Plug-and-playzonnepanelen zijn vanaf vandaag toegestaan in Vlaanderen

Vanaf vandaag is het toegestaan om plug-and-playzonnepanelen te gebruiken in Vlaanderen. Dergelijke zonnepanelen worden via een stekker aan het stopcontact aangesloten en leveren zo stroom, zonder dat daarvoor een installateur nodig is.

Het gebruik van plug-and-playzonnepanelen is toegestaan in België vanaf 17 april 2025. Gebruikers kunnen de panelen dan zelf installeren, bijvoorbeeld op hun balkon, en vervolgens in het stopcontact steken om de zonnestroom te gebruiken. Tot op heden moesten zonnepanelen in België voorzien zijn van een vaste aansluiting, en dus niet via een gewone stekker werken.

Vanaf 17 april is ook het gebruik van een soortgelijke plug-and-playthuisaccu toegestaan. Die wordt ook ingeplugd in het stopcontact en kan dan de zonnestroom opslaan zodat die later gebruikt kan worden. In de praktijk valt dat echter nog tegen, schrijft De Standaard. De accu's mogen namelijk nog niet aangestuurd worden via de P1-aansluiting op de digitale meter. In de praktijk betekent dit dat plug-and-playaccu's alsnog aangesloten moeten worden door een professionele installateur, aangezien er nog een extra sensor op de meter aangebracht moet worden.

Onder de nieuwe regels moet binnenkort een maximumcapaciteit van 800W gaan gelden voor de panelen en eventuele thuisaccu samen, hoewel dat vooralsnog alleen een voorstel van Belgische energieminister Melissa Depraetere is. Gebruikers in Vlaanderen met een digitale meter en een omvormer van maximaal 800 watt, hoeven hun plug-and-playinstallatie niet te melden bij netbeheerder Fluvius, zo bleek eerder al. Vlamingen met een analoge meter moeten dat wel doen.

Er wordt al langer gewerkt aan een regelwijziging om plug-and-playzonnepanelen in Vlaanderen toe te staan. Vorig jaar in oktober bevestigde de Vlaamse energieautoriteit VREG dat deze vanaf 17 april 2025 zouden worden toegestaan.

Plug-and-playzonnepanelen worden als bouwpakketten verkocht. Gebruikers kunnen deze eenvoudig installeren en aansluiten op een gewone wandcontactdoos en vervolgens zonnestroom gebruiken of terugleveren aan het net. Dergelijke pakketten brengen wel enige risico's met zich mee, schreef ook het Nederlands Normalisatie-instituut NEN eerder dit jaar. Gebruikers zijn bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het goed en veilig installeren van de panelen. Verkeerde installatie kan volgens NEN in de extreemste gevallen brand veroorzaken.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 14:09
102 • submitter: Daco

17-04-2025 • 14:09

102

Submitter: Daco

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Reacties (102)

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Impeesa 17 april 2025 14:47
dit haal ik van https://www.werkenmetnen1010.nl/vraag-en-antwoord...

Nee, volgens NEN 1010:2015 moeten PV-systemen direct worden aangesloten op een eigen ‘eindgroep’. Op deze eindgroep mogen geen andere eindverbruikers worden aangesloten (of wandcontactdozen aanwezig zijn).

Let op: Dit wijkt af van eerdere edities van NEN 1010 (en bijbehorende uitgaven van NPR 5310), waarin het wel werd toegelaten om kleine PV-systemen met een beperkt vermogen via een wandcontactdoos op een (bestaande) eindgroep met verbruikers aan te sluiten.

Met deze aanpassing conformeert Nederland zich aan gangbare opvattingen van Europese experts over veiligheid.

dus in theorie heeft het in het verleden wel gemogen.. Dus het is afhankelijk van het geldend bouwbesluit en NEN1010 norm voor je woning
habbekrats @Impeesa17 april 2025 20:25
De NEN1010 gaat niet over toestellen met een stekker, al willen ze dit heel graag. Deze stekker panelen vallen onder de NVWA. Als particulier/leek heb je ook niet met de NEN1010 te maken. Als leek moet je er van uit gaan de dat de installatie veilig is, ook met een balkon setje.
defixje @habbekrats17 april 2025 21:52
NEN1010, oh wat heb ik dat vaak gehoord vroeger bij mijn electro opleiding (waar ik niks meer mee doe overigens)
Chris_147 17 april 2025 14:34
Over die P1 poort, uit het artikel op De Tijd:
Synergrid, de spreekbuis van de Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders, verbiedt het gebruik van die P1-poort. “De digitale meter is eigendom van de distributienetbeheerder”, argumenteert Synergrid op zijn website. De P1-poort is volgens de organisatie niet geschikt met het oog op de “beveiliging”.
Ik heb nog geen slimme meter, maar wel een laadpaal waar ik een dongle voor de P1 poort voor heb. Is die ook niet toegelaten?
Wat is dan voor de consument het nut van die slimme meter?
mjtdevries @Chris_14717 april 2025 14:38
Toch wel bijzonder dat die P1 poort dan in België niet geschikt is met het oog op de "beveiliging" maar dat diezelfde P1 poort in Nederland en Duitsland dan geen beveiliging problemen heeft.

Dat geeft toch sterk het vermoeden dat er andere redenen zijn waarom ze dat verbieden.
PinusRigida @mjtdevries17 april 2025 15:10
Niet teveel achter zoeken: enige reden is administratieve traagheid in het bevoegde ministerkabinet om archaïsche regelgeving te actualiseren; het is geen prioriteit, maar met meer druk vanuit én buurlanden én verkopers plug-in panelen en accu's, zal er wel wat te verwezenlijken zijn... België loopt meestal wat achterop in energiezaken.

En de P1 poort is al geschikt en werkt al hoor, zoals ik in een eerdere reactie hier al zei is het probleem dat volgens regelgeving een thuisaccu niet via een P1 meter mag aangestuurd worden, buiten dit mag en kan je P1 meters allerhande wel al gebruiken.
jay123 @mjtdevries17 april 2025 14:57
Beetje lullig verwoord denk ik. Die P1 poort is gewoon niet beveiligd. Steek er een kabel in, en je krijgt de (tot zover het protocol DSMR het toelaat) je data gewoon. (Edit: de data die de netbeheerder krijgt is niet dezelfde als die wat je via die poort binnenkrijgt. Je krijgt bepaalde info niet te zien via de P1)

Als je er een toestel van een bedrijf insteekt, krijgen zij natuurlijk gewoon die data. Is dat verboden? Misschien. Steek je er een eigen (zelfgemaakt) toestel in, voor je eigen noden, is het wel toegelaten.

