Silent Hill 2-remake komt op 8 oktober uit voor PlayStation 5 en pc

De remake van de survivalhorrorgame Silent Hill 2 komt op 8 oktober uit voor de PlayStation 5 en pc. Sinds 2022 was bekend dat de Poolse ontwikkelaar Bloober Team aan de remake werkte, maar een releasedatum was nog niet bekend.

De releasedatum is donderdag aangekondigd tijdens Sony's State of Play-livestream. Daarnaast organiseerde gameuitgever Konami een eigen online evenement, waar meer gameplay van de Silent Hill 2-remake werd getoond. De video laat zien hoe de protagonist James Sunderland rondloopt in het verlaten Silent Hill en verschillende personages tegenkomt.

De Silent Hill 2-remake, aangekondigd in oktober 2022, wordt opgebouwd in Unreal Engine 5. Het wordt ontwikkeld door Bloober Team, de Poolse studio achter horrorgames als The Medium en Layers of Fear. Naast verbeterde graphics bevat Silent Hill 2 een over-the-shouldercamerastandpunt, vergelijkbaar met dat uit de Resident Evil-remakes van de afgelopen jaren. Ook heeft Bloober Team voor de remake gebruikgemaakt van motion capture om gezichtsuitdrukkingen van in-game personages nog beter tot leven te brengen. Het originele spel kwam uit in 2001 voor de PlayStation 2.