Europese regels voor Wallet-app voor bewaren rijbewijs en paspoort komen er

De Europese regels voor diensten voor het digitaal kunnen laten zien van onder meer een paspoort of een rijbewijs komen er. Dergelijke apps zijn vrijwillig voor burgers. Overheden en socialemediabedrijven moeten de apps gaan ondersteunen.

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de betrokken ministers van de lidstaten van de EU bereikten woensdag een akkoord over de precieze implementatie. Met de diensten zal het mogelijk zijn om een paspoort of rijbewijs digitaal te bewaren en te laten zien. Overheden in alle lidstaten moeten die digitale identiteit accepteren als identiteitsbewijs.

Het is niet zo dat er een overkoepelende app of dienst komt voor alle lidstaten; het gaat om een kader voor diensten die lidstaten zelf moeten ontwikkelen. Nederland is daar al mee bezig. De eIDAS-regels waren er al om dit mogelijk te maken, maar die bleken te vrijblijvend om goed te functioneren in de praktijk.

Bovendien moet het mogelijk worden om met EU-ID-diensten bankrekeningen te openen en betalingen te doen in alle lidstaten. De regels garanderen dat dergelijke diensten werken in alle lidstaten en daardoor hopen de beleidsmakers dat ook onder meer webwinkels de diensten gaan ondersteunen.

Er zijn nu in Europa in diverse landen al dergelijke systemen. Het Nederlandse systeem is gericht op het verstrekken van zo min mogelijk data. Zo moet het mogelijk worden om bijvoorbeeld bij een online slijterij alleen aan te tonen dat een klant boven de achttien jaar is en dus alcohol mag kopen, terwijl de dienst geen andere gegevens vrijgeeft. De regels gaan twee jaar na de implementatie van de Europese regels in. Dat is vermoedelijk over ongeveer 2,5 jaar.