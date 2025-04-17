Plug-and-playzonnepanelen zijn vanaf vandaag toegestaan in Vlaanderen

Vanaf vandaag is het toegestaan om plug-and-playzonnepanelen te gebruiken in Vlaanderen. Dergelijke zonnepanelen worden via een stekker aan het stopcontact aangesloten en leveren zo stroom, zonder dat daarvoor een installateur nodig is.

Het gebruik van plug-and-playzonnepanelen is toegestaan in België vanaf 17 april 2025. Gebruikers kunnen de panelen dan zelf installeren, bijvoorbeeld op hun balkon, en vervolgens in het stopcontact steken om de zonnestroom te gebruiken. Tot op heden moesten zonnepanelen in België voorzien zijn van een vaste aansluiting, en dus niet via een gewone stekker werken.

Vanaf 17 april is ook het gebruik van een soortgelijke plug-and-playthuisaccu toegestaan. Die wordt ook ingeplugd in het stopcontact en kan dan de zonnestroom opslaan zodat die later gebruikt kan worden. In de praktijk valt dat echter nog tegen, schrijft De Standaard. De accu's mogen namelijk nog niet aangestuurd worden via de P1-aansluiting op de digitale meter. In de praktijk betekent dit dat plug-and-playaccu's alsnog aangesloten moeten worden door een professionele installateur, aangezien er nog een extra sensor op de meter aangebracht moet worden.

Onder de nieuwe regels moet binnenkort een maximumcapaciteit van 800W gaan gelden voor de panelen en eventuele thuisaccu samen, hoewel dat vooralsnog alleen een voorstel van Belgische energieminister Melissa Depraetere is. Gebruikers in Vlaanderen met een digitale meter en een omvormer van maximaal 800 watt, hoeven hun plug-and-playinstallatie niet te melden bij netbeheerder Fluvius, zo bleek eerder al. Vlamingen met een analoge meter moeten dat wel doen.

Er wordt al langer gewerkt aan een regelwijziging om plug-and-playzonnepanelen in Vlaanderen toe te staan. Vorig jaar in oktober bevestigde de Vlaamse energieautoriteit VREG dat deze vanaf 17 april 2025 zouden worden toegestaan.

Plug-and-playzonnepanelen worden als bouwpakketten verkocht. Gebruikers kunnen deze eenvoudig installeren en aansluiten op een gewone wandcontactdoos en vervolgens zonnestroom gebruiken of terugleveren aan het net. Dergelijke pakketten brengen wel enige risico's met zich mee, schreef ook het Nederlands Normalisatie-instituut NEN eerder dit jaar. Gebruikers zijn bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het goed en veilig installeren van de panelen. Verkeerde installatie kan volgens NEN in de extreemste gevallen brand veroorzaken.