In België gebruiken we trouwens letterlijk hetzelfde DSMR protocol van de noorderburen. We passen er 0,0 op aan, en we zitten zelfs in dezelfde DMSR alliantie voor de standaarden te bespreken.

Hierdoor is het sinds kort ook aangepast om je digitaal waterverbruik uit te lezen indien je een digitale watermeter hebt (die dan weeral via de electriciteitsmeter de data doorstuurt)

[Reactie gewijzigd door jay123 op 17 april 2025 14:58]

Fairy @mjtdevries17 april 2025 15:42
Je kan met de P1 poort de meter sowieso niet beïnvloeden dus beveiliging is gewoon geen issue. Deze is met een optocoupler fysiek gescheiden van de meter, dus een van de weinige dingen die echt niet hackable zijn.

Wel kan je de poort kapot maken als je die niet goed aansluit, maar daar heb jij als klant alleen last van, niet de leverancier. De meter blijft gewoon werken.
Azara @Fairy17 april 2025 16:19
Door die optocoupler wordt het risico van kapot maken wel een heel stuk kleiner. Eigenlijk is er dus totaal geen reden om de P1 niet te mogen gebruiken.
Darksteel83 @mjtdevries18 april 2025 19:07
Er zijn heel veel regels die eigenlijk niet nuttig zijn die issues geven.

In sommige landen mogen zonnepanelen op huizen helemaal niet terugleveren naar het net.

Gelijkspannings meters zijn bijna nergens toegestaan voor facturatie toepassingen. Hierom betaal je bij veel DC lader voor wat de AC meter meet.

Bedrijven kunnen door regels veel makkelijker een warmtenet maken dan een onderling (DC) elektriciteits net. Terwijl technisch het ektriciteit net delen met de buren veel makkelijker is dan een warmtenet.
PinusRigida @Chris_14717 april 2025 15:04
Over die P1 poort, uit het artikel op De Tijd:

[...]


Ik heb nog geen slimme meter, maar wel een laadpaal waar ik een dongle voor de P1 poort voor heb. Is die ook niet toegelaten?
Wat is dan voor de consument het nut van die slimme meter?
P1 poort mag je ook in Vlaanderen gewoon gebruiken en P1 metertjes inpluggen; je moet wel eerst de P1 poort laten activeren door netbeheerder (Fluvius) maar dat kan je heel eenvoudig via het online klantenportaal doen: aanvraag sturen (meternummer doorgeven) en wachten op het bevestigingsmailtje enkele dagen later.

Hier gaat het echt specifiek over Plug-in thuisbatterijen die in buurlanden wel al via diezelfde P1 meter (bvb. van HomeWizard) mogen en kunnen aangestuurd worden, maar dat hier bij ons (nog) niet mag.

Zo heb ik bvb. al jaren de P1 meter van HomeWizard hangen en kan ik mooi m'n verbruik in real-time opvolgen, i.c.m. zonnepanelen werkt het ook perfect.... alleen, moest ik me de Plug-in batterij van Homewizard aansluiten, dan kan ik die in de App nog niet koppelen omdat hier nog geen ondersteuning voor voorzien is omdat het wettelijk niet mag.

In dat geval moeten wij, in tegenstelling tot Nederlanders die een Plug-in thuisaccu willen, tóch nog beroep doen op een technieker om een extra EnFluRi sensor of een KW-meter in de schakelkast te laten inbouwen... wat dan weer extra kosten met zich meebrengt...

Belachelijk maar ik verwacht dat de regelgeving wel zal versoepelen...
vlijmen @PinusRigida18 april 2025 06:31
Vergeet niet dat als die technieker langs is geweest dat je wettelijk ook verplicht bent om een nieuwe keuring te laten doen. Dus nog meer extra kosten.
PinusRigida @vlijmen18 april 2025 10:33
Idd.
Gizz @Chris_14717 april 2025 14:43
Het interessante is ook dat dit in Nederland juist de meest voorkomende manier is om thuisaccu's en laadpalen mee aan te sturen. En dat gaat gewoon veilig. Waarom het in België opeens niet veilig zou zijn en waarom P1 niet geschikt zou zijn omdat de meter niet van de bewoner is, geen flauw idee.

Dat we in Europa hebben dat in land X een bepaalde oplossing veilig wordt toegepast in de praktijk en land Y vervolgens zegt dat zoiets vanwege veiligheid echt niet kan, is opvallend.

Welkom in België:
Je hebt een nauwkeurige energiemeter hangen die via P1 meetwaarden doorgeeft. En die meters worden ook nog eens door een centrale instantie steeksproefsgewijs gecheckt of ze nauwkeurig blijven meten. Perfect voor je thuisaccu en laadpaal :Y)
Synergid: maar die is niet van jou, dus niet veilig. Laat een elektricien maar een ander metertje ophangen, waar veel minder toezicht op is. Anders is het niet veilig!

8)7
Fairy @Gizz17 april 2025 15:43
Lijkt meer een beleidsbeslissing gemaakt door mensen zonder enige inhoudelijke kennis.
Prince @Chris_14717 april 2025 15:13
Tot zover ik begrepen heb, mag je er enkel "goedgekeurde toestellen" aan hangen.
Maar ik heb evengoed een metertje aan die P1 hangen om dit uit te lezen in mijn Home Assistant hoor.

Maar ik begrijp ze wel; mensen zouden kunnen proberen om er een telefoonstekker of netwerkstekker in te steken. PSTN is 48V dacht ik? Dat zal die meter niet fijn vinden. Onthoud dat "de gewone mens" geen tweaker is en "common sense" niet altijd zo 'common' is.
iqcgubon @Chris_14717 april 2025 15:19
Ik vroeg me dus net hetzelfde af... Een slimme laadpaal met SIM kaartplug je rechtstreeks in op je P1 poort en da's helemaal OK. Maar een batterij? HO MAAR! Dat kan dan ineens niet. Te belachelijk voor woorden.
eettjjuuhh 17 april 2025 14:12
En mag dit ook in Nederland?
wildhagen
@eettjjuuhh17 april 2025 14:15
Officieel wel, maar er schijnen wel wat eisen te zijn die het in de praktijk minstens erg lastig maken:
Officieel is er geen direct overheidsverbod op zonnepanelen met een stekker. Toch zorgt de Nederlandse norm voor elektrische installaties (NEN 1010) ervoor dat deze systemen in de praktijk niet toegestaan zijn. Volgens deze norm mogen opwekeenheden, zoals zonnepanelen, niet via een stekker worden aangesloten op een stopcontact. Dit heeft te maken met:

- Veiligheid: Bij plug-and-play zonnepanelen is er een verhoogd risico op overbelasting van het stroomnet of zelfs brandgevaar. Niet elk elektrisch systeem kan deze extra belasting aan.

