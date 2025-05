Microsoft: Windows 10 22H2 is de laatste versie van het besturingssysteem

Windows 10 krijgt geen updates met nieuwe functies meer, bevestigt Microsoft. Daarmee is de huidige versie, 22H2, de laatste versie van het besturingssysteem. Microsoft gaf eerder al aan dat het besturingssysteem tot oktober 2025 beveiligingsupdates krijgt.

Microsoft zegt nu duidelijk te maken dat het besturingssysteem geen nieuwe functies meer krijgt, 'om consumenten en organisaties te helpen met het plannen met Windows-releases'. De laatste 'feature-update' van Windows 10 verscheen in oktober vorig jaar en was al een relatief kleine update, met functies als de mogelijkheid om bepaalde notificaties wel door Concentratiehulp te laten tonen.

In het bericht waarin het bedrijf bekendmaakt geen nieuwe functies naar Windows 10 te brengen, herhaalt Microsoft dat het besturingssysteem nog tot 14 oktober 2025 beveiligingsupdates krijgt. De Enterprise- en IoT-versies worden langer ondersteund; afhankelijk van de versie en het besturingssysteem zijn er nog tot januari 2032 Long-Term Servicing Channel-updates.

Windows 10 verscheen in juli 2015. Microsoft raadt gebruikers aan om over te stappen naar Windows 11, de opvolger die in oktober 2021 verscheen. Van dit besturingssysteem verschijnen in de tweede helft van volgend jaar nieuwe versies van Enterprise LTSC en IoT Enterprise LTSC, maakt Microsoft verder bekend.