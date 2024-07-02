Capcom werkt aan nieuwe Resident Evil-game

Capcom werkt aan een nieuwe Resident Evil-game. Dat liet het bedrijf weten tijdens een livestream. Koshi Nakanishi, regisseur van Resident Evil 7: Biohazard, krijgt de leiding over het project.

“We maken een nieuwe Resident Evil”, zei Nakanishi tijdens de livestream. De ontwikkelaar zegt dat hij nog geen concrete details kan delen over de game. Hij zegt enkel dat de game 'substantieel' wordt. Er doen al langer geruchten de ronde dat Capcom werkt aan een nieuwe Resident Evil-game. Eerder dit jaar voorspelde insider Dusk Golem dat de game mogelijk in januari 2025 uitkomt, maar onlangs heeft hij zijn voorspelling bijgesteld naar eind 2025 of begin 2026.

Behalve de nieuwe Resident Evil-game kondigde Capcom ook aan dat de Dead Rising Deluxe Remaster op 19 september uitkomt. Daarnaast is er een demo beschikbaar van towerdefensespel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Het spel komt op 19 juli uit. Ten slotte liet Capcom weten dat Resident Evil 7 voor iOS een automatische schietfunctie krijgt om het speelbaarder te maken op een touchscreen.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 11:24 23

02-07-2024 • 11:24

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Reacties (23)

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Raem 2 juli 2024 11:27
Ben benieuwd, ik vond deel 7 een erg goede game. Weer terug naar de horror roots van de serie in plaats van de meer actie gerichte deel 5 en 6. Deel 8 nooit gespeeld, maar ik begreep dat die ook weer meer actie is?
geerttttt @Raem2 juli 2024 11:34
Deel 8 is misschien wel iets meer actie dan 7 ja, maar nog steeds wel veel puzzels e.d.
Ik vond 7 ook de mooiste, maar 8 was niet verkeerd!

Ik vind zelf de first person aanpak ook veel leuker dan de third person variant. Ik heb de remake van 2 en 3 ook gespeeld, nog steeds leuk, maar veel minder spannend dan 7 en 8.
Jeroenzer @geerttttt2 juli 2024 13:37
Ik vond zelf RE8 de begin gebieden wel echt RE stijl... daarna vond ik het eigelijk meer gewoon een shooter
RvdDungen @Jeroenzer2 juli 2024 16:26
Er zat een duidelijke evolutie van de gameplay richting meer actie in ja.
Maar dat paste ook bij het verhaal en wat er met de hoofdrolspeler gebeurde en waar die achter kwam en dergelijken.

Maar het begindorp, het kasteel en de mansion... Ik vond dat erg goed gedaan!
geerttttt @RvdDungen3 juli 2024 08:14
Eens. Het was ook een mooie game om te spelen.

Ik vind zelf wel die achtervolgende figuren wat irritant. Zonder te veel te spoilen, in RE8 en in RE2, en 3 geloof ik ook. Ik was altijd blij als ik daar vanaf was.
gimbal @Raem2 juli 2024 11:41
Ja beide games doen lekker hun eigen ding en dat houdt het... vers. Vreemde woordkeuze voor een serie vol rottende/druipende entiteiten, maar goed.

Deel 7 is meer survival horror terwijl deel 8 meer action horror is. Dead Space 1 VS Dead Space 2 zeg maar. Waar RE7 je vaak laat zweten om 1 vijand te verslaan of te ontwijken, zal RE8 je bestoken met een dozijn van die krengen, maar je hebt dan wel de wapens om het aan te kunnen (ammunitie daarentegen... beetje oppassen). Van beide is goed te genieten.

Iets doet mij vermoeden dat RE9 weer third person gaat worden. Het blijft toch wel een beetje een ongeschreven regel in langlopende series om periodiek terug te keren naar de roots.
geert1 @Raem2 juli 2024 11:42
Ook deel 7 eindigt met heel actierijke gameplay, maar begint kleiner en meer bescheiden. Elke Resident Evil-game escaleert gaandeweg: aan het begin is het vooral sfeer en heb je hooguit een pistool, maar richting het eind vechten we meestal meer, met grotere wapens tegen grotere vijanden. Alsnog zit er behoorlijk verschil in hoeveel actie elk deel in de reeks precies heeft, maar ook deel 7 gaat behoorlijk over the top richting het einde. Dat is ook niet erg; de franchise is altijd al horror-actie geweest, en grotendeels serieus maar ook een beetje campy.

RE8 gaat wel nog iets meer richting knallen, maar heeft ook alsnog puzzels en verkenning. Ook dat deel begint een stuk minder gek dan het eindigt. Deel 5 was waarschijnlijk de meest actiegerichte. Die heeft ook co-op en gaat vooral om het knallen (alsnog een goede game overigens).

Capcom is zelf ook verward geweest over wat RE precies is: meer sfeer/angst/verkenning/puzzels, of juist groot spektakel en Hollywood-actiescènes. Daarom was deel 6 ook zo vreemd: die was opgedeeld in stukken met de verschillende aspecten van Resident Evil in verschillende verhoudingen. Capcom was overduidelijk zoekende, en deeltje 6 deed het daarom niet geweldig bij het publiek.

