Windows 10-ondersteuning stopt per oktober 2025

Microsoft heeft op een eigen ondersteuningspagina de einddatum van de ondersteuning voor Windows 10 bekendgemaakt. Dat is 14 oktober 2025. Komende week zal Microsoft meer bekendmaken over de volgende generatie van Windows.

Op de Microsoft-pagina is te zien dat het gaat over de ondersteuning van Windows 10 Pro en Home. Een document op die pagina is aangepast waarmee de einddatum van 14 oktober 2025 is verschenen. Het bedrijf meldt ook dat de ondersteuning van Windows 10 Home en Pro op 29 juli 2015 begon. Daarmee zou de ondersteuningsperiode van Windows 10 net als bij eerdere Windows-versies op ongeveer tien jaar uitkomen.

Volgens Thurrott is dit de eerste keer dat Microsoft het einde van de ondersteuning van Windows 10 zo kenbaar maakt. De site zegt dat Microsoft eerder alleen van specifieke Windows 10-versies aangaf wanneer de ondersteuning zou eindigen en niet zoals nu voor het gehele besturingssysteem.

Op 24 juni maakt Microsoft meer bekend over de volgende generatie van Windows. Dit Microsoft-evenement wordt op die dag live uitgezonden om 17:00 uur Nederlandse tijd. Het zal gaan over een mogelijk nieuwe versie van het Windows-OS. Het kan gaan om Windows 11, al zijn de naam en nadere officiële details nog onbekend. Wellicht wordt tijdens het evenement ook meer duidelijk over een project met codenaam Sun Valley.