- Installatie-eisen: De NEN 1010 stelt strenge eisen aan het aansluiten van PV-systemen (zonnepanelen), waarbij een professionele installatie vereist is om een veilige werking te garanderen.

- Teruglevering aan het net: Zonnepanelen met een stekker kunnen problemen veroorzaken bij het terugleveren van stroom aan het net, wat de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk in gevaar kan brengen.

Hoewel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt dat systemen met een vermogen tot 600 watt bij 230 volt AC geen direct gevaar opleveren, ligt de verantwoordelijkheid voor naleving van de installatie-eisen bij andere instanties. De huidige normen sluiten stekkerpanelen dus uit.
Zie https://uwgroenestroom.nl/zonnepanelen-met-stekker-verboden/
Tubby @wildhagen17 april 2025 14:19
HomeWizard verkoopt een thuisbatterij op stekker waarvan ze zeggen dat volgens de NEN 800w teruggeleverd mag worden.
Twilkie @Tubby17 april 2025 15:05
HomeWizard heeft al aangegeven dat hun batterij, momenteel, niet conform de Belgische wetgeving is.

https://www.homewizard.co...e-stekkerbatterij-belgie/
r2504 @Twilkie18 april 2025 08:42
Idioot trouwens... het punt zou hier zijn dat de Homewizard P1 "meter" niet gecertificeerd zou zijn wat dus absurd is want het ding "meet" totaal niets. Het krijgt z'n data van de "slimme" meter welke, laat ons hopen - MID-gekeurd is en geeft deze gewoon door over TCP/IP.

Trouwens m'n Alfen laadpaal wordt ook gestuurd voor een Homewizard P1 meter en ook een Victron batterij kan je op die manier sturen... denk niet dat er al iemand over gevallen is.
mjtdevries @Twilkie17 april 2025 15:58
De NEN is een Nederlandse standaard. Dus als ze aangeven dat volgende de NEN 800W teruggeleverd mag worden, dan geven ze aan dat volgens de Nederlandse standaard 800W teruggeleverd mag worden.
En dat betekent uiteraard ook dat Belgische standaarden anders kunnen zijn.
Microstar Z80 @mjtdevries17 april 2025 16:02
In België hebben ze de AREI ( Algemeen Regelement Elektrische Installaties) deze is anders dan NEN1010
redzebrax @Microstar Z8017 april 2025 16:38
Klopt, dit is ook een beetje raar in het artikel. Het gaat over plug en play panelen in Vlaanderen en er wordt dan verwezen naar NEN met een voorbeeld in de door gelinkte pagina wat niet toegelaten is onder AREI. Wasmachine en wasdroger horen beide hun eigen kring te hebben onder AREI. Voorschriften zijn verschillend in Vlaanderen en Nederland, wat kan en niet is dus ook verschillend.
Tubby @Twilkie17 april 2025 15:43
Klopt, mijn opmerking was ook omtrent de regelgeving in Nederland en omdat @wildhagen specifiek 600 watt benoemd als limiet waarvan HomeWizard dus stelt dat 800 watt het limiet is voor terugleveren op een stopcontact zonder wijzigingen aan de meterkast / tussenkomst van een elektricien.
Gamebuster @Tubby17 april 2025 15:53
Mijn 1e gedachte was meteen die HomeWizard batterij, ja! Hoe is dat toegestaan, en waarom is het de enige?
Gwaihir @wildhagen17 april 2025 19:33
Je beseft dat dat propaganda is van een bedrijf dat zijn markt ziet verdwijnen?
rud @wildhagen17 april 2025 22:45
- Teruglevering aan het net: Zonnepanelen met een stekker kunnen problemen veroorzaken bij het terugleveren van stroom aan het net, wat de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk in gevaar kan brengen.
Het is niet uw stelling maar zonnepanelen zonder stekker kunnen dus geen problemen veroorzaken bij terugleveren van stroom aan het net? En die brengen de stabiliteit van het net niet in gevaar?

Het onderscheid is mij niet duidelijk.
The Zep Man
@eettjjuuhh17 april 2025 14:15
Ik vond hier een samenvatting:
Officieel is er geen direct overheidsverbod op zonnepanelen met een stekker. Toch zorgt de Nederlandse norm voor elektrische installaties (NEN 1010) ervoor dat deze systemen in de praktijk niet toegestaan zijn. Volgens deze norm mogen opwekeenheden, zoals zonnepanelen, niet via een stekker worden aangesloten op een stopcontact. Dit heeft te maken met:

• Veiligheid: Bij plug-and-play zonnepanelen is er een verhoogd risico op overbelasting van het stroomnet of zelfs brandgevaar. Niet elk elektrisch systeem kan deze extra belasting aan.
• Installatie-eisen: De NEN 1010 stelt strenge eisen aan het aansluiten van PV-systemen (zonnepanelen), waarbij een professionele installatie vereist is om een veilige werking te garanderen.
• Teruglevering aan het net: Zonnepanelen met een stekker kunnen problemen veroorzaken bij het terugleveren van stroom aan het net, wat de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk in gevaar kan brengen.

Hoewel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt dat systemen met een vermogen tot 600 watt bij 230 volt AC geen direct gevaar opleveren, ligt de verantwoordelijkheid voor naleving van de installatie-eisen bij andere instanties. De huidige normen sluiten stekkerpanelen dus uit.
Doordat er geen direct overheidsverbod is worden ze wel verkocht. Ze mogen alleen in de meeste situaties niet gebruikt worden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 april 2025 14:16]

MSalters
@The Zep Man17 april 2025 16:02
In Nederland is iedereen verplicht zich aan de wet te houden, en wordt iedereen geacht de wet te kennen.

NEN 1010 is geen wet. Sterker nog, NEN 1010 kost meer dan 100 euro om aan te schaffen. Het staat een opdrachtgever vrij om bij een aanbesteding te eisen dat een opdrachtnemer zich aan NEN 1010 houdt (contractvrijheid) maar NEN 1010 heeft geen derdenwerking, net zomin als het KNVB regelement dat heeft. Als jij op je zomeravond voetbaltoernooi maar 60 minute wil spelen in plaats van 90, ga je gang.

