Vlamingen hebben meer dan 1000 megawatt aan zonnepanelen geplaatst in 2023

Vlaamse gezinnen en bedrijven hebben in 2023 voor het eerst meer dan 1000 megawatt aan zonnepanelen geplaatst, blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Daarnaast kreeg Vlaanderen vorig jaar ruim 150.000 installaties met zonnepanelen erbij.

De cijfers kunnen nog oplopen doordat netbeheerder Fluvius nog niet alle aansluitingen van 2023 heeft geregistreerd, schrijft De Tijd. In vergelijking met 2022 werd er in Vlaanderen 60 procent meer zonnevermogen geplaatst. Bij het optellen van de installaties is rekening gehouden met installaties bij particulieren en bedrijven. Bij huishoudens werd een record van 716MW geplaatst. Dat is 31 procent meer dan het jaar ervoor. Van het geïnstalleerde vermogen in Vlaanderen ligt twee derde op de daken van gezinnen. Bij de grote zonneparken verdrievoudigde de installatie vergeleken met 2022.

Het is mogelijk dat meer gezinnen gebruik hebben gemaakt van de subsidie voor zonnepanelen, waarbij ze maximaal 750 euro konden krijgen. 2023 was het laatste jaar waarin dit kon. Ook de tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor duurzame investeringen in woningen speelde waarschijnlijk een rol. Verder daalden de wereldwijde prijzen voor zonnepanelen met vijftig procent door een overaanbod.

De oorlog in Oekraïne heeft tevens een rol gespeeld, zegt de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir. "Vlamingen kozen in onzekere tijden voor een extra bron van energievoorziening op hun dak. Zo’n investering drukt de kosten in hun elektriciteitsfactuur en de vraag op de markt." Twee derde van de grote installaties van boven de 250kW zijn uitgevoerd zonder de hulp van subsidies, zegt Demir. Volgens de minister is dat voldoende bewijs dat de overstap naar zonnepanelen zal blijven doorgaan, ondanks dat de overheid stopt met het uitgeven van subsidies.

"De keuze om de subsidiëring van zowel particuliere als bedrijfsinstallaties stop te zetten was juist. Terwijl in het verleden de markt voor zonnepanelen instortte nadat de soms riante overheidssteun voor gezinnen en bedrijven werd ingeperkt, is de prognose nu dat ook zonder subsidies de verkoop vlot zal lopen."