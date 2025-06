Infomedics heeft problemen met sms-dienst door overbelast netwerk - update

Administratiebedrijf Infomedics heeft sinds eerder deze week last van een storing bij zijn sms-dienst. Dit komt volgens het bedrijf door een overbelasting van het netwerk. De storing wordt naar verwachting vrijdag verholpen.

Infomedics verstuurt rekeningen namens zorgverleners en patiënten kunnen via hun dienst de rekeningen betalen. Sommige gebruikers geven aan al twee dagen last te hebben van de storing. Hierdoor kunnen ze zich niet verifiëren via sms. Op de website van Infomedics staat informatie over de storing in een banner. "Op dit moment hebben we een storing met het versturen van sms-berichten door een overbelasting van het netwerk. Hierdoor lukt het mogelijk niet altijd om de rekening te downloaden."

In een reactie aan Tweakers meldt Infomedics dat de storing 'het gevolg van het hervatten van het declaratieproces na het beveiligingsincident bij hun leverancier Addcomm' is. Het bedrijf zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing voor de storing.

Update, 11.23 uur: Reactie van Infomedics toegevoegd.