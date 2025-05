WSJ: Chiptekorten nemen af vanwege gebrek aan consumentenvraag naar tech

De komende maanden moet het wereldwijde chiptekort sterk afnemen vanwege een beperkte vraag naar techproducten door consumenten, schrijft The Wall Street Journal. Veel techbedrijven zijn daardoor een te grote voorraad aan het opbouwen.

Afbeelding chipwafer via TSMC

Onder meer Micron stelt tegen de krant dat de chipinventaris 'ver boven het doelniveau' zou liggen. HP-ceo Enrique Lores onderstreept dit: "We hebben momenteel een zeer omvangrijke voorraad, vooral van consumentenproducten, waardoor er een zeer agressieve prijsvorming ontstaat omdat alle techbedrijven hun voorraden willen verkopen." Ook Intel, Nvidia en AMD zeiden dit najaar met te grote voorraden te zitten.

Hoewel inschattingen per bedrijf verschillen, zijn de ceo's van de vermelde partijen het erover eens dat de te grote voorraden pas in de loop van 2023 teruggebracht kunnen worden tot een normaal niveau. Nvidia schatte dat dit in januari al moest gebeuren terwijl Micron verwacht rond september op een normaal niveau te komen. Het bedrijf liet eerder deze maand weten wereldwijd 10 procent van alle banen te schrappen als gevolg van de 'onbalans tussen vraag en aanbod'.

Het huidige voorraadoverschot is het gevolg van onder meer de coronapandemie; vanaf 2020 werd de vraag naar elektronica plotseling extreem groot omdat mensen massaal thuis moesten gaan werken. Dit zorgde voor recordwinsten bij veel techbedrijven. Nu de lockdowns grotendeels voorbij zijn zou de vraag naar consumententech sterk zijn afgenomen. Dit effect wordt versterkt door de vermeende aankomende recessie en de indirecte effecten van de oorlog in Oekraïne.