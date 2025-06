Vlaamse regering richt bedrijf op dat digitale datakluis moet gaan bouwen

De Vlaamse regering heeft een bedrijf opgericht dat een persoonlijke datakluis voor burgers gaat ontwikkelen. Het bedrijf heet Athumi, is een voortzetting van het Datanutsbedrijf en gaat de open standaard Solid gebruiken.

De Vlaamse overheid heeft Athumi opgezet met als doel een zogenaamde 'datakluis' te ontwikkelen. Dat is een digitale kluis waarin Vlamingen persoonsgegevens kunnen plaatsen. Die kunnen ze vervolgens delen met andere instanties die bij het initiatief zijn aangesloten. Op dit moment is die datakluis er nog niet, maar Athumi werkt wel al aan twee initiatieven: een carrièrekluis en een gezondheidskluis. Met die eerste kunnen Vlamingen hun werkgeschiedenis en diploma's bewaren en delen met bijvoorbeeld een toekomstige werkgever. Er was eerder al een samenwerking opgezet met uitzendbureau Randstad. In de gezondheidskluis kan dat met gegevens die met ziekenhuizen, artsen of andere zorgverleners kunnen worden gedeeld.

Hoewel de kluizen bedoeld zijn om burgers 'aan het roer te zetten en zelf de eigen data te laten beheren', hamert Athumi erop dat de gegevens ook geanonimiseerd kunnen worden gebruikt voor onderzoek. "Door gecontroleerd en strikt anoniem gegevens van duizenden mensen te analyseren kunnen gezondheidswetenschappers belangrijke inzichten verwerven", schrijft Athumi. Die data is nu nergens centraal opgeslagen en is daarom moeilijk te gebruiken door onderzoekers, maar de datakluis moet het makkelijker maken voor burgers die data anoniem met die onderzoekers te delen.

De kluis waar Athumi aan werkt, is gebaseerd op de Solid-standaard van The Solid Project. Dat is een internetspecificatie voor het maken van silo's en datakluizen waar onder andere Tim Berners-Lee bij betrokken is. Eerder werd al bekend dat Microsoft zijn identity and access-pakket Entra zou integreren in het project, maar daarover schrijft Athumi nu niets meer. Wel is het Vlaamse Smart Data Space-platform bij het project betrokken.

Het project moet in de toekomst ook kunnen worden gekoppeld aan de Europese identiteitswallet waaraan nu wordt gewerkt. Verschillende Europese bedrijven zijn nu al bezig met eigen initiatieven om zo'n eigen wallet op te zetten, maar het is niet duidelijk hoe de Vlaamse kluis daar in de toekomst in moet passen.