaliteit beter af zijn met game die door Microsoft of Sony gepubliceerd wordt is eigenlijk best sneu. Er zijn genoeg studios geweest die prima draaiden en goede games leverden, maar opgeslokt zijn door grote holdings of 'vrijwillig' verkocht zijn omdat het voor een op zichzelf staande studio zonder vaste financier of uitgever op het eerste gezicht alleen maar voordelen bied.
Er zijn ook nog een aantal studios die een manier gevonden hebben om buiten de greep van die grote bedrijven te blijven of er niet aan toe hoeven geven.
Je kunt er van vinden wat je wilt, maar er zijn behoorlijk wat games van bijv. de door jouw genoemde Ubisoft en EA die helemaal prima zijn. Veel formulewerk, maar dat hebben de console uitgevers ook.

Waarschijnlijk is het in het specifieke geval van Starfield//Bethesda inderdaad gunstig geweest dat ze (voor nu) verlost lijken van de op geld beluste machine. Maar dan is het voor een groot gedeelte van de potentiële afzetmarkt nog steeds geen positief iets dat ze het niet kunnen spelen.
Exclusiviteit is gewoon niet gunstig voor de consument en op de lange termijn ook niet gunstig voor de studios.
Simpel voorbeeld is te vinden bij de vele streaming diensten die allemaal zo nodig hun eigen dienst, abonnement en content moeten hebben en er stuk voor stuk achter komen dat dat gewoon niet rendabel is.
Donstil
@Orangelights2318 september 2023 22:47
‘want zij doen het ook’. En ja, Sony koopt veel studio’s op, maar dit is een perfect voorbeeld waarom grote kapitaalkrachtige bedrijven het kapitalisme uitspelen, zoals Lubach een keer besprak in een item.

Op welke manier is de consument hiermee geholpen?
“Goed begin begint bij jezelf” was de slogan ooit?

De consument is niet geholpen met exclusiviteit. Of dat door Microsoft groots gekochte exclusiviteit is of door Sony langzaam opgebouwde exclusiviteit doet daar niet aan af.

Voor nu op de korte termijn lijkt de consument beter af met de Microsoft strategie omdat er op launch tenminste nog gekozen kan worden tussen Pc, Xbox en Cloud. Bij Sony is het voor nu nog vooral console met wat uitzonderingen daargelaten.
Verwijderd @Orangelights2318 september 2023 22:38
Kap toch eens met dat achterlijke woord "whataboutism" , zo maak je elke discussie dood.
Korben @Verwijderd19 september 2023 06:55
Het is gewoon een normaal woord, en whataboutism is juist wat discussies dood maakt, omdat je het niet meer hebt over het oorspronkelijke punt, maar nu juist gaat bekvechten over of wat Sony doet vergelijkbaar/rechtvaardig/anders is. Het gaat juist om wat Microsoft doet.
RoamingZombie @Korben19 september 2023 10:22
En soms moet je het woord gewoon niet gebruiken. Bijvoorbeeld als de actie van de ene partij een logische reactie is op wat de andere partij doet. Niet alles in dat opzicht is whataboutism.
GromuhlDjun @Verwijderd19 september 2023 10:08
Klopt, nutteloze op denkfouten (drogredenaties) gebaseerde discussies.
mac5er @Orangelights2319 september 2023 11:44
Niets, maar kan dat grote bedrijven ook maar iets schelen denk je ?
Orangelights23 @jlena19 september 2023 06:34
Dus omdat de een het doet, mag de ander het ook?
Sahi_NL @Orangelights2319 september 2023 07:48
Anders prijst de ander zich toch uit de markt?

Dit is een typisch voorbeeld oorzaak en gevolg, waarbij de consument de dupe is.

Het is natuurlijk belachelijk dat Sony met hun vingertje gaat wijzen over exclusiviteit, terwijl ze zelf niet anders doen (als marktleider).
Sven4president @jlena19 september 2023 09:32
Je laat het nu een beetje klinken alsof het oke is.. Een game die eerst overal te verkrijgen is en straks niet meer is toch jammer?
whiner @jlena19 september 2023 10:36
Waar zijn de Final Fantasy spellen gebleven op de Xbox?
Gevalletje pot verwijt de ketel van Sony.
BarnET @jlena19 september 2023 11:04
Absoluut niet, maar er is wel 1 significant verschil.

Sony heeft over het algemeen deze studio's zelf groot gemaakt.
Uitzondering is dan Insomniac games van Ratchet and Clank. Maar Sony deed al vaak de publishing voor die studio. Uitzondering Sunset overdrive.

Microsoft koopt met een bak geld 2 grote ontwikkelaars.
Bugthesda en Greedyvision blizzard.

Nou had ik zowiezo geen interesse in ook maar 1 product van deze 2. Maar ze hebben nou eenmaal sterke IP's.
itaalol @jlena19 september 2023 11:17
Iemand is nogal lichtgeraakt... Orangelights geeft enkel aan dat dit een naaistreek is, wat het ook is. Sony dort hetzelfde, Nintendo doet het zelfde.

Daarbij komt wel dat TES nooit exclusives zijn geweest, dat is wat anders dan titels die altijd exclusives zijn geweest.
RelentlessRDS @itaalol19 september 2023 12:15
Morrowind, Oblivion en Skyrim hadden alledrie een vorm van (tijdelijke) console exclusiviteit voor Xbox gehad.
itaalol @RelentlessRDS20 september 2023 11:36
Ik heb het even nagezocht. Morrowind was exclusive, Oblivion een tijdelijke exclusive en Skyrim niet. Ik was altijd in de veronderstelling dat ze altijd non exclusive zijn geweest, weer wat geleerd.
RelentlessRDS @itaalol20 september 2023 11:37
Skyrim's DLC waren alle drie tijdelijk exclusief voor Xbox. Dus wel een vorm van tijdelijke exclusiviteit, maar niet voor de basisgame.
CyberToon
@jlena19 september 2023 16:34
Nintendo staat op de eerste plaatst met de meeste exclusieve games, gevolgd door Sony.

