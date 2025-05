Microsoft waarschuwt voor einde van ondersteuning voor Windows 10 21H1

De 21H1-versie van Windows 10 krijgt vanaf december geen standaardupdates meer, waarschuwt Microsoft. Het bedrijf heeft een nieuwe waarschuwing uitgebracht over het naderende einde van deze versie van het Windows-besturingssysteem.

De ondersteuning voor Windows 10, versie 21H1, stopt per 13 december. Microsoft waarschuwt gebruikers van het besturingssysteem voor het einde van de ondersteuning in een blogpost. Het gaat om alle edities van dat besturingssysteem. Dat zijn naast Windows 10 Home ook Windows 10 Enterprise, Enterprise Multi Session, Education, IOT Enterprise, en de Pro-versies, inclusief Education en Workstation. Op 13 december van dit jaar komt er nog een laatste securityupdate uit, maar daarna krijgt het OS geen maandelijkse updates meer, zowel niet voor security als met nieuwe updates. Microsoft raadt gebruikers aan Windows 10 te updaten naar de recentste versie.

Microsoft waarschuwde gebruikers eerder ook al voor het stoppen van de support. Windows 10 21H1 is in mei vorig jaar uitgekomen. De zogenaamde May 2021 Update was een relatief kleine, cumulatieve release die desondanks door veel gebruikers is gedownload. Microsoft heeft in een apart ondersteuningsdocument ook nog eens extra voor het aankomende einde van Windows 8.1 gewaarschuwd. De ondersteuning daarvoor verdwijnt in zijn geheel op 10 januari van volgend jaar.