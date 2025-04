Nederlands parlement stemt in met Wet digitale overheid

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel digitale overheid. Daarmee treedt de Wet digitale overheid vanaf 1 juli gefaseerd in werking. De wet gaat vooral over veilig kunnen inloggen bij de overheid en extra mogelijkheden daartoe.

In de Senaat is dinsdag gestemd over het wetsvoorstel en een bijbehorende 'novelle'. Dat is een wetsvoorstel dat dient ter verbetering of aanvulling van een wetsvoorstel dat al bij de Eerste Kamer aanhangig is. Een meerderheid stemde voor beide voorstellen. De fracties van OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PVV, SGP, ChristenUnie, CDA en VVD, en Fractie-Otten, stemden voor de novelle. De fracties van SP, PvdD, 50PLUS en FVD, en Fractie-Nanninga en Fractie-Frentrop stemden tegen het originele wetsvoorstel.

Deze wet vormt het eerste deel van regelgeving voor verdere digitalisering van de overheid en behandelt de manier waarop bedrijven en burgers veilig kunnen inloggen bij de overheid. Ook gaat het over de mogelijkheid voor burgers om naast DigiD private inlogmethodes te gebruiken. Verder brengt de wet regels met zich mee over informatieveiligheid, privacy en open standaarden. De wet regelt de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid.

Concreet betekent dit dat publieke dienstverleners van dienst tot dienst moeten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau nodig is om toegang te krijgen tot hun digitale dienstverlening. Daarbij zijn ze verplicht om inlogmiddelen waar de minister van Binnenlandse Zaken goedkeuring aan heeft gegeven, toe te laten. Aanbieders van die middelen moeten voldoen aan bepaalde toelatingseisen. Het gaat dan niet alleen om DigiD en private varianten als eHerkenning, maar ook om eventuele nieuwe, private inlogmiddelen. Het idee is dat deze wet ertoe leidt dat publieke dienstverleners meer zekerheid hebben over iemands identiteit, dat gegevens van burgers beter beschermd zijn en dat bedrijven en burgers uit meer inlogmiddelen kunnen kiezen.

Er was ook een novelle ingediend. Aanleiding voor deze specifieke novelle zijn vragen en zorgen vanuit de Eerste Kamer over privacybescherming. Daarbij is aandacht gevraagd voor het belang van bescherming van persoonsgegevens in relatie tot de positie van vooral grote techbedrijven. Om de zorgen weg te nemen, zijn in de novelle privacy by design, een verbod op het verhandelen van gegevens en opensourcestandaarden vastgelegd.