Sony heeft ook jaren op nummer één gestaan als de grootste game uitgever. Sinds kort zijn ze ingehaald door Tencent.

Zelfs als Microsft Activison-Blizzard overneemt, halen ze Sony nog altijd niet in. Daarnaast brengt Sony sinds kort oudere exclusieve games uit op de PC, die al jaren geleden op de markt zijn verschenen.

Microsoft brengt meteen ook nieuwere games op de PC uit. Grappig dat veel mensen op microsoft kritiek hebben, terwijl Sony en Nintendo net zo erg zijn.
SunnieNL @Orangelights2318 september 2023 22:28
Mjah, dat gevoel heb ik al een tijdje met Final Fantasy waar Sony smakken met geld voor neerlegt (https://www.levelup.com/e...2C%20but%20nothing%20else en https://www.essentiallysp...ent-ftc-v-microsoft-case/) . Na jaren en tussenkomst door Microsoft (extra geldbuidel gok ik) komt FF XIV ineens weer naar Xbox. Er is echter geen reden te bedenken waarom Square de XBOX voor de FF remakes ineens links liet liggen nadat eerdere delen gewoon voor xbox uitkwamen dan dat Sony ervoor betaald. Zeker gezien de slechte resultaten van Square zou het beter zijn als ze een grotere groep mensen extra zouden aanspreken.

Ik heb een PS5 gekocht voor bepaalde spellen die ook gewoon eerder multi platform waren en nu ineens weer alleen op PS uitkomen. Niets weerhoudt PlayStation gamers om hetzelfde te doen en een xbox of pc erbij te kopen als ze perse het spel willen spelen.

Dus als je commentaar hebt, doe het dan zowel op Microsoft en Sony, die beiden laten zien wat je met een zak geld voor elkaar kan krijgen.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 22 juli 2024 22:00]

EnigmaNL
@SunnieNL18 september 2023 22:35
Dit is wat fanboys aan alle kanten doen, helaas. "Hun" clubbie is goed en de tegenstander is slecht. Dit zie je overal terug. Xbox vs. Sony. NVIDIA vs. AMD. Intel vs. AMD. Apple vs. Samsung. Ga zo maar door. En de grote bedrijven zijn de lachende derde want die hebben er alleen maar baat bij.

Wat je zegt, klopt want Sony speelt hetzelfde spelletje. Het grote verschil is dat Microsoft een veel diepere buidel heeft. In plaats van Starfield en Elder Scrolls 6 als tijdelijke exclusive kopen, koopt men gewoon de hele developer op. Sony zou precies hetzelfde doen als ze genoeg geld hadden daarvoor.
Caelorum
@EnigmaNL18 september 2023 23:09
Veel dieper... Sony is gewoon de helft van de omvang van Microsoft en ook nog eens veel beter verspreid over de industriën/markten. Hadden ze het gewild dan hadden ze makkelijk ook deze developers kunnen overnemen.
Niet dat dit soort zetten nou überhaupt goed zijn..
EnigmaNL
@Caelorum19 september 2023 00:22
Makkelijk? Niet echt. Als je kijkt naar de omzet en winst komt het gehele Sony-conglomeraat (alle divisies tezamen dus) nog niet eens in de buurt van Microsoft. Sony in zijn geheel heeft in 2022 8,1 miljard winst gemaakt. Microsoft 83,8 miljard. Sony Interactive Entertainment (waar Playstation dus onder valt) slechts 1,85 miljard winst. Microsoft heeft dus wel degelijk een veel diepere buidel en is dus bereid om veel meer geld in hun Xbox divisie te steken dan Sony überhaupt zou kunnen, als ze het zouden willen. Dat kun je ook wel zien, aangezien ze Blizzactivision ook kopen voor 68,7 miljard.

Als Sony het had gekund hadden ze het waarschijnlijk wel gedaan in plaats van exclusiviteit van één titel te kopen.
Caelorum
@EnigmaNL19 september 2023 08:06
Winst inderdaad, maar de waarde en assets van het bedrijf is maar de helft van Microsoft. Ze kunnen dus wel degelijk ook geld verkrijgen op de markt voor zo'n aankoop waarmee ze wel meer winst kunnen maken. PlayStation heeft echter niet de volle aandacht bij Sony en dat zie je ook. De andere takken worden amper gebruikt om in die markt meer te doen. Ergens ook wel te begrijpen met het aandeel dat ze al hebben, maar dat geeft wel ruimte voor hun concurrenten.
FreakGIB @EnigmaNL19 september 2023 08:33
kan je dan ook even uitzoeken hoe groot de Xbox devisie is bij Microsoft en dat in je vergelijk stoppen