De NVWA is wél overheid, in tegenstelling tot NEN/NNI. De NVWA handhaaft daarom wetten, maar geen NEN normen.
Azara @MSalters17 april 2025 16:17
Het is wel weer zo dat de eigenaren van infrastructuur zoals kabels eisen kunnen stellen aan jouw installatie om een aansluiting te krijgen. Bij oplevering van een nieuwbouwhuis is dat wel een punt. Dan heeft NEN1010 wel derdenwerking.
Praktisch gezien heeft dat voor deze apparaten geen effect, want er wordt niet achteraf gecontroleerd.
Wichert H @MSalters17 april 2025 22:26
De NEN1010 is zeker wel een wet. Via het bouwbesluit en tegenwoordig de BBL (besluit bouwwerken leefomgeving) wordt de NEN1010 van toepassing verklaard. Dus indirect moet elk bouwwerk aan de NEN1010 voldoen. Het staat er wel omslachtig: de NEN1010 is van toepassing voor zover het veiligheid betreft. Dus de bepalingen over inspectie zijn niet van toepassing, omdat dit niet over directe veiligheid gaat. Maar of een omvormer een eigen eindgroep moet hebben heeft direct met (brand)veiligheid te maken.
Paul6262 @Wichert H18 april 2025 09:59
Niet helemaal - het BBL staat toe dat je op andere manieren aan hetzelfde functionele voorschrift voldoet (2.4 BBL). Dus je kunt in theorie afwijken van NEN 1010 en vervolgens op andere manieren bewijzen dat je installatie veilig is. In de praktijk zal dat lastig zijn...
mjtdevries @The Zep Man17 april 2025 14:34
Heb je je bewering wel goed onderzocht?

Ik heb er recent naar gekeken en het lijkt er op dat een installateur het niet mag aanleggen, want die moet zich strikt aan de NEN norm houden.
Maar dat een consument het wel mag doen. Vandaar ook dat Nederlandse bedrijven ze verkopen.

Die veiligheid aspecten blijven natuurlijk aanwezig. Dus je moet niet meer dan 1 zo'n apparaat (zonnepaneel of thuisaccu) aan een groep hangen, zodat het veilig blijft.
Als je er meer wilt gebruiken dan moet je speciaal daarvoor een groep maken.

En in Nederland moet je je altijd aanmelden als je zonnepanelen hebt. Ook als het lager dan 800W of 600W is.
The Zep Man
@mjtdevries17 april 2025 14:40
Heb je je bewering wel goed onderzocht?
Ja. Zie ook mijn andere reactie.

Met veel haken en ogen mag je het aansluiten. Ik betwijfel echter of de meeste installaties op een aparte groep zonder afnemers worden aangesloten.
Die veiligheid aspecten blijven natuurlijk aanwezig. Dus je moet niet meer dan 1 zo'n apparaat (zonnepaneel of thuisaccu) aan een groep hangen, zodat het veilig blijft.
Als je er meer wilt gebruiken dan moet je speciaal daarvoor een groep maken.
Dat is niet wat NEN 1010 stelt.

• Altijd een aparte groep.
• Geen afnemers op de aparte groep.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 april 2025 14:45]

mjtdevries @The Zep Man17 april 2025 15:56
Klopt, maar dat ze dat stellen betekent nog niet dat het onveilig word is als je het beperkt tot 1 zo'n apparaat.
Het is niet voor niets dat Duitsland en België 1 apparaat toestaan. De draden die in Nederlandse (en Duitse en Belgische) electrische installaties gebruikt worden kunnen de maximale load die de zekering toelaat plus daarbij de 800W van een thuisbatterij of zonnepaneel veilig aan.

En als de NEN vind dat gewone consumenten zich aan die norm moeten houden, dan moeten ze die gratis beschikbaar stellen ipv dat je er € 117,72 voor moet betalen.

Als ik de NEN was dan zou ik het ook zo stellig verwoorden. Want als je aangeeft dat je er 1 mag aansluiten omdat het anders onveilig word, dan zijn er altijd een aantal sukkels die denken: als 1 kan, dan kan 2 vast ook wel.

(Wat dan ook wel bijzonder is, is dat de NEN aangeeft dat het onveilig is wanneer je zo'n aparaat niet aanmeld als het kan terugleveren. Maar dat je vervolgens op energieleveren.nl blijkbaar zo'n apparaat niet kan aanmelden omdat de site alleen hogere waardan dan 0,8kW accepteert. Zie reactie hieronder)
icecreamfarmer @The Zep Man17 april 2025 15:31
NEN is echter irrelevant.
Mediacj @mjtdevries17 april 2025 14:46
Enkel bij > 0,8 kW moet je de thuisbatterij aanmelden. De waarde 0,8 accepteert de site niet, alleen hogere waarden.

[Reactie gewijzigd door Mediacj op 17 april 2025 16:14]

mjtdevries @Mediacj17 april 2025 15:38
Bijzonder dat je dat dan blijkbaar moet ontdekken als je daadwerkelijk een aanmelding doet, want nergens kan ik een pagina vinden die verteld dat je alleen hoger dan 0,8 kW moet registeren.
Alles wat ik bij Liander en energieleveren.nl kan vinden verteld dat alle installaties aangemeld moeten worden.
Gwaihir @mjtdevries17 april 2025 19:30
Ik heb er recent naar gekeken en het lijkt er op dat een installateur het niet mag aanleggen, want die moet zich strikt aan de NEN norm houden. Maar dat een consument het wel mag doen.
Je sluit ze aan op je huisinstallatie door de stekker in het stopcontact te steken. Zo'n installateur moet dus tegen de klant zeggen: "Aan u de eer"? Dat lijkt nou niet echt een grote handicap (of ooit aantoonbaar).
En in Nederland moet je je altijd aanmelden als je zonnepanelen hebt. Ook als het lager dan 800W of 600W is.
Dat is niet juist. Als je de categorieën aan te melden installaties erop na slaat, zie je dat de onderste categorie pas 800W+ is.
Gwaihir @The Zep Man17 april 2025 19:35
Een samenvatting? Dat is een stuk bangmakerij van een installateur die z'n afzet markt ziet krimpen.
lariekoek @The Zep Man17 april 2025 15:55
Wat een aliexpress cowboys als je begint te Googlen voor deze paneeltjes.
Overdreven hypothetische opbrengsten en besparingen, lol.
Denk dat ik me rot zal ergeren aan het ding voordat die terugbespaard is.

Hopla, was niet een reactie voor jou Zep Man.

[Reactie gewijzigd door lariekoek op 17 april 2025 16:35]

com2,1ghz @eettjjuuhh17 april 2025 14:14
Ja tot 600W.
Holmes @com2,1ghz17 april 2025 14:21
800W?
Scriptkid @Holmes17 april 2025 14:27
3600 mits op eigen group.

