Capcom werkt aan nieuwe Resident Evil-game

Capcom werkt aan een nieuwe Resident Evil-game. Dat liet het bedrijf weten tijdens een livestream. Koshi Nakanishi, regisseur van Resident Evil 7: Biohazard, krijgt de leiding over het project.

“We maken een nieuwe Resident Evil”, zei Nakanishi tijdens de livestream. De ontwikkelaar zegt dat hij nog geen concrete details kan delen over de game. Hij zegt enkel dat de game 'substantieel' wordt. Er doen al langer geruchten de ronde dat Capcom werkt aan een nieuwe Resident Evil-game. Eerder dit jaar voorspelde insider Dusk Golem dat de game mogelijk in januari 2025 uitkomt, maar onlangs heeft hij zijn voorspelling bijgesteld naar eind 2025 of begin 2026.

Behalve de nieuwe Resident Evil-game kondigde Capcom ook aan dat de Dead Rising Deluxe Remaster op 19 september uitkomt. Daarnaast is er een demo beschikbaar van towerdefensespel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Het spel komt op 19 juli uit. Ten slotte liet Capcom weten dat Resident Evil 7 voor iOS een automatische schietfunctie krijgt om het speelbaarder te maken op een touchscreen.