wat ik zo snel kon vinden was dit

Xbox Divisie (Microsoft)
Omzet in fiscaal jaar 2021: Ongeveer $15 miljard (dit omvat hardware, software en diensten zoals Xbox Game Pass).
PlayStation Divisie (Sony)
Omzet in fiscaal jaar 2022: Ongeveer $26.9 miljard.
Operationele winst: $1.85 miljard.
Hardware omzet: $8.297 miljard.
EnigmaNL
@FreakGIB19 september 2023 09:35
Niet relevant bij Microsoft, het geld dat ze uitgeven voor bijvoorbeeld de overname van Blizzactivision komt niet uit de Xbox divisie zelf. Microsoft doet dit als sinds de begindagen van Xbox, het moederbedrijf betaald alles.
SunnieNL @EnigmaNL19 september 2023 13:19
Voordeel wat Sony heeft is dat ze meer gamers aan hun platform hebben gebonden en alleen de gemiste xbox verkopen moet compenseren. Microsoft moet voor eenzelfde deal veel meer betalen dan Sony in verhouding per gamer, omdat ze de hele misgelopen ps5 verkopen moeten compenseren bij het maken van een exclusive. Sony stond op het punt om Starfield exclusive te maken voor PS5, dan dwing je je concurrent op een antwoord, en dat heeft Microsoft gegeven.
phray @SunnieNL18 september 2023 23:14
FFXIV was nooit naar xbox gekomen omdat Microsoft toen niet mee wou doen met cross play met playstation 3/4 spelers. Hebben ze later natuurlijk hun mening over verandert maar toen was schip al beetje gevaren.

En is niet heel raar dat Square voor kiest om FF niet uit te brengen op xbox. FF15 verkocht proportioneel heel slecht op xbox.

En genoeg kleinere JRPGs (trails, ys, atelier etc) skippen xbox compleet omdat daar gewoon niet genoeg vraag naar is op dat platform.
SunnieNL @phray19 september 2023 13:39
Lees de artikelen even. Sony heeft Square betaald om de grotere titels een PS exclusive te maken.
Daarnaast, 21% van de FF15 sales was op xbox. https://www.onmsft.com/ne...re-on-xbox-one-in-the-uk/
Gezien de verhouding xbox one vs playstation 4 (1:2), zou ik zeggen dat als 21% dan van xbox af komt, dat geen heel slecht getal is gezien het aantal xbox-en in de wereld.

Daarnaast is het natuurlijk een kip-ei probleem. Als er nooit JRPG's naar de xbox komen, zullen daar minder mensen op zitten die dit genre graag spelen. Overigens klopt dat statement ook niet echt meer. De JRPG's doen het op de gamepass vrij goed.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 22 juli 2024 22:00]

phray @SunnieNL19 september 2023 17:11
Ik zeg helemaal niet dat Sony Square niet heeft betaald maar dat het voor Square gewoon een makkelijke keuze was.

20% is gewoon bar slecht, wat Sony er voor betaalde was wss meer dan xbox had kunnen opleveren.

En dat er een paar JRPGs op gamepass staan omdat Microsoft daar geld naar toe heeft gegooid wil nog niet zeggen dat ze populair zijn.

Microsoft heeft in begin van 360 ook flink proberen de JRPG crowd te krijgen met games zoals Lost Odyssey maar dat lukte toen ook niet. Japanese spelers zijn gewoon niet geïnteresseerd in een Amerikaanse console.
itaalol @SunnieNL20 september 2023 11:39
Niet iedereen gaat zomaar even 400 euro neerlappen voor een console om wellicht afentoe eens een spelletje a 80 euro te doen, dit is te gek voor woorden en games zouden gewoon overal op uit moeten komen vind ik.
SunnieNL @itaalol20 september 2023 11:45
Dat is ongeveer hetzelfde als zeggen dat je alle films en series op 1 streamingdienst wilt hebben voor 15 euro. Als je dat geld niet even wil neerlappen, dan moet je je er bij neerleggen dat je gewoon niet alles kan krijgen wat je wilt hebben. Soms denk ik echter dat mensen dat niet meer meekrijgen als ze klein zijn en gewoon te veel verwend worden.
Als je vrijwel alle games wilt spelen heb je nog de PC, waar het meeste wel op uit komt. Maarja, die komt ook met een prijs waar je beide consoles van kan kopen.
itaalol @SunnieNL20 september 2023 16:34
Een streamingdienst is een abonnementje van wat, 15 euro? Ben je het moe en wil je wat anders kijken zet je het stop en sluit je ergens anders een ander abonnement af. Denk niet dat de winkel het leuk zal vinden als ik na twee maanden met mijn PS5 terug zou zijn gekomen "want ik wil nu Halo gaan spelen.".

Dat mensen als ze klein zijn verwend worden ligt niet aan hun maar aan degene die ze verwennen natuurlijk ;).

Een PC is natuurlijk ook een optie als je het niet erg vind je af te zonderen op een kantoortje oid haha.
Loller1
@Orangelights2318 september 2023 22:20
Final Fantasy en Spider-Man zeggen hallo. ;) En zo ook al die andere franchises die Sony om de haverklap afkoopt voor exclusiviteit, tijdelijk of permanent.

Zie ik liever een wereld waar games niet exclusief worden ontwikkelt. Ja, tuurlijk. Is dat de realiteit van deze wereld? Neen. En als je echt iemand de schuld wilt geven, dit is voornamelijk een situatie die Sony eigenhandig heeft gecreëerd. Microsoft heeft geprobeerd zonder exclusives door te gaan na het Thomb Raider debacle. Dat heeft niet gewerkt, en dus reageren ze nu op Sony die letterlijk het overgrote deel van de markt onder contract heeft willen blokkeren voor Xbox te ontwikkelen.
Jorick @Loller119 september 2023 00:03
Microsoft had geen interesse in Spiderman. Sony zag er wel potentie in en plukt daar nu de vruchten van.

Dat FF niet op de Xbox is komt vooral omdat die console het in die regio een stuk minder doet en de ontwikkelaars van FF er geen moeite in willen steken (wat overigens hun goed recht is).
En zo ook al die andere franchises die Sony om de haverklap afkoopt voor exclusiviteit, tijdelijk of permanent.
Welke franchises zijn dat zoal?
Jinoh @Jorick19 september 2023 08:58
Om maar wat op te noemen.

