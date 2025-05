Capcom stopt fans die remake Resident Evil en Code: Veronica ontwikkelen

Een team van fans heeft de opdracht van Capcom gekregen om te stoppen met het ontwikkelen van remakes van Resident Evil en Resident Evil Code: Veronica. Ze kregen twee cease and desist-brieven en moesten de ontwikkeling van de projecten stopzetten.

Volgens Capcom moesten de projecten stopgezet worden vanwege 'auteursrechtelijke aspecten en licentieovereenkomsten', meldt Kotaku. De makers in kwestie stellen in een video dat ze verrast zijn door de beslissing van Capcom. "Maar we waren hun 'speelgoed' aan het gebruiken om een gratis game te maken die een hoop aandacht kreeg. Dus het is prima, we begrijpen waarom we moesten stoppen."

Hoewel specifiek de remake van Resident Evil Code: Veronica bijna volledig uit bestaand materiaal van Capcoms eigen remakes bestond, wordt er door fans gespeculeerd dat er mogelijk andere redenen zijn om de projecten te stoppen. Zo zou het team achter de remakes donaties hebben ontvangen voor de ontwikkeling van de projecten, al wordt als weerlegging hierop gezegd dat dit vaker voorkomt en niet per se een probleem hoeft te zijn. Anderzijds zouden de projecten te veel aandacht hebben gekregen en daarom legitieme remakes van Capcom overschaduwen.

De makers zeggen door te gaan met ontwikkelen van games; er zou een nieuw project in ontwikkeling zijn gebaseerd op Resident Evil Code: Veronica 'maar dan zonder eventuele auteursrechtproblemen'.