De 800 w komt voort uit de kabel rating achter een 16a zekering waar alles 20a moet zijn.

Met die 800w erbij kan er dus 18,5 a door de groep heen.
xxander968 @Scriptkid17 april 2025 14:48
3600w pv achter een stekker? Trek die er maar eens uit onder load, dat geeft mooi vuurwerk. De grens nu weet ik zo niet maar het was in 2012 meen ik 600wp pv wat achter een stekker mag in NL.
Scriptkid @xxander96817 april 2025 15:26
Mijn oven, en wasmachine en lasapparaten doen dat ook gewoon,

Elke stekker is goedgekeurd voor 3600W ,

De reden zoals ik ook al aangeef dat PV dat niet mag is omdat je de zekering bypassesd en daardoor meer wattage op dat circuit zet dan de draden gerate zijn , niet omdat de stekker het niet kwa rating mag. (Let wel op er zijn 2300 en 3680W rating stekkers).

De NEN schrijft zelf LETTERLIJK:
"Voor de aansluiting van de zonnepanelen moet een stopcontact gebruikt worden dat op een eigen eindgroep (zekering) is aangesloten en er mag op dat stopcontact verder niets worden aangesloten."

https://www.nen.nl/nieuws...enk-na-over-de-risico-s-/


Overigens is het ook leuk dat de NEN zegt:
Het toepassen van NEN 1010 is toch niet wettelijk verplicht maar meer een dringend advies?
Een norm is geen wet, maar een afspraak.

dus je bent helemaal niet wettelijk verplicht om aan NEN te voldoen.

Maar het gaat alle kanten uit en blijft telkens wijzigen,

Daarom zit bij mij gewoon alles op een eigen groep , 1x1000W en 1x 2000W ieder op hun eigen groep maar wel met stekker en een homeplug er tussen om ze te meten en te schakelen. (Demand driven PV)

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 17 april 2025 15:41]

Wichert H @Scriptkid18 april 2025 16:29
De NEN1010 wordt via het BBL bouwbesluit bindend verklaart. Dus indirect is het een wet. Je mag wel gelijkwaardige oplossingen bedenken, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat het gelijkwaardig is.
Scriptkid @Wichert H18 april 2025 17:19
Alleen plaatsen van panelen heeft niks met bouw besluit te maken. Dat doe je post bouw

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 18 april 2025 17:20]

Wichert H @Scriptkid18 april 2025 22:10
Nou, nee. Een bouwwerk dient aan het bouwbesluit te voldoen en blijven voldoen. Dus aanpassingen doen die tegen het bouwbesluit ingaan zijn niet toegestaan. Daarmee blijft de NEN1010 ook van toepassing zolang het bouwwerk blijft bestaan. En dat is ook wel logisch, het zou te gek voor woorden zijn dat nadat een bouwwerk klaar is het ineens buiten alle normen valt.
Tenslotte: in het bouwbesluit/BBL heb je aparte bepalingen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Daarmee wordt voorkomen dat je bij een verbouwing ineens aan de nieuwbouweisen moet voldoen. Bijvoorbeeld bestaande plafondhoogte 2,4 mtr. en nieuwbouw 2,6 mtr.

[Reactie gewijzigd door Wichert H op 18 april 2025 22:16]

Scriptkid @Wichert H18 april 2025 22:31
Stekker panelen vallen niet onder een bouw besluit net zo min als je wasmachine.
Gamebuster @xxander96817 april 2025 15:55
Mijn inductie-plaat trekt 3500 watt over een stekker.
Geim @Gamebuster17 april 2025 22:29
En de mijne 7 kW, ook over een stekker.
Gamebuster @Geim18 april 2025 10:17
ik neem aan dat die geen 1-fase 230V stekker heeft hah
Geim @Gamebuster19 april 2025 12:21
Nope, Perilex.
Scriptkid @Geim18 april 2025 17:23
Baas boven baas, mijne doet 11kwh. Volle 3 fase over de perilex.
Geim @Scriptkid19 april 2025 12:20
Ik heb maar 4 kookzones :'(
Gamebuster @Geim19 april 2025 20:45
ik heb er 1
rud @Gamebuster17 april 2025 23:03
Ieder apparaat met een aansluitwaarde > 2000 W dient op een eigen groep aangesloten te worden. Stekker of geen stekker is niet relevant.
Vandaar dat je wasmachine en je droger ieder hun eigen groep hebben.

Een 1-fase inductieplaat van 3500W is dus geen probleem. Stekker of geen stekker.

Maar je verzekering kan wel moeilijk gaan doen als er brand is en jij die inductieplaat gewoon ergens er bij geprikt hebt. Verzekeringen proberen voornamelijk redenen te vinden om niet uit te hoeven betalen. Het zijn geen filantropische organisaties.
Scriptkid @rud18 april 2025 17:22
Uitdaging is alleen wel dat verzekering aan moet kunnen tonen.

Mijn huis is van 1850 dus wens ze success. Halve huis is niet nen 1010.
Wichert H @Scriptkid18 april 2025 22:29
Dat is de vraag. Je woning moet minimaal voldoen aan de NEN1010 van 1962. Dat is de basis. En grote kans dat er daarna wel een grote verbouwing gedaan is waarbij de elektrische installatie geüpdatet is naar een latere versie van de NEN1010.
Je hebt bijvoorbeeld nog steeds minder dan 3 eindgroepen, geen aardlekschakelaars, geen hoofdschakelaar? Zodra je dat wel hebt zie je al de invloed van een latere versie van de NEN1010.

Dus als je halve huis niet voldoet aan de NEN1010 is er nog wel wat werk aan de 'winkel'.
Geim @Wichert H19 april 2025 22:19
Als de verzekeraar al een garantieclausule “Elektrische Installatie” heeft, moet hij bij een eventuele brand alsnog een causaal verband aantonen tussen de oorzaak van de brand en het niet voldoen aan een NEN1010 wil hij kunnen weigeren om uit te keren.
watercoolertje @eettjjuuhh17 april 2025 14:31
In het artikel staat een link naar NEN zelf die de norm maakt:
https://www.nen.nl/nieuws...enk-na-over-de-risico-s-/