Call of Duty: Exclusieve game modes, maps, etc.
Hogwarts Legacy: Exclusieve quests.
Stellar Blade: Was voor Xbox aangekondigd en is nu exclusief.
Final Fantasy games, Deathloop, Ghostwire Tokyo en ze waren van plan Starfield exclusief te maken.
whiner @Jorick19 september 2023 10:41
Vroeger was dat inderdaad een geldige reden, iedere console had totaal andere hardware.
Tegenwoordig is de basis hetzelfde allemaal AMD Cpu / GPU, de niet afgeslankte versies van de consoles zijn bijna gelijk aan elkaar.
SunnieNL @Jorick19 september 2023 13:44
FF is afgekocht door Sony, niet omdat ze het zo slecht doen op de xbox. Zie ook https://www.essentiallysp...ent-ftc-v-microsoft-case/

FF15 kwam 21% van de verkopen van xbox, terwijl de verhouding xbox:ps4 1:2 is in de tijd dat FF15 uitkwam. Dus dat zat wel goed in de verkopen op de xbox.
Gubbel @Orangelights2318 september 2023 22:13
Ik heb een PS moeten kopen om de door miljoenen geliefde games te kunnen spelen, hoe is dat anders?
GeroldM @Orangelights2319 september 2023 04:58
Is dat niet een probleem wat inherent aan consoles hangt? Maakt niet uit welke console je in huis haalt, je mist altijd wat. Kwam daar al snel achter toen ik mijn 1e playstation kocht toen deze net uitkwam in NL en voor een games-redactie van een ISP werkte.

Altijd het gestommel met games die wel/niet door een reviewer konden worden gespeeld want niet de juiste console. De PC speelde echter zo'n beetje alles, vandaar dat ik na de PlayStation mijzelf onder het juk van een console sleepte en volledig ging focussen op PC.

Een console is en blijft een compromis. PC heeft genoeg nadelen, waardoor ik wel degelijk snap dat je zo'n apparaat niet in je huiskamer neer wil zetten.

Is het een naaistreek? Het verdiend geen schoonheidsprijs, tot zover wil ik nog wel gaan. Ga ES6 toch alleen op PC spelen

Gods of War is ook een spel met een boel naamsbekendheid. Voor zover ik me kan herinneren is dat een playstation-only spel. Jij mag het dan een naaistreek vinden, in mijn optiek is de pot de ketel aan het verwijten dat deze zwartgeblakerd is.
Heroic_Nonsense @Orangelights2319 september 2023 08:21
Alle Final Fantasy-fans voelden hetzelfde toen Sony een zak geld lostrok om die game exclusief op PlayStation te krijgen.

Iedere consolefabrikant heeft exclusives - dat is al vanaf dag 1 zo en dat zal altijd zo blijven. Het is geen probleem als die exclusieve games (/IP's) vanaf het begin alleen voor dat ene platform uitkomen - het is alleen vervelend als een langlopend IP door een deal of overname ineens alleen voor een bepaald platform uitkomt. Vooral als dat niet het platform is dat jij onder de TV hebt staan natuurlijk.

Dus dat Starfield niet naar PlayStation komt, was te verwachten. Evenals alle nieuwe IP's van Bethesda (en straks ActiVision en Blizzard). Over bestaande IP's van die drie, als Diablo, Doom en CoD, hoef je je geen zorgen te maken.

Dat The Elder Scrolls nu ineens niet naar PlayStation komt, is een grijs gebied. Deel V (Skyrim) en de MMORPG-versie ("Online") waren weliswaar multiplatform, maar IV (Oblivion) en III (Morrowind) waren dat niet - die kwamen alleen op PC en Xbox uit. Deel I en II waren zelfs PC-only.
batteries4ever @Orangelights2319 september 2023 09:59
Eh... welke console was dat ook al weer die het grootste deel van de markt onder controle had en middels exclusives dat ook probeerde zo te houden? Als je zegt MS, moet je nog een keertje raden.
Orangelights23 @batteries4ever19 september 2023 10:54
Zoals ik inmiddels al vier keer heb geschreven: als zij het doen, mag ik het dan ook? In welke hoedanigheid dient dit de consument?

Het gaat niet om het vergelijken, het is een structureel probleem. Vergelijkingen doen zorgt alleen maar voor meer verdeling.
Nolimit89 @Orangelights2319 september 2023 10:21
Heb je enig idee hoeveel jaar ik dat als PC gamer al heb bij die achterlijke PS exclusives?
dimitrios007 @Orangelights2318 september 2023 23:27
Sony doet precies hetzelfde en zijn veel erger en hebben meer gameontwikkelaars opgekocht dan microsoft lmao
CHKYBSTRD @Orangelights2319 september 2023 08:47
Dit is geen fanboy reactie, laten we nou vooral die discussie achterwege laten. Beide partijen spelen/speelde spelletjes voor eigen gewin. Ik ben het volledig eens dat het zonde is dat dit soort games niet op alle platformen speelbaar zijn. Het gaat hier om een game die voorheen multiplatform was en nu ineens niet meer. Erg jammer en totaal onnodig.
Orangelights23 @CHKYBSTRD19 september 2023 08:51
Ik heb beide consoles en alhoewel ik een voorkeur heb voor de PS5 door de controller en UI/UX, blijf ik het van beiden kanten een naaistreek. Verdeel en heers!
iew @Orangelights2319 september 2023 11:18
Ik was al bij Sony vanaf de PS1, toch ben ik deze keer over gestapt naar Microsoft en de XSX, ik heb wel een 8Bitdo pro controller gekocht met een playstation lay-out omdat ik last krijg van mijn arm bij Xbox controllers, één van de redenen van de overstap is dat de ondersteuning van hardware op de PS slecht is, maar ook omdat Sony ging lopen klooien met de playstation abonnementen en PS now, PS now vond ik sowieso ook erg lang achter blijven en niet lekker werken, RDR1 nog steeds in 720p ? Kom op nou zeg ! Hahaha. Daarnaast vaak gedoe met hun netwerk snelheid, updates en games downloaden, kopiëren en dan pas installeren, alleen het downloaden was al traag, de PS exclusive games zoals GOW en Tlou waren toch al niet mijn games, voor mij werd het tijd om over te stappen en ik heb er absoluut geen spijt van.
Gamebuster @Orangelights2319 september 2023 08:54
Tja, Sony en Nintendo spelen de exclusives-game heel hard. Waarom moet Microsoft achterblijven?
IamGrimm @Gamebuster20 september 2023 10:22
Zo kan je het ook stellen ja.

