Belgische overheid brengt MyGov-app uit voor inzien van persoonlijke documenten

De Belgische overheid heeft de MyGov.be-walletapp uitgebracht, die inwoners persoonlijke documenten laat inzien. Het gaat onder meer om identiteitsgegevens, overheidsberichten en officiële documenten als geboorteakte en huwelijksakte.

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning spreekt over een 'eerste stap naar een allesomvattende app voor interactie tussen de overheid en andere Belgen' en zegt daarbij dat de app in de toekomst wordt uitgebreid. Op dit moment kunnen inwoners identiteitsgegevens, eBox-berichten, en attesten en officiële documenten inzien. Onder laatstgenoemde vallen ook bijvoorbeeld covidvaccinatiecertificaten en de ISI+-socialeverzekeringskaart.

De overheidsdienst wil de app in de toekomst uitbreiden met 'nieuwe versies van bestaande functies', of nieuwe documenten of diensten door extra overheidsinstanties. De dienst zegt dat de app is ontworpen om de interactie met overheidsdiensten 'eenvoudiger en efficiënter te maken, voor zowel professionele als persoonlijke doeleinden'. De wallet staat in Google Play en de Apple App Store.