En ja daaruit blijkt dat het mag, maar zoals gesteld wel met een aantal haken en ogen. Ik zou dus niet blind een set kopen maar 1 die aangeeft te voldoen aan die NEN-normen.
The Zep Man
@watercoolertje17 april 2025 14:36
En ja daaruit blijkt dat het mag, maar zoals gesteld wel met een aantal haken en ogen. Ik zou dus niet blind een set kopen maar 1 die aangeeft te voldoen aan die NEN-normen.
De set moet niet alleen voldoen aan NEN-normen. Ook de installatie moet daaraan voldoen:
In rubriek 551.7 van NEN 1010 wordt aangegeven dat PV-installaties moeten worden aangesloten op aparte eindgroepen, zodat de bescherming tegen overstroom onder alle omstandigheden effectief blijft (de zekering zijn werk kan doen). Het is dus niet toegestaan om een omvormer met zonnepanelen op een willekeurig stopcontact aan te sluiten. Voor de aansluiting van de zonnepanelen moet een stopcontact gebruikt worden dat op een eigen eindgroep (zekering) is aangesloten en er mag op dat stopcontact verder niets worden aangesloten.
De zonnepanelen mogen dus enkel aangesloten worden op een aparte groep waar geen afnemers op zitten.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 april 2025 14:37]

NL-ICaRuS @eettjjuuhh17 april 2025 14:27
Ja, je mag ze gewoon kopen. Ze zijn niet verboden. Sterker nog: de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert of de producten veilig zijn. Maar die toezichthouder kijkt alleen naar de veiligheid van het product zelf, niet naar hoe het gebruikt wordt of welke gevolgen het gebruik kan hebben.

Installateurs en elektriciens mogen deze plug-in zonnepanelen of thuisaccu's niet installeren. Zij moeten zich houden aan het bouwbesluit dat is vastgelegd in de wet. Volgens het bouwbesluit mag een zonnepaneel of thuisaccu niet terugleveren via een stopcontact.

Daardoor bestaat de rare situatie dat je als consument wel een zonnepaneel of thuisaccu met stekker mag kopen en aansluiten, maar een professional niet. Dat komt doordat de regels uit het bouwbesluit niet gelden voor consumenten.

Aan welke eisen moeten zonnepanelen of thuisaccu's met een stekker voldoen?

Er zijn geen specifieke regels voor zonnepanelen en thuisaccu's met een stekker. Het enige waar de NVWA op toeziet is dat het product zoals het uit de fabriek komt veilig is. Maar als je het gaat gebruiken, kunnen risico's ontstaan, waarschuwt normeringsinstituut NEN.

[Reactie gewijzigd door NL-ICaRuS op 17 april 2025 14:28]

Fairy @eettjjuuhh17 april 2025 15:32
Het mag wel, maar wel 1 per groep. Volgens mij is het ook 500 watt maximaal (vaak iets minder in de praktijk). Een Soladin 600 mag 600wp PV hebben en levert maximaal 500 watt aan het net.

Of in NL voor accu's het vermogen naar 800 watt is omgerekt weet ik niet.

Sowieso ben ik persoonlijk voorstander van een vaste aansluiting voor PV installaties daar waar het kan, maar op een balkon van een flat snap ik het heel goed als je eenvoudig zonder installatiekosten zelf een setje wil installeren.

Het probleem is namelijk een beetje dat je met 16A maximaal 3680 watt mag trekken, daarboven gaat een zekering na een x tijd doorbranden of omslaan. Met 800 watt PV er bij op zit je al aan 4480 watt en dat is omgerekend bij 230 volt bijna 20 ampère. De bekabeling van je schemerlamp is in een gunstig geval 1,5mm², maar kan zelfs nog dunner zijn. Bij kortsluiting wil je dat die draad niet te lang wordt belast.

[Reactie gewijzigd door Fairy op 17 april 2025 15:35]

bloedsmoel 17 april 2025 14:52
In de praktijk betekent dit dat plug-and-playaccu's alsnog aangesloten moeten worden door een professionele installateur

Niet helemaal juist. Je mag zelf wijzigingen doen aan je elektriciteitskast. Je moet het wel laten keuren. Een keuring kost 200 euro.
Ik heb zelf twee stellen zonnepanelen geplaatst en laten keuren. Ze maken het je echt niet gemakkelijk als doe het zelver, maar persoonlijk vind ik: beter te streng dan de laks.
-jacQues- @bloedsmoel17 april 2025 15:00
N00b vraag: Hoe laat je dat keuren? Kan ieder professionele installateur dat doen?
bloedsmoel @-jacQues-17 april 2025 15:09
Dat gebeurt door keuringsdiensten zoals ACA vzw of Vincotte. Een professionele installateur, zeg maar elektricien, kan dat niet doen.
mjtdevries @bloedsmoel17 april 2025 16:27
Dus dan geef je bv 500 euro uit aan je plug-en-play panelen en dan moet je 200 euro uitgeven om ze te laten keuren?
bloedsmoel @mjtdevries17 april 2025 16:37
Zoals ik het artikel lees, is plug en play zonnepanelen niet het probleem hier. Deze steek je gewoon in het stopcontact, er is geen meter vereist.

Maar zoals ik het lees in het artikel, bij een plugin-batterij is het anders. Blijkbaar kan het nog niet in Belgie met een P1-meter. Hoewel P1 meters vrij ingeburgerd zijn. Nuance: het kan natuurlijk wel, maar de wetgeving laat het niet toe. Zie artikel: De accu's mogen namelijk nog niet aangestuurd worden via de P1-aansluiting op de digitale meter.

Dus moet er een andere meter in de kast. Elektriciteitskast veranderen = elektrische keuring.
NL-ICaRuS 17 april 2025 14:42
Vorige week zo'n setje (2 panelen, in totaal 840wP) op mijn berging geplaatst. Werkt prima. Op een van de zonnige dagen had ik al 5.2KwH opgewekt. Voor de zekerheid heb ik het geheel wel bij Energieleveren.nl aangemeld, zodat de netbeheerders op de hoogte zijn.
Ik weet niet of dit verplicht is met Plug & Play panelen? ..maar ik dacht, zodra men mijn slimme meter uitleest zien ze mijn terug levering. Uiteindelijk valt er bij mij vermoedelijk dan toch een brief op de mat.
Bij het aanmelden via Energieleveren.nl kon ik helaas niet kiezen voor een 0.8KwH omvormer (wat standaard bij deze set zit). Je bent verplicht min. 1KwH op te geven m.b.t. de omvormer.
Vreemdevis 17 april 2025 17:31
De 800 watt komt voort uit de Europese netcode 2016/631. Hier worden de regels beschreven voor generatoren vanaf 800 watt omdat het daaronder geen significant verschil maakt. Je zit dus eigenlijk in een grijs gebied wat niet echt beschreven is.

Kijk je in de Nederlandse netcode staat dit wel. Artikel 3.3 tot 3.11 en gaat over veiligheid.