Ik zie hier Sony en Nintendo als achterblijvers. Exclusiviteit is passe.


Daarnaast is het natuurlijk niet nodig om dezelfde streek uit te halen simpelweg omdat een ander het ook doet.

[Reactie gewijzigd door IamGrimm op 22 juli 2024 22:00]

Gamebuster @IamGrimm20 september 2023 14:16
Ik zie hier Sony en Nintendo als achterblijvers. Exclusiviteit is passe.
Blijf dromen, hah.

We mogen blij zijn dat in de muziekwereld alles op Spotify te krijgen is en we niet allemaal losse muziek-apps moeten hebben.
IamGrimm @Gamebuster20 september 2023 14:29
Misschien, ooit.

En ik gebruik Tidal :Y)

[Reactie gewijzigd door IamGrimm op 22 juli 2024 22:00]

Gamebuster @IamGrimm20 september 2023 15:03
Microsoft moet dezelfde streek wel uithalen want men koopt geen xbox want er zijn weinig exclusives.
TheDeeGee @Orangelights2319 september 2023 09:41
Helaas zijn bedrijven geen vrienden van consumenten.
Vincedf @Orangelights2320 september 2023 09:38
Tja dat is een beetje hoe zaken werken. Sony heeft exclusives, Nintendo ook (bijna alleen maar btw) . Moet er dan een verbod komen op exclusiviteit? Alle Nintendo games op alle consoles en PC bijvoorbeeld? Toyota's bij BMW dealers? Waar houdt het op?
iApp 18 september 2023 21:59
2026!

Laten we het niet over GTA VI hebben.

Ik vind het leven al niet leuk; en met dit soort acties wordt het er niet beter van. Ik speel al ruim 10 jaar dezelfde games. Dat is toch triest?
Cloggs @iApp18 september 2023 22:03
2026 gaat het echt niet worden. Eerder 2028. Maar liever 2030 als ze eindelijk eens van die enorm gedateerde engine af stappen. Starfield lijdt echt onder die archaïsche creation engine die echt niet meer van deze tijd is.
Bert2000 @Cloggs19 september 2023 07:27
Wat is er mis met starfield ? Ik vind het een prachtige game, uiterst sfeervol.
Raventhorn @Bert200019 september 2023 08:35
Een hoop, zoals met eigenlijk alle Bethesda games. En grappig genoeg ook precies dezelfde dingen als in voorgaande games, die vaak door de Unofficial Patches gefixt zijn. (dus waarom Bethesda dat niet kan/doet...)

Denk bijvoorbeeld aan de ME:Andromeda-evenarende mimiek en lip-sync, en clipping issues zoals karakters die spontaan door het plafond stijgen, items die opeens een verdieping lager liggen (da's leuk met het plaatsen van mijnen), of jijzelf die vast komt te zitten op een plek waar je eigenlijk niet had moeten kunnen komen, companions die spontaan op de hull van je schip staan ipv in het schip zitten, en natuurlijk de veel vervelendere 'Failed to create a save game' die gelukkig meestal na een restart wel weer opgelost is. (klinkt als een overflow ergens; Controlled Folder Access staat niet aan, en een toevallige mislukte/corrupted autosave toonde een character level die verdacht dicht in de buurt kwam van de maximale waarde van een unsigned integer)
En dan heb je ook nog de vijanden die je dwars door een muur heen zien, en floating items, characters, en building parts die het af en toe best lastig maken om daar te komen waar je wilt zijn; al is het best geinig om de deuren van de luchtsluizen een anderhalve verdieping boven de daadwerkelijke sluis te zien vliegen.

Al met al is het de minst buggy Bethesda game die ik tot op heden gespeeld heb en absoluut een gaaf spel, maar het is wel overduidelijk dat het dezelfde opgepoetste engine is als van Oblivion, Fallout 3 & 4, en Skyrim. (Fallout 76 nooit gespeeld, dus geen idee of die dezelfde bugs had. Vermoed van wel)
cold_as_ijs @Bert200019 september 2023 08:52
Hoewel ik geloof dat mensen helemaal los kunnen gaan in de game, is de game ook op een aantal punten gedateerd als wat. De constante laadschermen als je een gebouw in en uitgaat, NPC details, physics, AI van NPC’s… Genoeg filmpjes op het internet te vinden waarom de Creation engine met pensioen moet
Verwijderd @Bert200019 september 2023 10:43
Er is genoeg mis met Starfield, maakt dat het een minder leuk spel voor mensen die dit soort spellen waarderen, waarschijnlijk niet...

