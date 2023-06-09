Nederlandse overheid zet broncode van stopgezet Plooi-platform op GitHub

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de broncode van de opgedoekte app Plooi online gezet. Dat platform werd onlangs stopgezet omdat het achterhaald was, nadat de overheid er 28 miljoen voor had betaald. Nu staat de code na een Woo-verzoek online.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de broncode van het platform op GitHub gezet. Dat is te gebruiken onder een EUPL-licentie, waarmee de code ook kan worden hergebruikt door burgers. Het enige dat ontbreekt in de code zijn 'werkbestanden van het ontwikkelproces', lettertypes en logo's. Die zijn in dit geval auteursrechtelijk beschermd. Ook is bepaalde code weggelaten die mogelijk voor veiligheidsrisico's kunnen zorgen zoals informatie over de gebruikte infrastructuur. Er is ook broncode weggelaten waarmee ontwikkelaars konden worden achterhaald.

De broncode is openbaar verschenen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet Open Overheid. Een burger had gevraagd om de broncode. Het ministerie concludeert dat er geen reden is die niet te geven en heeft die daarom direct op GitHub gezet. Dat is in lijn met een recente ontwikkeling binnen de Nederlandse Rijksoverheid. Die wil meer applicaties en software openbaar ontwikkelen of beschikbaar maken. In 2020 zei het kabinet al dat het de werkmethode rondom de corona-app vaker wilde gebruiken. Die app werd in samenwerking met experts gemaakt en grotendeels openbaar ontwikkeld en gepubliceerd. Dat bevestigde later ook staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering in een interview aan Tweakers.

Plooi was een overheidsproject dat vorig jaar werd stopgezet. De overheid wilde met Plooi, het Platform Open Overheids Informatie, een app bouwen waar overheden zelfstandig gegevens openbaar konden maken. Na een aanbeveling van het Adviescollege ICT-toetsing besloot minister Hanke Bruins Slot het platform te stoppen. Door de eisen van de nieuwe Wet open overheid zou het platform zo erg onder handen moeten worden genomen, dat het niet realistisch was het verder door te ontwikkelen. De nieuwe wet bracht eisen met zich mee rondom bijvoorbeeld de zoekfunctie, die daardoor compleet opnieuw moest worden opgebouwd. Toen de minister de stekker uit het project trok, had de Nederlandse overheid al 28 miljoen euro voor het platform betaald.