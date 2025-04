Microsoft: tien jaar is genoeg voor Sony om Call of Duty-alternatief te maken

Call of Duty gedurende tien jaar beschikbaar houden op PlayStation-consoles zou lang genoeg zijn voor Sony om een eigen CoD-alternatief te ontwikkelen. Microsoft gaf dit aan in een gesprek met de Britse mededingingsautoriteit in het kader van de Activision-overname.

In een (op veel onderdelen zwartgelakt) document op de website van de Britse Competition and Markets Authority gaat Microsoft in op vragen van de autoriteit over de door Microsoft gewenste overname van Activision Blizzard. Specifiek gaat het over de toezeggingen van Microsoft die de zorgen over de overname moeten verminderen of wegnemen. Een van de zorgen draait om de concurrentiepositie van Microsoft als het bedrijf met de overname de rechten op Call of Duty-games in handen krijgt. Microsoft heeft daartoe eerder een tienjarige CoD-licentie aangeboden aan Sony, zodat ook na de overname nieuwe CoD-titels gedurende tien jaar op PlayStation-consoles zijn te spelen. "Microsoft beschouwt een periode van tien jaar als afdoende voor Sony, als vooraanstaand uitgeverijbedrijf en consoleplatform, om een alternatief voor Call of Duty te ontwikkelen", zegt Microsoft.

Daarnaast wijst Microsoft erop dat de tienjarige deal deels zal gelden in de nieuwe consolegeneratie en dat het effect van deze overeenkomst voorbij de tien jaar zal gaan, omdat games die in het laatste jaar van de deal worden gedownload, ook nog vele jaren daarna speelbaar blijven. Microsoft stelt verder dat het er belang bij heeft om Call of Duty-games zo breed mogelijk te distribueren en dus om de games op de PlayStation te houden, ook na afloop van de tien jaar. Het bedrijf wijst ook op overeenkomsten met Nintendo en Nvidia ten aanzien van Call of Duty om duidelijk te maken dat het doel van Microsoft is om de games voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar te stellen. Volgens Microsoft betekent het beschikbaar houden van CoD op PlayStation- en Nintendo-consoles, GeForce Now en andere cloudgamingplatforms dat er een groeiende spelersgroep ontstaat en dat Microsoft dan geen stimulans of zelfs mogelijkheid heeft om CoD tot een exclusive te maken.

Microsoft wil Activision Blizzard overnemen voor 68,7 miljard dollar. Dat zou de grootste overname in de gamesector tot nu toe zijn. De bedrijven kondigden de deal vorig jaar aan. Sony is tegen deze overname en wil niet ingaan op het tienjarige aanbod van Microsoft. Wat toezichthouders betreft is onder meer de Amerikaanse toezichthouder FTC kritisch, omdat Microsoft een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt kan beperken. Ook de Europese Commissie is kritisch en de Britse toezichthouder stelde eerder zelfs dat de overname gamers kan schaden. Eerder reageerde Activision-ceo Bobby Kotick verbolgen op de kritiek van de Britse toezichthouder. Hij vindt dat het Verenigd Koninkrijk economische kansen laat liggen door tegen te stemmen en vindt dat de toezichthouder te veel meegaat met de lijn van de Amerikaanse FTC. De Europese Commissie komt op 22 mei met een oordeel over de overname.