Enkel deze video toont al een aantal zaken wat behoorlijk slap is:
https://www.youtube.com/watch?v=_2cRHb6i29w

Het vuurgevecht in dit spel is ook behoorlijk pijnlijk:
https://youtu.be/7mPiQzMbhP4?t=300

Je hebt een mob duidelijk in het vizier, je hebt een groot open vlak waar je doorheen kan schieten maar al je kogels gaan tegen een onzichtbare muur aan terwijl die vijand je vanuit een lastigere positie wel kan raken.

Dit zijn misschien zaken die heel 'klein' zijn voor sommigen, maar ik vind het behoorlijk slap als je bedenkt dat Starfield ontwikkeld is door miljardenbedrijven Bethesda/Microsoft en dat ze hier 7(!!) jaar aan besteed hebben, zeker als je beseft dat gemiddeld een developer 3-5 jaar nodig heeft om een game te developen, van Starfield met 7 jaar ontwikkelingstijd mag je dus wel iets fenomenaal verwachten op ieder vlak.

Deze twee video's toont niet alles aan wat er mis is met Starfield, maar het geeft je wel een beeld van zaken die ronduit absurd zijn voor een AAA-titel. Ze zijn bijvoorbeeld afgestapt van Radiant AI (Skyrim), waarbij de NPC's een 'leven' hebben, in Skyrim gaan ze bijvoorbeeld naar werk toe, naar huis toe in de avonduren om vervolgens naar bed te gaan, maar in Starfield staan ze 24/7 op dezelfde plek en doen ze altijd exact hetzelfde.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:00]

madcow22 @Cloggs19 september 2023 00:50
Nog altijd beter dan unreal te gebruiken als laatste tijd zien wat voor zooi daar uit komt.
Nephalem82 @madcow2219 september 2023 07:09
Dat ligt niet aan de engine, maar wat men er mee doet. Ue4/5 zijn prachtige en vooral moderne engines.
Amaze86 @madcow2219 september 2023 08:11
Ligt aan de makers.
adje123 @iApp18 september 2023 22:03
Er zijn veel meer spellen beschikbaar.
Raem @iApp18 september 2023 22:04
Misschien moet je dan iets verder kijken dan alleen GTA5 en de standaard Fifa en CoD games?
DropjesLover @iApp19 september 2023 08:16
Ik speel 1 spel per half jaar (ivm partner, kinderen) en elke keer een ander. Tsushima, God of War, Assassins Creed, Elden Ring, etc etc.
Linksquest Moderator Spielerij
18 september 2023 22:12
Had het om eerlijk te zijn ook niet verwacht, zeker zou het mooi zijn als we in een tijd zouden leven dat je gewoon alles op 1 systeem kon spelen, echter zie ik dat de komende 10 zeker nog niet gebeuren, wie weet zelf nooit.

Nu hoor ik mensen wweer zeuren over Microsoft dat de game niet naar Playstation komt, echter doet Sony het net zo goed en misschien nog wel meer door exclusieve deals te maken. Kijk maar naar deals met o.a. Konami en Square Enix. Het blijven bedrijven die geld willen verdienen en het liefste zo veel mogelijk markt willen hebben, en als gamer ben je helaas geneigd meerdere systemen te kopen wil je bepaalde games kunnen spelen, het is niet leuk, maar het is niet anders.
!mark @Linksquest18 september 2023 22:18
En dan vind ik het bij MS persoonlijk nog een stuk minder vervelend omdat je daar op zijn minst nog de keuze hebt tussen een open systeem (de PC) en een gesloten (Console/Xbox) systeem om de game op de spelen..

Persoonlijk hoef ik in zijn geheel geen consoles in huis te hebben vanwege de gesloten aard en gebrek aan mogelijkheden etc t.o.v. een PC, terwijl een ander juist weer geen game-PC wilt vanwege de eenvoud, lagere initiële aanschafprijs en garantie dat elke game goed werkt op de Console. Bij MS exclusives kun je in ieder geval nog kiezen tussen beide, terwijl Sony (en Nintendo) exclusives ook echt Console-only zijn.

@crimby
Ik was er eigenlijk bewust niet al te specifiek op ingegaan om geen off-topic console vs PC discussie te starten.

Maar het is voor mij persoonlijk echt puur dat stukje vrijheid wat een PC geeft en de hardware welke echt van jouw is vs. een kant en klaar, dichtgezet apparaat waarop je alleen maar hetgeen kunt doen wat Sony en MS willen. Zelfs als we even aannemen dat je voor gaming altijd Windows nodig hebt (wat met de opkomst van de StreamDeck zeker niet altijd zo is) kan ik:

- Gericht kunnen upgraden van bijv. opslag. Of bij een defect buiten garantie niet het hele apparaat weg te hoeven gooien maar gericht het kapotte onderdeel vervangen.
- Zelf mijn grafische instellingen bepalen en afwegen wat ik mooier vind of de voorkeur heb voor pracht en praal vs FPS.
- Veel betere support voor mods in de meeste games of afwijkende resoluties, ik ben zelf groot fan van 21:9 wat op een console geen optie is want 16:9 only.
- Een game catalogus welke 30+ jaar terug gaat en vrijwel alles direct of met een omweg werkbaar te krijgen is. Hierdoor ook veel minder noodzaak games 'opnieuw' te kopen voor de volgende generatie zoals Skyrim (speel nog altijd de originele 2011 versie alleen ben inmiddels 2 computers verder, had jij de PS3/360 versie toen gekocht dan moet je het toch echt opnieuw moeten kopen voor de nieuwe console)
- In een voicechat met vrienden zitten tijdens het gamen is veel makkelijker door dat elke applicatie een optie is voor je, en niet alleen de beperkte hoeveelheid wat op een console beschikbaar is.
- Tweede scherm ernaast om iets op te hebben staan tijdens het gamen, bijv. een game-map als je vast zit.
- En het belangrijkste, veel beter universeel inzetbaar voor thuiswerken, internetten, foto/videobewerking etc. Ik woon niet heel ruim dus heb liever één apparaat dat alles kan zegmaar.


