Microsoft stopt gedeeltelijk met ondersteuning Surface Laptop 2

Microsoft stopt met de driver- en firmwareondersteuning voor de Surface Laptop 2. De laptop krijgt vanaf het moment van schrijven geen dergelijke updates meer. De Surface Laptop 2 kwam in oktober van 2018 op de markt en werd enkele maanden later in de Benelux uitgebracht.

De Surface Pro 6 en Surface Laptop 2 kwamen gelijktijdig uit in

de Benelux. Afbeelding via Microsoft

De 'end of servicing date' van de Surface Laptop 2 is 27 december 2022, waarmee Microsoft vanaf nu dus officieel geen nieuwe drivers of updates aan de firmware uitbrengt. De laptop blijft daarentegen voorlopig voorzien worden van beveiligings- en besturingssysteemupdates. In principe lopen gebruikers dus geen verhoogd risico op beveiligingsproblemen, al kan compatibiliteit volgens Neowin een probleem worden. Bepaalde apps, accessoires en games kunnen bijvoorbeeld een nieuwe driver vereisen.

De Surface Laptop 2 kwam begin 2019 in de Benelux uit voor tussen de 1149 en 2849 euro, afhankelijk van de configuratie. Klanten konden kiezen uit een i5-8250U- of een i7-8650U-chip. De i5-varianten hadden maximaal 8 GB ram, terwijl de i7-uitvoeringen in configuraties met 8 en 16 GB werkgeheugen werden uitgebracht.

In principe ondersteunt Microsoft nieuwe laptops gedurende ongeveer vier jaar vanaf de oorspronkelijke release, die doorgaans in elk geval in de Verenigde Staten plaatsvindt. De eerstvolgende Surface-laptop die geen ondersteuning wat betreft drivers en firmware meer krijgt is de Surface Book 2, zo blijkt uit een blogpost van Microsoft. Vanaf eind mei 2023 stopt de ondersteuning voor deze laptop. De Surface Pro 6 is in juni van dat jaar aan de beurt en de Surface Laptop 3 en Surface Pro 7 worden vanaf oktober 2023 niet meer ondersteund.