In principe zijn dit soort systemen veilig. Maar let wel op als je deze aan je balkon hangt dat je balkon dit kan dragen en dat je constructie gedegen is, voor extra wind vang. Plaats je het op je dak of schuur, let op de ballast. Dit is aanzienlijk meer dan voor normale systemen omdat je veelal met losse consoles werkt of zelf moet verzwaren met zandzakken en tegels.

Elektrotechnisch kijk vooral naar de groep waar je hem op aansluit en ook welke andere stopcontacten op die groep zitten. Als je die groep ook gebruikt voor bijv gourmetstel of elektrische bbq is dat niet verstandig ivm mogelijke overbelasting van je groep.

Daarnaast mag je het ook niet zomaar overal neerleggen of ophangen als je in VvE of huurwoning zit. Hier zijn regels voor en moet via ALV of via toestemming verhuurder.

[Reactie gewijzigd door Vreemdevis op 17 april 2025 17:32]

D_V 17 april 2025 14:15
Ik zag ze in Duitsland al jaren aan veel balcons hangen, en voorbij komen op mydealz en vroeg me eigenlijk altijd al af waarom je ze in Nederland nooit zag. Zijn die dingen hier verboden?
LongTimeAgo @D_V17 april 2025 14:34
Ik denk dat het qua opbrengst/verlies bij teruglevering via stopcontact en de gesubsidieerde plaatsingen (+ gigantische concurrentie) het gewoon voordeliger was om ze alsnog professioneel op je dak te laten leggen. Relatief goedkope plaatsing + enorm goede efficientie doordat omvormer direct aangesloten zit op meterkast ipv dat het door het stopcontact gaat en je hebt geen plug-in systeem nodig.

Ik heb in Nederland wel af en toe zonnepaneeltjes gezien op balkonnetjes die plug-in waren, maar veel VvE's staken daar ook een stokje voor en maakten deze verboden. (<- wellicht reden 3 dat je ze niet veel ziet)

[Reactie gewijzigd door LongTimeAgo op 17 april 2025 14:36]

IHVD @LongTimeAgo17 april 2025 15:04
Deze VvE bestuurslid zit zelf te denken om op mijn balkon 1 of 2 paneeltjes kwijt te kunnen... Misschien toch maar eens overleggen met mijn mede-leden en onze beheerder, want dan wordt het voor mij persoonlijk weer een stukkie aantrekkelijker om met de airco het huis te verwarmen, en misschien te kijken richting een hybride warmtepomp voor de CV ofzo.
Fairy @LongTimeAgo17 april 2025 15:38
+ enorm goede efficientie doordat omvormer direct aangesloten zit op meterkast ipv dat het door het stopcontact gaat
Dat gaat in de praktijk echt niet uitmaken.

Alleen bij grotere vermogens kan het uitmaken als je meerdere kleine inverters v.s. 1 grote hebt.

Als er verlies zou optreden dan heb je ook hete kabel in de muur. Da's een heel ander probleem. De overbrenging van stekker naar stopcontact kan een héél klein beetje warmte geven, maar dat is verwaarloosbaar.

[Reactie gewijzigd door Fairy op 17 april 2025 15:40]

barbarbar @D_V17 april 2025 14:31
Nee, maar dingen aan je balkon hangen is in NL vaak niet toegestaan door de VVE of de eigenaar.
JeroenED 17 april 2025 14:31
En binnenkort ligt heel het electriciteitsnet in België en alles wat er mee aanhangt plat omdat er een paar slimmerts van mening zijn dat die 800W limiet niet voor hen geld.
FreezeXJ @JeroenED17 april 2025 14:41
Als het goed is gaat er niet meer dan 1 wijk plat, en komt de electra-toko heel snel kijken wie er stout geweest is (en een pittige rekening neerleggen). Het blijft gewoon illegaal om meer dan die 800W te pompen, en gewoonlijk zal het niemand boeien, tot er gevolgschade verhaald kan/moet worden. Dan heb je als overtreder geen poot meer om op te staan.
dodvip123 @JeroenED17 april 2025 15:14
ja hoor... op een zonnige dag stuur ik meer dan 8000W terug met zonnepanelen en garantie nog meer van zulk gevallen in de straat. De kabels gaan het verschil echt niet zien of het nu plug-in of vast aangesloten is. Fluvius kan trouwens direct pinpointen welk EAN geen zonnepanelen heeft aangemeld maar toch veel te veel terugstuurt dus zal rap de schuldige kunnen aanwijzen. Geen enkel probleem dus
sprankel
@JeroenED17 april 2025 18:42
Slimme meter ziet meteen dat er eigen opwek is en zal ook vrij accuraat kunnen zeggen wat het piekvermogen is.

Zelfs als je niet terug levert en je eigen opwek volledig verbruikt in een poging om te verdoezelen dat er eigen opwek is, een blik op de power factor en je valt door de mand. Normale PF is 0,9, eigen opwek die terug levert naar het net is -0,9, eigen opwek die 100% zelf verbruikt word is een PF van 0

Dus leg de grafiek van de power factor naast die hoeveel vermogen je nog van het net haalt en toch kan die meter zien hoeveel eigen opwek er moet zijn om die power factor te verklaren.

Dit is zuiver theoretisch gesproken want in de praktijk gaat een consument er niet in slagen elk moment, elke dag opnieuw die 800 watt continu zelf te verbruiken en dus is een blik op het verbruik voldoende om je te verraden. En zelfs al lukt het, dan nog valt het keihard op als je minimum/standby vermogen continu rond de 2000 watt ligt maar als de zon schijnt dat plots terugvalt naar 200 watt. (En 2000 watt continu minumum verbruik is geen consument, dat is een ondernemer met een reeks horeca koelkasten welke een pak meer verbruiken dan je koelkast thuis)

En gelet sommige energie leveranciers inzichten geven aan hun klanten met hoeveel energie de leverancier denkt dat de wasmachine, droogkast, frigo en andere verbruiken in een mooi overzicht, dat soort analyses zijn al lang ingebakken en feitelijk een gigantisch privacy probleem maar dat is een ander topic.

Tenzij je nog een analoge meter hebt maar die gaan er hoe dan ook voor iedereen uit.

Ik zit meer te wachten op lokale overheden, verhuurders en verenigingen van eigenaars (appartementen) die ze massaal beginnen te verbieden. Die gaan houtje touwtje gemonteerd worden met pannelen die gaan vliegen bij de eerste storm, estetische klachten en kabeltje door de vensters op een kiertje met waterschade door regen. En dan nog de inbrekers die van ver de stekkerpanelen zien, in het beste geval kunnen ze door de ruit naar binnen, in het slechste geval kunnen ze een stekker zonnepaneel stelen, altijd prijs.