Nu is er voor bijv. de eenvoud van een Console ook genoeg te zeggen hoor er zijn genoeg mensen die liever een dedicated gaming apparaat bij de TV zetten en vooral direct willen gamen. Ik wil dan ook zeker niet zeggen dat een console een minder keuze is. Maar voor mij persoonlijk zweer ik bij openheid van de PC als platform en ben ik niet van plan een console te kopen puur voor enkele exclusives :)

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 22:00]

Linksquest Moderator Spielerij
@!mark18 september 2023 22:27
Momenteel begint Sony ook al een beetje losser te worden richting PC, wel altijd later en soms niet perfect, maar een begin is er. Nintendo daarin tegen brengt niks naar een ander Systeem uit.
crimby @!mark19 september 2023 07:56
Misschien een domme vraag, maar hoe is een PC in dit geval een open systeem? Omdat je de launcher kan kiezen? Je zit toch nog steeds vast aan Microsoft Windows toch? Dus het blijft Microsoft of Microsoft.
Terr-E @crimby19 september 2023 10:37
Afhankelijk van je perspectief; Valve heeft inmiddels bewezen dan Linux een gedegen alternatief kan zijn. Het is steeds makkelijker om games op Linux te draaien. Waar het vroeger nog veel tweaken met Wine instellingen was, is SteamPlay/Proton tegenwoordig niet veel meer dan en dropdownbox in de Steam-client of Lutris. Het is nog niet perfect, maar het is al zoveel beter dan dat het was. Steeds meer bedrijven houden rekening met de SteamDeck, en daardoor ook de rest van Linux. Het zal nooit zo simpel worden als in de tijd van de MegaDrive / SNES (cartridge erin, aanzetten en spelen maar) maar die tijd is ook op huidige consoles voorbij, met OS updates, zero-day patches etc.
Carn82 @Linksquest18 september 2023 22:30
Had het om eerlijk te zijn ook niet verwacht, zeker zou het mooi zijn als we in een tijd zouden leven dat je gewoon alles op 1 systeem kon spelen, echter zie ik dat de komende 10 zeker nog niet gebeuren, wie weet zelf nooit.
De exclusives zijn de "system sellers". En men wil de systemen in je huiskamer zodat je sneller via de handig ingebouwde winkel meer games gaat kopen en/of varia abonnementen afsluit. En in deze eigen winkels zijn de (winst)marges het grootst (en op de systemen kan men goed meten wat je doet). Ik bedoel, daarom zijn er ook verschillende merken supermarkten.

Er is voor de Nintendo's/Sony's/Microsoft's in deze wereld niet echt een reden om te investeren in een soort 'universele console'; ik zie zoiets alleen gebeuren als overheden/wetgeving dit gaan afdwingen. Idem voor alle verschillende streamingdiensten..

Overigens ben ik (puur hypothetisch) wel benieuwd of een soort "generieke spelcomputer" met daarop "officiële stores" van de betreffende uitgevers een rendabel concept zou zijn.

[Reactie gewijzigd door Carn82 op 22 juli 2024 22:00]

Linksquest Moderator Spielerij
@Carn8218 september 2023 22:39
Klopt inderdaad, en iets dat we nu zien, PS4 naar PS5 en Xbox One naar Xbox Series, is dat je de gekochte digitale games en fysieke games (Fysiek bij digitale consoles dan niet) mee kunt nemen, iets dat bijvoorbeeld met de PS3 naar PS4 niet kon, zowel fysieke games als digitale games niet. De vraag inderdaad of de stores zouden kunnen werken ben ik van mening dat het in theorie zou kunnen, aangezien we grotendeels PC onderdelen in de consoles van tegenwoordig hebben, maar je zegt het al goed, men wilt hardware verkopen en zo hun digitale store tot je beschikking stellen, beetje wat we met Android en iOS ook zien (bij Android heb je dan nog wat keuzes, Apple weer niet)
Gamebuster @Linksquest19 september 2023 08:55
Nintendo ondertussen... de koning der exclusives.
whiner @Linksquest19 september 2023 10:46
Dat kan ook bijna, het kost je alleen iets meer.
PC + gamepass + Nintendo emulator :+

Dan mis je alleen Sony.
Erwintjuh 18 september 2023 22:05
Gewoon een Xbox of game pc kopen, opgelost. Ik snap al dat gedoe hieromheen niet. Ze maken consoles. Ze maken games. Ze willen dat je die games op hun consoles speelt. Dan is die games exclusief maken een goede manier. Dit doen al die bedrijven en ze doen het al zo lang als ze bestaan. Waarom dit tegenwoordig zo’n probleem is snap ik niet.
Cid Highwind @Erwintjuh19 september 2023 01:07
Tja, Sony heeft z’n Playstation merk opgebouwd omtrent exclusives en deals. Dan is het vervelend wanneer er ineens een baas boven baas met nog diepere zakken op het toneel verschijnt en je een koekje van eigen deeg geeft. Het is net als discriminatie, het is pas vervelend wanneer je aan de ontvangende kant zit.

