The Elder Scrolls 6 komt volgens Microsoft-documenten niet op PlayStation uit

Bethesda brengt The Elder Scrolls 6 volgens meerdere interne documenten van Microsoft niet uit voor het PlayStation-ecosysteem. De rpg zou pas in 2026 of later uitkomen. Tot die tijd zou Microsoft de releasestrategie eventueel nog wel kunnen bijsturen.

Uit een rechtbankdocument uit de zaak tussen de FTC en Microsoft, ontdekt door journalist Stephen Totilo, blijkt dat The Elder Scrolls alleen voor de Xbox en pc uitkomt. In een afbeelding van de techgigant is te zien dat ook Starfield en Redfall exclusief voor de Xbox- en pc-platformen uitgebracht zouden worden. Ook in een ander onlangs geopenbaard rechtbankdocument staat dat Microsoft het 'onwaarschijnlijk acht dat The Elder Scrolls 6 voor een ander platform uitgebracht wordt' dan Xbox en pc. Tijdens de rechtszaak zei Xbox-topman Phil Spencer overigens dat het nog niet definitief bepaald was op welke platformen de rpg zou uitkomen, wat erop kan wijzen dat de betreffende documenten slechts een voorlopige strategie beschrijven.

Het is daarentegen niet voor het eerst dat er gesuggereerd wordt dat de langverwachte rpg niet voor de PlayStation uitgebracht gaat worden; Spencer deed dit eerder zelf. Daarnaast staat in de afbeelding dat er nog een releasedatum voor de The Elder Scrolls 6 bepaald moet worden, maar dat dit naar verwachting 2026 of later wordt. Eerder zei Spencer dat de game niet eerder dan in 2028 op de markt zou komen.