Wie op zoek is naar een game zoals RE maar met minder knallen en vechten, kan kijken naar Silent Hill. En wie helemaal niet wil vechten kan kiezen voor Alien: Isolation en soortgenoten. Daarin ren je alleen maar weg, maar persoonlijk schiet ik toch een stuk liever terug. Zij het met een pistool, of met een granaatwerper.
lordawesome @Raem2 juli 2024 11:44
Je zou van deel 8 (village) alleen het beginstuk kunnen spelen. Dat is het kasteel met lady Dimitrescu. Wat mij betreft het hoogtepunt van deel 8.
ErikT738 @Raem2 juli 2024 12:11
Village heeft vooral veel weg van RE7 en RE4. Ik zou 'm zeker een keer proberen, vooral nu hij relatief goedkoop te vinden is.
rjmno1 @Raem2 juli 2024 15:00
Ik heb het altijd een prachtige game gevonden en was erg benieuwd wat er door die krakende deur aanwezig was en dat terwijl hij openging en het volgende veld daarna kon zien.
ik had altijd save games bij kisten.
yinx84 2 juli 2024 11:36
RE:Village op de PSVR2 is onbetwist de meest bizarre en intense game ervaring die ik ooit heb gehad. Ik hoop dat hier wederom ondersteuning voor komt. Gezien de verkoopcijfers van de set heb ik niet heel veel hoop.

[Reactie gewijzigd door yinx84 op 22 juli 2024 13:52]

RvdDungen @yinx842 juli 2024 16:28
RE7 had ook VR-ondersteuning. Dus ik zou het gek vinden als ze dat niet doorzetten. Ja, het is een nichemarkt, maar het past perfect bij de game.
Du Roi Soleil @yinx842 juli 2024 16:58
Ik denk dat het relatief weinig moeite kost om VR te implementeren, aangezien ze het al in de engineer hebben moeten zetten voor Re4 en 7.

Ik vond RE4 op de psvr2 een ongekende ervaring, maar had ook 25 jaar geen spelletjes meer gespeeld, dus de stap was enorm
Bulls 2 juli 2024 14:39
Waren ze niet ook bezig met een remake van RE “1”?
Jay47 @Bulls2 juli 2024 18:16
Nee daar is al een remake van, dan zou het een remake remake zijn.
Bulls @Jay472 juli 2024 18:47
Een remake als deel 2 over shoulder ipv top down
q.b.blokker 2 juli 2024 11:40
Enorm genoten van Resident Evil Village en hoop ook dat ze zo door blijven gaan bij het nieuwe spel. Zonder spoilers te geven hoop ik dat ze veder gaan met characters uit vorige games aangezien de groei van sommige characters echt gaaf is om te zien. Ben ook benieuwd wat ze in petto hebben op gebied van grapics tegen die tijd.
bjvdt1979 2 juli 2024 11:42
Ik speel nu RE7 op mijn Mac (vandaag gereleased) en geniet weer volop. RE7 is echt een speciale game, dus dat dezelfde regisseur nu de nieuwste versie gaat maken vind ik uitstekend nieuws. Kan niet wachten!
Linksquest Moderator Spielerij
2 juli 2024 11:45
Laat maar komen, op deel 5 en 6 na vond ik ze eigenlijk allemaal wel tof, naast de main serie is Code Veronica, Revelations 1 en 2 ook erg tof. Een deel 9 zie ik wel zitten.
justinkb 2 juli 2024 11:47
Ik vond de winters saga heel gaaf. Ik heb een beetje de nooit-een-game-afmaken ziekte, maar RE7 en RE Village zijn wel games die ik niet kon laten liggen totdat ze uitgespeeld waren.
Jay47 2 juli 2024 14:22
RE2 is naar mijn mening nog steeds de beste :)

Er gaan toch geruchten dat er meerdere RE's in de maak zijn.
RE: (9) Apocalypse (Revenant Shadows)
RE: Hank (Hunk)

Daarnaast worden er remakes gemaakt van Zero en Code Veronica.

[Reactie gewijzigd door Jay47 op 22 juli 2024 13:52]

Lucifer of God 2 juli 2024 17:46
Hoop dat het gewoon weer VR ondersteunt. RE7, RE8 en RE4R zijn ongekend intens door ze juist in VR te beleven, RE7 is mijn meest geliefde titel voor de PSVR 1 en RE8 voor PSVR 2. Schitterend sfeervolle graphics, op momenten schijt eng en het handmatig reloaden in Village en RE4R droeg daar zeker in positieve zin aan bij. Als RE9 geen VR krijgt sla ik 'm over.

[Reactie gewijzigd door Lucifer of God op 22 juli 2024 13:52]

BHD294 2 juli 2024 17:52
Leuk, hopelijk weer vele uurtjes game plezier.
Echt een fan dat genre, ook vd films btw.

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