Dus het zal er op neerkomen dat huurders toch niet mogen stekkeren van de huisbaas, appartement eigenaars zullen niet mogen van de vereniging van eigenaars en huiseigenaars gaan zich bezig houden met vast gemonteerde, proper afgewerkt, speciaal buiten stopcontact voor 800 watt met het risico dat het alsnog verboden word door de lokale gemeente in plaats van meteen iets deftig te laten leggen?

[Reactie gewijzigd door sprankel op 17 april 2025 18:45]

watabstract 17 april 2025 14:13
Hoezo moeten dergelijke panelen überhaupt toegestaan worden? Ten eerste is dat niet te controleren en daarnaast bestaan er al heel lang adviezen voor hoeveel Watt je veilig ongezekerd aan je interne stroomnet kunt leveren. Een dergelijke omvormer schakelt ook gewoon netjes uit als de stroom uitvalt. Daar is elektrisch gezien niks mis mee.
Dreamvoid @watabstract17 april 2025 14:27
Je kan m wel inpluggen, maar als ze niet volgens de normen geinstalleerd worden en je daardoor onbedoeld je inboedelverzekering uitschakelt, dan word je ook niet zo vrolijk. Je moet ook zeker weten dat die stroom niet het externe net op komt in de overbelaste uren.
watabstract @Dreamvoid17 april 2025 14:38
Een gekeurmerkt zonnepaneel met een stekker is bedoeld om zo ingeprikt te worden. Daar zou geen wetgeving voor nodig moeten zijn.
NL-ICaRuS @watabstract17 april 2025 14:59
Wat mij betreft zou de enige wetgeving wat dat betreft moeten zijn dat je er ten alle tijden voor zorgt dat je geen groep overbelast.
MSalters
@NL-ICaRuS17 april 2025 16:07
Dat wordt heel snel lastig. Dan moet de wet ook bijvoorbeeld regelen was een groep uberhaupt is. Zoals hierboven al aangehaald is dit in Nederland allemaal via normering (NEN 1010) geregeld, en diezelfde NEN 1010 definieert ook al wat een groep is.
iqcgubon @watabstract17 april 2025 15:22
Een gekeurmerkt, daar heb je het. Jan met de pet koopt die dingen op Temu "want super goedkoop zeg!"
supersnathan94
@Dreamvoid17 april 2025 14:42
het enige verschil is letterlijk dat er een stekker tussen zit. Meer niet.
Je moet ook zeker weten dat die stroom niet het externe net op komt in de overbelaste uren.
Allemaal net zo hard geldig voor vaste installaties. De stekker zelf doet daar niks aan af.
watercoolertje @watabstract17 april 2025 14:34
Ten eerste is dat niet te controleren
Haha nee, dat is echt geen argument waarom iets wel (of niet) mag :P

Z'n opmerking slaat hooguit op de pakkans bij overtreden...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 april 2025 14:35]

watabstract @watercoolertje17 april 2025 14:35
Wetgeving zonder handhaving heeft geen zin.
watercoolertje @watabstract17 april 2025 14:37
Dat kan je vinden maar dat maakt het niet legaal (of 'toegestaan')...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 april 2025 14:39]

watabstract @watercoolertje17 april 2025 14:40
Dat vind ik niet alleen hoor. Dat is een norm die ook een controlerende macht zoals de Eerste Kamer meeweegt. Dat is eigenlijk regel 1 bij het keuren van wetgeving. Zonder reële mogelijkheid om een wet te kunnen handhaven heeft een wet in beginsel al geen zin.
dakka @watabstract17 april 2025 15:26
Om te beginnen gaat het hier niet om wetgeving, maar normering.

Wettelijk mag je prima dit soort panelen gebruiken, maar als het tegen de normering is, en er ontstaat brand of het sloopt iets van de apparatuur (die je in bruikleen hebt van de netbeheerder) onder je hoofdschakelaar, dan zegt je verzekering : "Hahahaha, mag je lekker zelf betalen grapjas"
watabstract @dakka17 april 2025 21:10
Ik meen mij te herinneren dat 600 Watt al heel lang de norm is voor ongezekerde panelen. Dat is dan dus per groep. Of dat nu norm of wet is geen idee maar als dat als veilig wordt beschouwd en je houdt je aan die grens dan lijkt me dat geen probleem. Zelf zou ik dit niet doen. 600 Watt zet ook geen zoden aan de dijk.

Het verbaast mij gewoon dat dit in Vlaanderen een actueel item is.
rud @watabstract17 april 2025 23:15
600W is juist voor de meeste huishoudens uitstekend. Daarmee dek je namelijk een groot deel van het sluipverbruik van je router, apparaten die standby staan en je koelkast.
Luchtbakker @watabstract17 april 2025 14:30
Hoezo moeten dergelijke panelen überhaupt toegestaan worden?
De voornaamste reden zit hem in het verzekeren van je huis als je dergelijkse plug-and-play panelen wilt aansluiten. Als jij thuis iets hebt wat formeel niet toegestaan is, en er ontstaat bijvoorbeeld brand dan ben je niet verzekerd.

Door het nu in de wetgeving op te nemen, kan je zonder zorgen panelen aanschaffen.
watabstract @Luchtbakker17 april 2025 14:37
Dat neemt niet weg dat het mij overbodige wetgeving lijkt. Er zijn zoveel elektrische apparaten op de markt waar ook geen specifieke wetgeving voor bestaat. Daar zijn de keurmerken voor bedoeld. Dus als een zonnepaneel technisch veilig is bevonden dan zou dat voldoende moeten zijn.
telenut 17 april 2025 15:43
Er is massaal "misbruik" van dit toestaan nu ook. Op veel sites en bij veel doe het zelf zaken kan je nu een goeie deal doen met de aankoop van zo een panelen. Echter zijn die deals alles behalve goed... ze vragen er dubbel en dik veel geld voor omdat mensen van niet beter weten.
En verder moet je dus ook aangifte doen bij het installeren van zo een panelen (of toch zeker als je nog een terugdraaiende analoge teller hebt) waardoor ze direct uw teller komen vervangen door een digitale.
Het zal dus zeer moeilijk zijn om er de meerkost uit te halen.... Denk dat je best in Duitsland zoekt naar betere deals.
Palindrome @telenut17 april 2025 15:54
Laatst nog een huis bezichtigd met een analoge meter en zonnepanelen, metertje liep lekker achteruit.
telenut @Palindrome17 april 2025 15:55
ja, ze kunnen ze niet allemaal op 1 dag vervangen :-)
Ik zit ook nog bij de gelukkige ;-)

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