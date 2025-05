Eerste editie digitale Vlaamse centrale toetsen kampte met technische problemen

De eerste editie van de Vlaamse centrale toetsen werden verstoord door technische problemen. Het systeem waarmee de digitale toetsen worden afgenomen, was naar verluidt overbelast en zou hierdoor traag hebben gewerkt. Sommige leerlingen kregen hun toets hierdoor niet af.

Volgens de VRT zijn de problemen inmiddels grotendeels opgelost. De Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts stelt dat er voor de scholen die hinder hebben ondervonden een inhaalmoment zal worden voorzien. Wanneer dat moment zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Het kabinet van de minister vertelde aan De Morgen dat ongeveer twee procent van alle leerlingen hun gestarte toetsen niet heeft kunnen voltooien.

De Vlaamse centrale toetsen zijn digitale toetsen over de vakken Nederlands en wiskunde. Deze toetsen zijn in het leven geroepen om de dalende onderwijskwaliteit in Vlaanderen tegen te gaan. Op 24 april vonden de eerste Vlaamse toetsen plaats in het vierde leerjaar lager onderwijs en in het tweede leerjaar secundair onderwijs.