Sony zou overigens ook gewoon water bij de wijn kunnen doen en een eigen franchise bij Microsoft uit kunnen laten komen. Ik neem aan dat er genoeg klandizie is voor een Horizon serie, Demon’s Souls of een Final Fantasy. Maar ik gok niet dat Sony en diens klandizie principiële bezwaren hebben, enkel incidentele.
crimby @Cid Highwind19 september 2023 08:01
Microsoft heeft toch ook altijd exclusives gehad? Gears of War, Halo? Best grote namen ook. Gevoelsmatig, als casual gamer, heb ik niet het idee dat Sony er zoveel meer heeft… als ik het zo lees zat dat wel zo zijn natuurlijk maar of dat onder het gros van de gamers ook zo leeft geen idee.

Ik vind exclusiviteit sowieso jammer. Misschien krijg je er een iets betere game voor terug, maar of dat merkbaar is.. geen idee. Ik heb liever dat ik met mijn vrienden kan gamen ongeacht het platform. Nu hebben we eindelijk crossplay, gaan ze stoppen met games uitbrengen.

Zelfde zal met COD gebeuren. Welliswaar niet met het merk maar waarschijnlijk wordt het gewoon op een andere manier geturned naar een MS Exclusive onder een andere naam.
Chanfan @crimby19 september 2023 08:56
Jij bent casual gamer dus je doet nu veel uitspraken en aannames die waarvan je je afvraagt of ze juist zijn of niet. Er zijn verschillende redenen waarom Playstation meer verkoopt.

Gears of War laatste game kwam uit in 2019 en Halo in 2021. Playstation komt elk jaar met minstens één exclusive.
Bulls
@Erwintjuh19 september 2023 07:19
Ik heb me er al bij neergelegd, mocht er een goede Xbox exclusief komen dan koop ik wel een XboxX voor naast de PS5. Tot nu toe heeft nog niets mij over kunnen halen. Zelfs Starfield nog niet.
johnfreda 18 september 2023 22:04
Sony doet toch hetzelfde met hun exclusive IP strategie, en blijkbaar werkt het... Bij Microsoft zouden ze dom zijn als ze niet deze weg inslaan. Dit soort games zijn gewoon keiharde system + Service sellers.
EnigmaNL
18 september 2023 22:20
Dit kan toch geen nieuws zijn? Phil Spencer heeft in 2021 al min of meer toegegeven dat dit het geval zou zijn. Je geeft geen 7,5 miljard dollar uit om vervolgens de games op het platform van de concurrent uit te geven.
Palindrome @EnigmaNL19 september 2023 11:45
Ze deden juist de hele tijd vaag erover. Met kreten als dat het oer titel werd bekeken en dat games niet werden ontrokken van bestaand bestaande fanbase..

Er is nooit hardop gezegd dat het een exclusive zou worden.
EnigmaNL
@Palindrome19 september 2023 11:49
Phil Spencer was vrij duidelijk als je corporate speak een beetje begrijpt.

“It’s not about punishing any other platform, like I fundamentally believe all of the platforms can continue to grow,” Spencer told GQ. “But in order to be on Xbox, I want us to be able to bring the full complete package of what we have. And that would be true when I think about Elder Scrolls VI. That would be true when I think about any of our franchises.”

Oftewel het was toen al duidelijk dat Elder Scrolls 6 een exclusive zou worden. Phil heeft het alleen niet in normale woorden uitgedrukt maar in corporate speak.
Palindrome @EnigmaNL19 september 2023 12:00
Corporate speak is dus vaag en open ter interpretatie.
EnigmaNL
@Palindrome19 september 2023 12:06
Meestal wel. Dit was vrij duidelijk. Vandaar dat er rond die periode ook tientallen artikelen verschenen en het nu gewoon officieel bevestigd is.
Palindrome @EnigmaNL19 september 2023 12:39
Later in his testimony, Spencer refused to confirm whether Elder Scrolls VI is an Xbox exclusive or not. “I think we’ve been a little unclear on what platforms it’s launching on, given how far out the game is,” said Spencer. “It’s difficult for us right now to nail down.
Dit komt letterlijk uit de FTC rechtzaak van juli dit jaar.

Dus Phil Spencer zelf zegt dat hij onduidelijk is en dat het zelfs nog niet "nailed down" is.

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 22 juli 2024 22:00]

DarknessFood 18 september 2023 23:07
Google Stadia is ook vermeld en dood. Lijkt niks meer dan een oud screenshot, maar verwacht hem niet op PS5.
PearlChoco 18 september 2023 23:19
Heel zuur wel, voor een serie die voor ze door MS werd opgekocht op alle platformen te spelen was.

Beetje alsof Sony morgen EA zou opkopen en plots FIFA exclusive zou maken voor PS, na jaren multiplat geweest te zijn.
Codeandreams 19 september 2023 07:50
Dan word er niet veel geld verdient aan deze
mega productie, aangezien het een Gamepass game word. Of heb ik dat mis?
Windrunner 19 september 2023 08:50
Elke keer wanneer ik dit soort dingen lees heb ik echt het idee dat ze zichzelf op de lange rit in hun eigen voet schieten. Ik snap natuurlijk dat je je eigen console wil promoten en aantrekkelijk wil maken. Ik ben dan wel geen Console Gamer, maar het lijkt mij nogal een naaier streek om dit überhaupt te doen. Ja ze kunnen misschien later nog geport worden maar je ziet hoe dat soort spelen uitkomen. (Ja er zijn goede, maar de meeste niet). Waarschijnlijk (weet ik niet zeker) is het makkelijker om een game te maken voor 1 console dan voor de andere, maar je gokt ook gelijk op 1 paard doordat MS dit verbied (zelfde geld voor Sony trouwens). Dit is slecht voor de devs en ook voor de spelers. Ik ben al lang van mening dat 1 console (deze hoeft nog niet te bestaan) het beste is voor gamers en devs.

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