Anderhalf jaar geleden kondigde Microsoft aan dat het Activision Blizzard wil overnemen. Met een overnamebedrag van bijna 69 miljard dollar zou het niet alleen Microsofts grootste overname zijn, maar ook met afstand de grootste deal die ooit heeft plaatsgevonden in de gamingsector. Na de overname zou Microsoft bovendien in een klap een aantal enorme franchises in handen krijgen, van Call of Duty en Crash Bandicoot tot Diablo en World of Warcraft.

De deal kon vrijwel direct op kritiek rekenen, zowel door concurrenten als Sony als toezichthouders. Ze waren bezorgd dat Microsoft te veel macht krijgt na de overname en die positie kan misbruiken om de concurrentie te belemmeren. De haalbaarheid van de deal was onzeker vanwege dat verzet: van de Amerikaanse FTC die alles op alles zette om de overname tegen te houden tot de Britse CMA die de overname zelfs volledig blokkeerde.

De afgelopen weken is de zaak in een stroomversnelling geraakt en inmiddels zijn Microsoft en Activision in rustiger vaarwater beland. De FTC verloor zijn federale rechtszaak en de CMA bleek vervolgens weer open te staan voor onderhandelingen. Microsoft en de CMA hebben hun beroepszaak inmiddels gepauzeerd om verder te praten over de deal. Daarmee wordt het steeds aannemelijker dat Microsofts miljardendeal in de komende weken en maanden wordt afgerond.

In dit artikel bespreken we de gebeurtenissen van de afgelopen weken. We gaan in op de zorgen die toezichthouders hadden, de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft, de conclusies van de rechtbank en wat er de komende weken nog gaat gebeuren in afwachting van de Britse CMA.